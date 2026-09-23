Scuola di Nazaret ad Ashrafieh: la vendita sarebbe stata sospesa e sta emergendo una ripresa degli Antonins

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Un progetto di vendita che è stato riferito fermato dopo la mobilitazione

La scuola di Nazaret ad Ashrafieh avrebbe subito un cambiamento significativo. Mentre la prospettiva di una vendita dell’istituzione aveva sollevato preoccupazioni tra le famiglie, gli insegnanti e quelli collegati a questa istituzione storica, questa opzione sarebbe stata esclusa, almeno temporaneamente. Secondo una fonte amministrativa interna citata nelle informazioni del 23 settembre 2026, la decisione di vendere è stata annullata « per il momento ». Le decisioni finali sul futuro della scuola saranno rinviate all’anno scolastico successivo.

Questa formulazione rimane importante. Non c’è dubbio di rinunciare a qualsiasi possibilità di vendita una volta per tutte. Piuttosto, è un blocco dello scenario che ha innescato la sfida.

Nel frattempo, un’altra soluzione sarebbe stata esplorata. Sarebbe per mantenere l’istituzione mentre affida il suo funzionamento o la gestione ad un’altra congregazione. La congregazione Antonina appare, nelle informazioni disponibili, come il principale candidato per questa ripresa.

Questo scenario cambierebbe profondamente la natura del file. La domanda non sarebbe più chi potrebbe acquisire gli edifici e la terra a Nazareth, ma in quali condizioni una nuova autorità potrebbe riprendere una scuola esistente, mantenere la sua attività e garantire la sua redditività finanziaria.

Il problema riguarda direttamente circa 1.500 studenti, secondo i dati disponibili, ma anche insegnanti, dipendenti, famiglie e il patrimonio reale e educativo associato all’istituzione.

Gli Antonins appaiono come lo scenario preferito

Le informazioni più interessanti riguardano quindi la congregazione Antonina. Lei sarebbe considerata come un candidato per prendere il controllo dell’istituzione attraverso un noleggio piuttosto che la formula di acquisizione.

Tuttavia, le fonti non forniscono progetti di contratti o di affitto. Non possono neppure dire che un accordo è già stato firmato o che anche i negoziati formali sono finiti.

Dobbiamo quindi parlare di uno scenario privilegiato, non di un recupero acquisito.

La distinzione è essenziale per le famiglie. Un noleggio può assumere diverse forme. La congregazione può semplicemente operare la scuola. Può occuparsi del suo personale e della gestione pedagogica. Può anche concludere un accordo molto più ampio sulla manutenzione degli edifici e sugli investimenti necessari.

Ognuna di queste opzioni avrebbe un impatto diverso sulle tasse universitarie, lo stato degli insegnanti e l’identità istituzionale.

Nessuna di queste è specificata nelle informazioni attualmente disponibili.

Il vero soggetto diventa così quello delle condizioni di recupero.

Perché il Vaticano sarebbe stato preso

Un altro elemento dà al file una dimensione molto superiore ad una transazione immobiliare ordinaria: una lettera sarebbe stata inviata in Vaticano per intervenire nella ricerca di una soluzione.

Questo approccio suggerisce che le autorità religiose ritengono che il destino di Nazareth non possa essere trattato esclusivamente come quello di un bene immobiliare.

Nelle strutture religiose cattoliche, la vendita o il cambiamento nell’assegnazione di determinate merci può richiedere procedure e autorizzazioni interne, che dipendono in particolare dalla natura del titolare, dal valore del patrimonio e dalle norme canoniche applicabili.

Le informazioni disponibili non specificano quale organo della Santa Sede è stato sequestrato o chi ha inviato la lettera. Né possono dire se Roma ha già risposto.

Tuttavia, questi elementi sarebbero decisivi.

Un intervento vaticano potrebbe servire a preservare la vocazione educativa del sito. Potrebbe anche facilitare un trasferimento di gestione tra congregazioni, che sarebbe istituzionalemente molto diverso da una vendita ad un investitore privato.

Infine, il ricorso a Roma potrebbe riflettere l’impossibilitÃ di trovare una soluzione soddisfacente a livello locale tra gli interessi dei beni, le possibili difficoltà finanziarie e la necessitÃ di mantenere aperta la scuola.

Dietro la vendita, qual è la vera situazione finanziaria di Nazareth?

Questo è dove il file rimane incompleto.

Se la vendita è stata pianificata, perché?

Le informazioni del 23 settembre non forniscono conti dettagliati. Essi non danno l’importo dei debiti dell’istituzione, il suo deficit annuale, il costo di funzionamento o gli investimenti necessari per mantenere gli edifici.

Queste cifre sono indispensabili.

Una scuola con circa 1.500 alunni ha a priori un’attività significativa. Ma il numero di alunni non è sufficiente per determinare il suo equilibrio finanziario. Le retribuzioni, le pensioni, i contributi di sicurezza sociale, i costi energetici, la manutenzione della ricchezza e i debiti possibili possono pesare pesantemente sul suo bilancio.

La crisi libanese ha anche profondamente destabilizzato l’economia delle istituzioni private. Le scuole devono pagare i loro insegnanti in un ambiente in cui i costi sono in gran parte indicizzati al dollaro, pur mantenendo costi sopportabili per le famiglie i cui redditi non hanno tutti seguito lo stesso modello.

Il file di Nazaret dovrebbe quindi essere trattato dai conti e non solo dal valore della terra.

Senza questi dati, è impossibile sapere se la vendita proposta è stata in risposta a una situazione finanziaria che è diventata insostenibile o il desiderio di valorizzare un asset immobiliare particolarmente importante in Ashrafieh.

Immobiliare è l’altro problema

La posizione dell’istituzione dà necessariamente al file una dimensione immobiliare.

Ashrafieh è una delle aree di Beirut dove il valore del terreno può rendere particolarmente attraenti grandi proprietà istituzionali. Le scuole, i conventi e le strutture religiose occupano a volte la terra formata in un momento in cui la pressione immobiliare era inconsequenziale con quella di oggi.

La questione del valore del sito di Nazaret sta quindi diventando un must.

Tuttavia, le informazioni disponibili non forniscono una stima affidabile della terra o degli edifici. Qualsiasi valutazione numerica sarebbe quindi speculativa.

Prima di parlare di una transazione immobiliare, si dovrebbe conoscere la struttura esatta della proprietà. Tutte le scuole, edifici, terreni e dipendenze appartengono alla stessa entità giuridica? Ci sono restrizioni all’uso? Alcune proprietà sono soggette a regole speciali relative al loro carattere religioso o educativo?

Queste domande determinano cosa potrebbe effettivamente essere venduto o affittato.

Sarebbe anche aiutare a determinare se lo scenario di antonina è solo per la gestione dell’attività scolastica o l’intero sito.

1.500 studenti al centro di una transizione potenzialmente complessa

Per le famiglie, il problema più immediato è la continuità educativa.

Il rinvio delle decisioni finali al prossimo anno scolastico aiuterebbe ad evitare un crollo improvviso. Sarebbe anche tempo di prepararsi per una possibile transizione.

Ma una ripresa di un’altra congregazione non si limita a cambiare il nome del direttore.

È necessario determinare se i programmi rimangono gli stessi, se gli insegnanti sono mantenuti, se gli insegnanti mantengono i loro contratti e se le tasse universitarie stanno cambiando.

L’identità religiosa e educativa dell’istituzione è anche un problema.

Una congregazione che riprende una scuola ha le proprie strutture, metodi di gestione e priorità. La continuità del nome Nazaret non garantisce quindi automaticamente la continuità di tutte le pratiche esistenti.

Per i genitori, un impegno pluriennale probabilmente sarebbe più importante di una semplice garanzia di apertura per il prossimo anno.

Se gli Antonins diventano effettivamente manager, la durata del contratto di locazione sarà quindi un elemento centrale. Una soluzione di pochi anni potrebbe avere una portata molto diversa per un impegno a lungo termine.

Cosa diventerebbero insegnanti e dipendenti?

Il personale rappresenta uno dei principali punti ciechi delle informazioni disponibili.

Un cambiamento nella gestione può portare a diversi scenari. I contratti possono essere trasferiti. Il nuovo manager può mantenere tutto il personale. Può anche riorganizzarsi.

Lo status degli insegnanti è tanto più importante in quanto le scuole private libanesi sperimentano tensioni sui salari e sui benefici sociali da diversi anni.

Una ripresa di successo dovrà quindi affrontare tre questioni: possibili arretrati, diritti acquisiti e future condizioni di remunerazione.

Sarà anche necessario determinare quale entità rimarrà legalmente responsabile per gli impegni precedenti.

Se la vecchia amministrazione mantiene i debiti mentre la nuova congregazione riprende solo lo sfruttamento, la struttura contrattuale può diventare complessa. Se il recupero include obbligazioni esistenti, il suo costo aumenta notevolmente.

Sono proprio questi dettagli che permetteranno di determinare se il progetto Antonin sia una vera soluzione finanziaria o solo un modo per respingere le difficoltà.

Altre istituzioni religiose potrebbero affrontare difficoltà simili

Il dossier di Nazareth potrebbe finalmente essere solo la parte visibile di un problema più ampio.

Le informazioni disponibili indicano difficoltà comparabili in altri istituti educativi dipendenti dalle congregazioni religiose. Questi problemi non sarebbero ancora visibili pubblicamente, tra cui l’organizzazione e la situazione finanziaria di alcune scuole.

Tuttavia, nessun nome sufficientemente documentato è fornito per designare questi stabilimenti.

Questa assenza richiede che le informazioni non siano trasformate in una lista speculativa delle scuole a rischio.

Tuttavia, solleva una questione strutturale.

Una parte significativa dell’educazione privata libanese è storicamente basata su congregazioni che hanno sia un notevole patrimonio immobiliare e istituzioni che stanno diventando sempre più costose per operare.

Il paradosso è ovvio: un’istituzione può possedere terreni del valore di milioni di dollari mentre incontra difficoltà nel finanziamento della sua attività scolastica quotidiana.

In tale situazione, la tentazione di vendere immobili diventa forte.

Ma ogni vendita ridurrà definitivamente il patrimonio educativo.

La crisi potrebbe portare a trasferimenti tra congregazioni

Lo scenario previsto per Nazareth offre un’altra possibilità: trasferire la gestione piuttosto che vendere il patrimonio.

Questo potrebbe diventare un modello per altre istituzioni.

Una congregazione che non desidera più o non può più gestire direttamente una scuola potrebbe mantenere la sua proprietà, affidando la sua operazione ad un’altra struttura con più risorse o una rete scolastica più grande.

Questo manterrebbe teoricamente tre elementi: il patrimonio, la vocazione scolastica e la continuità dell’istituzione.

Ma il modello funziona solo se l’attività può tornare a un saldo finanziario.

Una nuova congregazione non può riprendere definitivamente una scuola di deficit senza cambiare il suo funzionamento, ottenendo finanziamenti aggiuntivi o aumentando i suoi ricavi.

Il dossier di Nazaret potrebbe quindi servire da prova per una più ampia ristrutturazione dell’educazione confessionale privata.

Le vendite sospese, ma le questioni fondamentali rimangono

La mobilitazione intorno a Nazareth sembra aver prodotto un primo risultato: la vendita non sarebbe più l’opzione immediata.

Ciò non significa che la crisi sia risolta.

Il rinvio al prossimo anno scolastico lascia diversi mesi per negoziare una soluzione, ma rifiuta anche le decisioni più difficili.

Il primo riguarda il proprietario: vuole conservare il patrimonio per lungo tempo?

La seconda riguarda gli Antonins: sono veramente pronti a prendere il sopravvento, e in quali condizioni?

La terza riguarda Roma: il Vaticano sosterrà una formula per preservare la vocazione educativa del sito?

La quarta riguarda la finanza: qual è la situazione reale dell’istituzione e quale importo sarebbe richiesto per garantire la sua fattibilità?

Infine, il quinto riguarda le famiglie e il personale: quali garanzie saranno date loro?

È su queste cinque domande che il futuro di Nazaret sarà realmente svolto.

L’informazione più importante non è quindi semplicemente che la vendita sarebbe stata sospesa. Si trova nel cambiamento del modello che si prepara dietro le quinte:invece di rinunciare all’istituzione, i suoi funzionari avrebbero ora esplorato una trasmissione di gestione ad un’altra congregazione, con gli Antonins in prima linea e il Vaticano per intervenire nella ricerca di una soluzione.

Se questa formula riesce, Nazareth potrebbe rimanere una scuola senza rimanere sotto la stessa amministrazione. Se fallisce, il problema delle vendite potrebbe riapparire non appena l’anno prossimo. E se si confermano le informazioni sulle altre istituzioni religiose in difficoltà, il caso di Achrafieh potrebbe annunciare una ristrutturazione molto più ampia del paesaggio scolastico privato libanese.