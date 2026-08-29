Terza Coppa Jones femminile del Libano

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La squadra di pallacanestro femminile del Libano si è conclusa al terzo posto nella William Jones Cup sabato 29 agosto a Taiwan dopo aver battuto la Corea del Sud 78-66 nella sua ultima partita. Rebecca Akl, capitano dei cedri, ha finito il miglior punteggio libanese del gioco con 24 punti, davanti a Morgan Jones, 17 punti autore. Questo podio conclude un concorso di preparazione integrato nel programma di selezione per la Coppa Asiatica femminile, in programma per il 10-18 giugno 2027 a Cebu, Filippine.

Il Libano batte la Corea del Sud 78-66

Il Libano doveva terminare la sua competizione su una vittoria per consolidare il suo posto sul podio. I giocatori della selezione hanno raggiunto il loro obiettivo superando la Corea del Sud di 12 punti, 78-66, sabato l’ultimo giorno.

Rebecca. Akl ha svolto un ruolo importante in questo successo. Il capitano libanese è entrato24 punti, o quasi un terzo del totale della sua squadra. Morgan Jones aggiunto17 punticonfermando la sua importanza offensiva in tutto il torneo taiwanese.

Questa vittoria permette al Libano di finire terzo in una competizione a sei squadre. Oltre alla selezione libanese, la Women’s Jones Cup ha ospitato squadre che rappresentano il Giappone, la Corea del Sud e la Thailandia, così come due squadre di Taiwan.

Il concorso si è svolto dal 26 al 29 agosto. Per il Libano, era meno un obiettivo isolato che un passo nella costruzione della squadra per combattere le prossime principali scadenze asiatiche.

Entrata di successo contro Taiwan

La squadra libanese ha iniziato la sua Jones Cup con una chiara vittoria sul cinese Taipei White. I cedri sono stati imposti74-57un divario di 17 punti, dando un’indicazione immediata delle loro capacità offensive in questa competizione.

Morgan Jones era allora il miglior marcatore libanese con26 punti. Rebecca Akl aggiunto15 punti, il duo che avrebbe ancora portato la squadra nell’ultima partita contro la Corea del Sud.

Il successo inaugurale aveva permesso al Libano di fare un buon inizio prima di competere con gli avversari asiatici di diversi livelli e stili. In particolare, la selezione ha affrontato il Giappone, uno dei riferimenti del basket femminile continentale.

Questo confronto era molto più difficile. Il Giappone aveva in gran parte imposto108-58, evidenziando il divario tra il Libano e le migliori formazioni asiatiche. Per il personale libanese, questo tipo di incontro è proprio uno degli interessi di un torneo di preparazione come la Jones Cup.

Rebecca. Akl conferma il suo ruolo di capitano

Rebecca. La performance di Akl contro la Corea del Sud è una delle lezioni principali dell’ultimo giorno. Con 24 punti, il leader ha assunto il suo ruolo di capitano come il Libano ha cercato terzo posto.

Akl rimane uno dei giocatori più esperti della selezione. Il suo ruolo non è limitato alla produzione offensiva: è anche uno dei principali relè del personale a terra e partecipa all’organizzazione del gioco libanese.

La sua performance con la selezione in precedenti competizioni internazionali aveva già mostrato questa versatilità. Al torneo di pre-qualifica alla Coppa del Mondo 2026 tenuto a Kigali, aveva sparato14.3 punti e 5.7 assist per giocosecondo le statistiche FIBA.

A Taiwan, la sua associazione con Morgan Jones fornì al Libano gran parte del suo potere offensivo. Entrambi i giocatori hanno segnato 41 punti nella vittoria inaugurale contro il cinese Taipei White. Hanno segnato esattamente lo stesso, 41, contro la Corea del Sud il sabato.

Morgan Jones, un altro motore offensivo di Cedar

Morgan Jones ha anche giocato un ruolo importante nel torneo. La26 punti contro il cinese Taipei Whitecontribuì significativamente al primo successo libanese. Ha concluso la competizione con 17 punti contro i sudcoreani.

Il suo profilo porta una dimensione fisica aggiuntiva alla selezione. Jones è alto 1,88 metri e si evolve principalmente su post esterni, permettendo al personale di avere un giocatore capace di portare sia dimensioni che mobilità.

La sua integrazione nella forza lavoro fa parte della ricerca di un gruppo sufficientemente competitivo per affrontare le migliori selezioni asiatiche. La Jones Cup permette al personale di testare le complementarità tra i giocatori prima delle scadenze ufficiali.

Intorno a Akl e Jones, la forza lavoro comprende Zena Elias, Maria Ghaleb, Nour Labban, Tina Raffoul, Reem El-Ghali, Elissa Abu Jaoude, Perla Bou Nasr, Amar Mansour, Syrita Faraj e Lyn Abi Mosleh.

Un terzo posto che serve soprattutto alla preparazione

Il podio a Taiwan era un risultato positivo, ma la Federazione libanese aveva un obiettivo più ampio. La Jones Cup è una competizione amichevole e il suo interesse principale risiede nella preparazione internazionale che offre.

La selezione libanese è guidata dal tecnico greco Eleni Kafogianni. È assistito da Karl Abu Khalil e Leila Fares. Tamara Khalil guidò la delegazione presente a Taiwan.

Il personale ha ora diverse riunioni aggiuntive per valutare il loro gruppo. Le significative differenze osservate durante la competizione, tra la vittoria di 17 punti contro il cinese Taipei White e la pesante sconfitta contro il Giappone, forniscono indicazioni sulle aree in cui la squadra ha ancora bisogno di avanzare.

Il successo contro la Corea del Sud offre tuttavia un’uscita positiva. Battere una formazione sudcoreana di 12 punti permette al Libano di completare il suo viaggio con un risultato significativo prima di continuare la sua preparazione.

Obiettivo Cebu nel giugno 2027

La vera scadenza è oragiugno 2027. La Federazione libanese sta preparando la selezione per la Coppa Asiatica femminile, che si terrà a Cebu, Filippine, da10-18 giugnoi

Questa competizione metterà il Libano ad un livello più alto di un torneo amichevole. Il basket femminile asiatico ha diverse selezioni leader mondiale, tra cui Giappone, Cina e Australia.

Il confronto con il Giappone alla Jones Cup ha dato uno sguardo a questo livello. La sconfitta 108-58 ricorda la quantità di lavoro che rimane da fare per restringere il divario con l’élite continentale.

Il podio di Taiwan non deve quindi mascherare le lezioni di sport del torneo. Il Libano ha dimostrato la sua capacità di sconfiggere diversi avversari asiatici, ma anche le sue difficoltà di fronte ad una formazione appartenente al primo livello continentale.

La preparazione deve consentire di lavorare su questa differenza prima di Cebu. I futuri incontri saranno utilizzati per stabilizzare la rotazione, sviluppare l’automazione e definire il gruppo che competerà nella concorrenza asiatica.

Un podio per finire quattro giorni a Taiwan

Il terzo posto dà comunque un valore sportivo al viaggio. Il Libano non si accontentava di accumulare incontri preparatori: lasciò Taiwan con un podio e una vittoria nell’ultimo gioco.

78-66 contro la Corea del Sud fornisce anche continuità al lavoro della Federazione sulla selezione delle donne. L’obiettivo è ora di aumentare gli scontri internazionali prima della Coppa Asiatica per evitare di avvicinarsi al torneo Cebu senza recenti riferimenti alle squadre del continente.

La Jones Cup è stata in grado di misurare i due volti della selezione. Di fronte al cinese Taipei Bianco e Corea del Sud, il Libano ha dimostrato che può imporre il suo gioco e contare su diverse persone in grado di segnare. Di fronte al Giappone, ha misurato la distanza tra lui e le migliori nazioni asiatiche.

Il sabato, tuttavia, l’ultima immagine del torneo rimane quella di una vittoria. Con i 24 punti di Rebecca Akl e i 17 punti di Morgan Jones, il Libano ha dominato la Corea del Sud 78-66 e ha lasciato Taiwan al terzo posto, con ora meno di dieci mesi per trasformare questa preparazione in una progressione prima della Coppa Asiatica di Cebu.