La difesa civile peruviana ha una morte e 16 feriti dopo il terremoto di 6.7-magnitudine che si è verificato venerdì 20 novembre, vicino a Junín. Il suo sondaggio di sabato notte ha riferito 152 abitazioni disabitabili e 157 altri danneggiati. Anche le strutture sanitarie hanno subito danni, ma sono rimaste in servizio secondo le autorità. Il bilancio si riferisce al terremoto principale, non al terremoto di magnitudo 5.0 che l’Istituto Geofisico ha registrato alcune ore dopo nella stessa zona.

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Il terremoto di magnitudo 6.7 di Junín ha causato una morte e 16 feriti in Perù, secondo la difesa civile. La relazione, adottata sabato 21 novembre alle ore 18, elenca 152 abitazioni disabitabili. Ha esaminato la prima valutazione, che si riferiva solo a una persona ferita.

Il Centro nazionale per le operazioni di emergenza (COEN) riporta la morte nella regione di Huánuco. L’uomo morì all’Ospedale Regionale di Hermilio Valdizán, secondo le autorità sanitarie. La tabella di difesa civile dettagliata comprende anche 16 feriti in sette istituzioni. Sei aveva già lasciato la loro struttura di cura quando questo dipinto è stato fermato. La relazione non specifica le circostanze della morte nella sua valutazione dettagliata.

Il terremoto di Junín fece 152 abitazioni disabitabili

Il rapporto distingue le abitazioni disabitabili da quelle che hanno subito danni senza essere classificate come inabitabili. Ci sono rispettivamente 152 e 157,. Il dipartimento di Pasco ha il maggior numero di abitazioni dichiarate inabitabili, con 80 casi. Huánuco conta 49, e Junín 22. Solo nel distretto di Panao, Huánuco, le autorità identificarono 21 abitazioni inabitabili e altre 10 abitazioni danneggiate.

L’indagine nazionale riguarda anche i danni nella provincia di Lima e Callao. Alcuni residenti di Pasco passano ancora la notte nelle parti intatte del loro alloggio, secondo il centro di emergenza regionale. Il censimento era ancora in corso in diversi distretti. Così, il numero di abitazioni registrate non dà da solo il numero di persone che hanno dovuto lasciare le loro case.

Centri sanitari danneggiati ma ancora in servizio

Il settore sanitario ha identificato 22 strutture colpite, tra cui 13 a Junín e cinque a Huánuco. Tutto è rimasto operativo secondo il rapporto del COEN. La relazione riporta anche danni in cinque istituzioni educative. In una scuola di Huánuco, le autorità descrivono crepe, pareti parzialmente crollate e la caduta di controsoffitti in aule.

Rocce distrusse il traffico, soprattutto nei pressi di Tomaykichwa, nella provincia di Ambo. Il Ministero dei Trasporti ha riferito una ripresa del traffico sulle tracce di Huánuco, Junín e Lima dopo il lavoro di compensazione. Il settore energetico ha avuto quasi 93.000 clienti colpiti da tagli nei dipartimenti di Junín, Pasco e Huánuco. Questa cifra misura l’estensione delle interruzioni riportate, non il numero di abbonati che sono ancora privati il sabato sera.

Due frullati separati nella stessa zona

L’Istituto Geofisico del Perù pone il primo terremoto di venerdì 20 novembre alle 1909 ora locale, 30 chilometri a nord-ovest di Junín e 129 chilometri di profondità. Il secondo terremoto, di magnitudo 5.0, si è verificato il sabato alle 0012 ore, 127 chilometri di profondità, nella stessa zona. I due frullati sono stati esaminati separatamente. I risultati di una morte e 16 feriti sono inclusi nella relazione sulla grandezza 6.7.

COEN continua a raccogliere valutazioni municipali. I danni nelle prime ore possono ancora essere riclassificati come squadre ispezionano gli edifici e identificano le esigenze degli abitanti.

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