Il 21 novembre, il Bitcoin ha ricevuto C$24,250 su Kraken, mentre il suo rating del dollaro USA sulla stessa piattaforma è rimasto vicino a $58,000. Secondo Kraken, le transazioni effettuate durante questa stalla non saranno cancellate. I dati della piattaforma mostrano che il divario ha colpito altri mercati in dollari canadesi, tra cui il dollaro degli Stati Uniti. I record di transazione vengono utilizzati per datare il punto basso e distinguerlo da un prezzo di riferimento.

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Il Kraken Bitcoin è caduto a C$24,250 il Sabato, Novembre 21, nel mercato BTC / CAD. Allo stesso tempo, ha scambiato circa $ 58,000 in un altro mercato sulla stessa piattaforma. Kraken ha attribuito questa bancarella alla forte pressione di mercato nei suoi mercati del dollaro canadese e ha detto che non avrebbe cancellato le transazioni eseguite.

Bitcoin su Kraken: la stalla è stata scavata durante la notte

I dati di trading di Kraken mostrano le prime vendite a prezzi significativamente più bassi da venerdì sera 20 novembre. Nell’ora trimestrale a partire dalle ore 20 UTC, le transazioni sono vicine a C$75.000, mentre il prezzo di apertura per il periodo è superiore a $83.600. Il mercato sale a volte, ma il divario aumenta durante la notte.

Sabato, tra le 8 e le 8.15 UTC (3 e 3.15 a Montreal), la piattaforma ha registrato 976 operazioni per un totale di 22,38 bitcoin. Il registro si trova alle 8:00 min 43 s di commercio al più basso di $24,250 dollari canadesi. Questo prezzo non è un’offerta semplice visualizzata sullo schermo. Tuttavia, non corrisponde al prezzo totale degli scambi di quell’ora trimestrale, che termina a C$32,000. Il periodo seguente vide gli scambi a $24,251,40.

Periodo di 15 minuti, 21 novembre (UTC) Bitcoin in Dollari canadesi: Prezzo più basso Bitcoin in dollari USA: Prezzo più basso 6 CA $50,000 US$55 514.60 7 CA$33,750 US$57,643.20 alle 8 CA$24,250 US$57,593 dieci CA$68,431.30 US$57,841.50 1 p.m CA$81.781.20 US$58,708.10

Questi minimi riguardano due libri di ordine separati su Kraken. Essi sono registrati allo stesso intervallo, ma non necessariamente allo stesso secondo. I dati mostrano un recupero dall’ora trimestrale a partire dal 0945 UTC. Le 10 del mattino terminano a $79.650 canadesi. Alle 13.00, le transazioni per il periodo rimangono al di sopra di C $ 81,700.

Il dollaro canadese è il filo comune dei mercati interessati

Bitcoin non era l’unica risorsa interessata. Tra 0800 e 0815 UTC, l’etere ha ricevuto C$796.27 su Kraken. Entro lo stesso trimestre di un’ora, un dollaro statunitense è stato scambiato a un prezzo basso come il dollaro canadese 0.30001 nel mercato dei cambi della piattaforma. Questo prezzo non significa che il dollaro canadese è volato nel mercato dei cambi. Per venerdì 20 novembre, la Banca del Canada fornisce un prezzo medio di $1.4325 canadese per un dollaro statunitense. Questo punto di riferimento del giorno prima non è un corso di sabato simultaneo.

In un mercato del libro d’ordine, un venditore che vuole l’esecuzione immediata prima incontra la più alta offerta di acquisto. Se la quantità disponibile a questo prezzo è insufficiente, il resto dell’ordine può funzionare a prezzi più bassi. Dalle ore 20 di venerdì alle ore 10 di sabato, la serie pubblicata da Kraken ammonta a circa 592 bitcoin scambiati nel suo mercato in dollari canadesi. Questo volume copre l’intero periodo, non solo le transazioni al prezzo più basso. Solo non identifica i venditori o spiega perché i loro ordini sono stati emessi.

Kraken mantiene le transazioni eseguite

Il servizio di supporto di Kraken afferma che la pressione di vendita è iniziata alle ore 20 UTC di venerdì e che gli ordini sono stati gestiti correttamente. La piattaforma dice anche che il suo team di sicurezza non ha trovato alcun segno di intrusione o account compromesso. Mantiene le transazioni già concluse. Questa decisione riguarda sia gli acquisti che le vendite: il ritorno del prezzo ad un livello più elevato non cambia il prezzo al quale ogni cambio ha avuto luogo.

Kraken non ha specificato in questa comunicazione ciò che ha innescato vendite o dettagli pubblicati di eventuali perdite dei suoi clienti. Le citazioni e il registro sono utilizzati per stabilire la stalla e la sua durata. Non consentono di stabilire l’origine oltre la spiegazione data dalla piattaforma.

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