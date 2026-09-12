Libano Rally: Roger Feghali guida

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Roger Feghali e il suo co-driver Joseph Matar hanno terminato sabato 12 settembre, guidando la 48a edizione del Rally Internazionale del Libano, guidando la loro Toyota GR Yaris. Il recordman di gara ha battuto Bassel Abu Hamdan di circa 37 secondi e Alex Feghali di 1 minuto e 10 secondi nella classifica provvisoria. Sei speciali soggiorno di domenica prima dell’arrivo e cerimonia di premiazione a Kaslik.

Roger Feghali discuterà quindi l’ultimo giorno delRally Libanoposizione. Insieme a Joseph Matar, il pilota libanese ha finito il secondo giorno con un tempo cumulativo di 54 min 05 secondi guidando la sua Toyota GR Yaris.

Dietro di lui, Bassel Abu Hamdan e Firas Elias hanno preso il secondo posto su Skoda Fabia RS in 54 min 41 secondi. Alex Feghali e Marc Haddad temporaneamente completano il podio su un altro Skoda Fabia RS, con un tempo di 55 minuti 15 secondi.

Il raduno, organizzato dal Club Automobile e Touring del Libano sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica Joseph Aoun, è dovuto concludere la domenica sera. Questa 48a edizione è il quarto round del 2026 Middle East Rally Championship.

Roger Feghali ha 36 secondi in anticipo

La battaglia rimane aperta prima delle ultime sei tappe. Con 36 secondi di distanza tra il tempo combinato riportato da Roger Feghali e Bassel Abu Hamdan, il leader ha un margine significativo senza essere in grado di gestire l’intero ultimo giorno.

Alex Feghali, da parte sua, è un minuto 10 secondi dietro il primo. Dietro il trio di piombo, Joseph Hindi e Vicken Kanledjian hanno preso il quarto posto su Citroën C3, con un tempo di 55 min 44 secondi. Rimangono 29 secondi da Alex Feghali e 1 min 39 secondi dalla testa.

Il quinto posto è Karl Rizk e Karim Abu Elias su Mitsubishi Lancer Evo X, in 56 min 02 s. Elias Dehni e Thierry Rouhana li seguono solo per un secondo sul loro Skoda Fabia RS.

Pertanto, le differenze rimangono relativamente piccole nel gruppo dopo i primi tre. Un errore, un problema meccanico o una puntura durante le lunghe tappe di domenica potrebbe ancora cambiare diverse posizioni.

Il secondo giorno ha avuto luogo in calore estivo e di fronte a una grande folla che è venuto a seguire gli equipaggi lungo il corso.

A 19th Lebanon Rally in Focus

Per Roger Feghali, l’ultimo giorno può portare a un nuovo record personale. Il pilota libanese conta già18 vittorie a Rally Lebanon, un record dell’evento.

Il suo primo posto provvisorio gli permette così di avvicinarsi domenica con la possibilità di aggiungere un diciannove successi alla sua lista.

Tuttavia, dovrà contenere Bassel Abu Hamdan, impegnato in licenza saudita con il suo co-pilota libanese Firas Elias. A 36 secondi dal leader dopo i tempi provvisori annunciati sabato sera, il secondo rimane abbastanza vicino per mantenere la pressione.

La presenza di Alex Feghali al terzo posto aggiunge un’altra sfida a questo ultimo giorno. Con tre squadre separate da 1 min 10 secondi, il podio non è definitivamente impostato prima delle ultime sei fasi.

La classificazione provvisoria dopo il secondo giorno

Alla fine della gara di sabato, le posizioni non ufficiali hanno posto Roger Feghali davanti a Bassel Abu Hamdan e Alex Feghali. Joseph Hindi ha preso il quarto posto davanti a Karl Rizk ed Elias Dehni.

Tarek Younes e Salim Jleilati sono settima su Skoda Fabia in 58 min 14 s. Roderick Raï e Gary Kondakjian sono stati ottavi su Mitsubishi Lancer Evo X in 59:50.

Rhea Dagher e Nadim Abu Elias nono su Renault Clio, con un tempo di 59 min 58 secondi. Jad Aawar e Jordanian Moussa Jihirian completano la top 10 su Mitsubishi Launcher Evo X in 1 h 00 min 04 s.

Alle loro spalle sono Ahmad Khaled, Chadi Fakih, Robert Aaraj, Henry Kaai, Alex Sehnaoui e diversi equipaggi giordani e Omani.

Un totale di 21 equipaggi sono ancora nella classificazione provvisoria dopo il secondo giorno.

Libano Rally: altre sei specialità di domenica

L’ultimo giorno sarà particolarmente denso. La prima auto lascerà il parcheggio del campo Jounieh domenica alle 7:00 per raggiungere l’area di assistenza presso il complesso sportivo President-Fouad-Chehab.

I concorrenti prenderanno poi la direzione di Nahr Ibrahim prima dell’inizio del sesto speciale, di 14,62 km di lunghezza. Il percorso collegherà Nahr Ibrahim a Machane, tra cui Adonis.

La strada interessata sarà chiusa domenica tra le 0638 e le 0938 ore.

Il settimo speciale porterà poi gli equipaggi da Zandouqa a Baabdat per 16.85 chilometri. Il percorso comprenderà Qornayel, Knessé, Arabaniyé e l’area Dleibe prima dell’arrivo a Baabdat. La strada sarà chiusa tra le 0818 e le 1118 ore.

L’ottava speciale si svolgerà tra Zabbougha e Marj Baskinta su 15,74 chilometri. I concorrenti comprenderanno Kfaraaqab e Wadi el-Karm. La chiusura stradale è prevista tra il 0909 e il 1209.

Le vetture si uniranno alla zona di assistenza di Jounieh prima di iniziare la seconda parte della giornata.

Nahr Ibrahim, Zandouqa e Zabbougha una seconda volta

Il nono speciale riprenderà il percorso di 14,62 chilometri tra Nahr Ibrahim, Adonis e Machane. La strada sarà chiusa tra 1213 e 1513 ore.

Gli equipaggi andranno a Zandouqa per il decimo speciale. Questa volta, il percorso di 17.56 km terminerà a Bzebdine dopo aver attraversato, tra gli altri, Qornayel, Knessé, Arabaniyé, Dleibe e Hasbaya. La strada sarà chiusa dalle 2:06 alle 17:06.

Dopo un raduno a Metn, le vetture inizieranno per l’ultimo speciale della 48esima edizione.

L’undicesimo speciale riporterà i concorrenti sul corso di 15,74 km tra Zabbougha e Marj Baskinta. Deve essere l’ultima vera giustizia della manifestazione. La strada sarà chiusa tra 1552 e 1852 ore.

Alla sua fine, gli equipaggi si uniranno a Jounieh e poi Kaslik.

Un arrivo previsto alle 19:00 a Kaslik

La cerimonia di premiazione avrà inizio domenica alle ore 19 presso la sede dell’Automobile e del Touring Club del Libano a Kaslik.

I vincitori devono quindi partecipare a una conferenza stampa alle ore 20 nella grande sala club.

TotaleRally Libano 2026rappresenta una distanza totale di 678,29 chilometri. Gli undici eventi speciali hanno totalizzato 197.91 chilometri.

Prima delle ultime sei tappe, Roger Feghali ha il vantaggio cronometrico. Ma con Bassel Abu Hamdan a 36 secondi secondo i tempi provvisori e Alex Feghali a 1 min 10 secondi, la vittoria rimane da confermare sulle strade di Nahr Ibrahim, Zandouqa e Zabbougha.

Domenica sera a Kaslik, Roger Feghali saprà se può aggiungere un19a Rally Libanole diciotto vittorie che già costituiscono il record dell’evento.