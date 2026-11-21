Ventiquattro corpi sono stati trovati dopo l’affondamento di una barca che trasporta i passeggeri a un funerale nel sud della Nigeria. Altre 24 persone sono state salvate, secondo la Nigerian Emergency Management Agency.
La barca si è capovolta venerdì 20 novembre a Bayelsa State, Delta del Niger. Secondo la National Emergency Management Agency (NEMA), la barca ha collegato Ayama a Ukubie, distretto di Ijaw meridionale. L’incidente si è verificato all’incrocio di flussi tra le località di Oweikorogha e Otuan.
Le ricerche sono proseguite sabato
Sabato 21 novembre, NEMA ha segnalato 24 corpi trovati. Ha anche annunciato che 24 sopravvissuti hanno ricevuto il trattamento: 19 sono stati portati alla clinica di Ayama e cinque in un ospedale a Yenagoa, la capitale dello stato. Questi dati non danno il numero totale di passeggeri a bordo, che le autorità non hanno stabilito pubblicamente.
L’agenzia ha inviato una squadra per coordinare la ricerca con i servizi di soccorso Bayelsa, la Croce Rossa, la polizia e subacquei locali. Le operazioni erano ancora in corso al momento della pubblicazione del suo bilancio. La causa del capsizing non è stata confermata.
La Presidenza chiede un coordinamento d’emergenza
Il presidente Bola Tinubu ha chiesto alle agenzie federali di coordinare le loro operazioni di ricerca e soccorso. Il governatore di Bayelsa, Douye Diri, visitò la zona e offrì le sue condoglianze alle famiglie.
Commenti