Da Beirut ai tribunali europei: qual è il caso dietro la nuova procedura finanziaria?

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Un’indiscrezione che assume un’altra dimensione

Informazioni discreti pubblicate a Beirut il 23 settembre 2026 si riferiscono a procedimenti avviati da un istituto finanziario ufficiale contro gli attuali ed ex funzionari del settore finanziario e i ricchi. Il file non sarebbe solo libanese. Trasferirebbe indagini o procedure condotte in diversi paesi europei.

Le informazioni non danno alcun nome. Inoltre non specifica l’identità dell’istituzione responsabile del processo. Tale cautela vieta l’associazione formale dei procedimenti con un caso particolare. Tuttavia, interviene in un contesto giudiziario molto più preciso di quanto sembri. Diversi casi che coinvolgono l’ex governatore della Banca del Libano Riad Salamé, suo fratello Raja Salamé, l’ex capo della Banca Audi Samir Hanna e varie istituzioni bancarie sono attualmente in discussione in Libano e in Europa.

Un altro elemento rafforza le domande. Una decisione confidenziale della Commissione di Investigazione Speciale della Banca del Libano, datata 18 settembre 2026, cinque giorni prima di questa indiscrezione, ordinò alle banche libanesi e alle istituzioni finanziarie di congelare i conti e le attività di undici persone e due società. Il segreto bancario è stato anche sollevato nei confronti delle autorità competenti.

La lista comprende Riad Salamé, Raja Salamé e Samir Hanna. Include anche Hassan Moukalled, André Mechantef, Bachir Mansour, Marianne Hoayek, Bassem Hout, Alaa Khawaja, Mohammad Hariri e Samara Kazzi. Sono coinvolte anche due aziende: CTEX e V Limited Investment Inc. Tuttavia, sono individui e entità collegate a diversi file separati. La loro presenza sulla stessa decisione di congelamento non significa quindi che sarebbero coinvolti nello stesso caso.

Tuttavia, la prossimità cronologica delle due informazioni deve essere notato. La procedura di cui al 23 settembre si riferisce a questa iniziativa della Banca del Libano? A un’altra azione avviata dall’istituzione? O un caso di tribunale separato? Non c’è ancora risposta disponibile.

Riad Salamé e Samir Hanna, un caso che si estende al settore bancario privato

Un primo possibile riavvicinamento riguarda il caso contro Riad Salamé e Samir Hanna, ex presidente della Bank Audi.

Il 10 agosto 2026, la magistratura libanese iniziò ulteriori procedimenti contro i due uomini in una decina di milioni di dollari. Le accuse comprendevano presunti atti di cattiva appropriazione, arricchimento illecito, riciclaggio e corruzione.

Secondo le prove rese pubbliche in questa procedura, le indagini includono operazioni effettuate tra il 2010 e il 2012. Le strutture stabilite all’estero appaiono nel file. Gli importi riportati dagli investigatori superano i $250 milioni per tutte le transazioni esaminate.

Questa procedura è importante per un altro motivo. Essa segna l’ingresso di un ex capo di una grande banca commerciale in un dossier finanziario direttamente legato alle indagini contro l’ex governatore della Banca del Libano.

Per diversi anni, Riad Salamé ha contestato le accuse contro di lui nei vari procedimenti. Anche Samir Hanna gode della presunzione dell’innocenza. E’ stato rilasciato su cauzione sotto questa procedura. Non vi è quindi alcuna convinzione definitiva per presentare i fatti presunti come stabilito.

Ma il file apre una nuova domanda. Le indagini sulla crisi finanziaria libanese non sono più limitate alla Banca del Libano e al suo ex governatore. Essi stanno cominciando a esaminare più direttamente il rapporto tra la banca centrale e alcuni operatori bancari commerciali.

Questo è proprio ciò che potrebbe dare un significato speciale alla formulazione che si riferisce a « gestori finanziari attuali e vecchi ».

Forry case, matrice di indagine europea

Il caso più avanzato in Europa rimane per Forry Associates. La società registrata nelle Isole Vergini britanniche era controllata da Raja Salamé, fratello dell’ex governatore.

Gli investigatori europei sospettano che un meccanismo stabilito dal 2002 in poi avrebbe permesso il transito di oltre $330 milioni e circa 5 milioni di euro da commissioni collegate alle operazioni della Banca del Libano.

Il presunto meccanismo era basato su commissioni pagate quando si acquistano prodotti finanziari dalla banca centrale. Queste somme furono poi restituite a Forry Associates, presentata come intermediario. Gli investigatori europei cercano da diversi anni di determinare la destinazione finale di questi fondi.

Riad Salame ha sfidato le accuse. In particolare, la sua difesa sostiene che i suoi beni erano stati costruiti grazie ai consistenti ricavi che aveva ricevuto prima del suo arrivo come capo della Banca del Libano. Raja Salamé è stata anche coinvolta in vari procedimenti relativi a questo caso senza che venga dedotta una condanna definitiva dalle indagini in corso.

La dimensione europea è indiscutibile. Entro il marzo 2022, la cooperazione giudiziaria tra Francia, Germania e Lussemburgo aveva consentito il congelamento di circa 120 milioni di euro in attività connesse all’indagine.

In Germania, tre proprietà ad Amburgo e Monaco di Baviera sono stati sequestrati, così come immobili e altri beni. Il loro valore era di diverse decine di milioni di euro. In Francia, due unità immobiliari di Parigi erano state sequestrate, così come i conti bancari. Anche i beni erano stati congelati a Monaco. In Lussemburgo, circa 11 milioni di euro sono stati fissati in diversi conti.

L’Agenzia europea di cooperazione giudiziaria aveva quindi indicato che l’indagine principale riguardava cinque sospetti sospettati di riciclaggio di denaro derivanti da presunta appropriazione indebita dei fondi pubblici libanesi.

È proprio questo carattere transfrontaliero che permette di conciliare con l’indiscrezione del 23 settembre. Ma questo riavvicinamento rimane un’ipotesi.

HSBC Private Bank Svizzera entra nel file

L’anno 2026 ha portato un importante sviluppo al caso Forry. In Francia, HSBC Private Bank Svizzera è stato formalmente implicato nell’indagine sui beni di Riad Salamé e il suo entourage.

La giustizia francese esamina il ruolo svolto dalla banca svizzera nei circuiti finanziari utilizzati da Forry. La banca è stata accusata di riciclaggio di denaro e di associazione penale per diversi presunti reati finanziari. È stato imposto un vincolo di 80 milioni di euro.

Gli investigatori francesi ritengono che il conto di Forry con la banca svizzera abbia svolto un ruolo importante nel movimento dei fondi. In particolare, esaminano centinaia di trasferimenti e controlli effettuati dall’istituzione.

HSBC ha riferito di collaborare con l’indagine e non è stato ritenuto colpevole dei fatti esaminati.

Questo caso dimostra soprattutto che le procedure europee stanno cambiando in natura. Essi non cercano più solo di determinare l’origine del patrimonio di alcuni funzionari libanesi. Essi stanno ora esaminando il possibile ruolo degli intermediari finanziari che hanno elaborato i fondi.

Questa estensione potrebbe spiegare perché le informazioni libanesi ora si riferiscono a leader finanziari e persone ricche piuttosto che una sola personalità.

Svizzera e Lussemburgo: procedure parallele

Il caso non è limitato alla Francia. Anche la Svizzera sta conducendo un procedimento relativo alla HSBC Private Bank Svizzera. In particolare, le autorità esaminano i controlli interni dell’istituzione e il comportamento di alcuni dipendenti che hanno gestito le relazioni con Raja Salamé e Forry.

Il Lussemburgo è un altro aspetto. In particolare, è stato coinvolto un ex ufficiale del cliente di Riad Salamé. Gli investigatori erano interessati ai pagamenti ricevuti personalmente dall’ex governatore mentre il dipendente lavorava nel settore bancario.

Ciò dimostra che il caso libanese è diventato una vera e propria indagine sulla rete europea. Gli stessi flussi possono essere esaminati in diverse giurisdizioni perché conti, corporazioni, immobili e intermediari sono stati distribuiti tra diversi paesi.

La cooperazione giudiziaria consente quindi di ristabilire i fondi. Questo è proprio ciò che un’indagine esclusivamente libanese avrebbe molto più difficoltà a realizzare.

La stessa Banca del Libano era un partito civile nel procedimento francese. Il suo governatore Karim Souaid fu ascoltato nel 2026. Ha annunciato la volontà dell’istituzione di collaborare con i magistrati francesi e di difendere gli interessi della banca centrale e dei depositanti.

Questo sviluppo è importante. Ora pone la Banca del Libano non solo al centro dei fatti storici esaminati, ma anche tra gli attori in cerca di risanamento.

Audi France e Banque Richelieu Francia: un’altra indagine separata

Una seconda traccia europea deve essere distinta dal file Forry.

I tribunali francesi hanno aperto un’indagine contro la Bank Audi France e la Banque Richelieu France, quest’ultima collegata alla Société Générale de Banque in Libano e al banchiere Antoun Sehnaoui.

Questa procedura riguarda i sospetti di trasferimenti di capitali al di fuori del Libano durante la crisi finanziaria. Gli investitori esaminano, tra l’altro, fatti che possono qualificarsi come riciclaggio di denaro, abuso di fiducia, occultamento e associazione di criminali.

Questo non è lo stesso del caso Forry nello stato delle informazioni disponibili.

Questa distinzione è essenziale. Il primo set riguarda principalmente commissioni, la Banca del Libano, Forry Associates e i beni di Riad e Raja Salamé. Il secondo riguarda il possibile ruolo delle istituzioni bancarie nei movimenti di capitali durante la crisi, mentre i depositanti libanesi stavano gradualmente perdendo l’accesso alle loro economie.

Le istituzioni e le persone interessate godono della presunzione di innocenza. L’avvio di un’indagine non porta alla conclusione che i trasferimenti illegali sono stati effettuati dalle persone o dalle istituzioni interessate.

Ma l’esistenza di questa seconda procedura amplia notevolmente il contesto in cui si deve leggere l’indiscrezione del 23 settembre.

Quando si riferisce alle indagini condotte in « molti paesi europei », potrebbe riferirsi al file Salamé. Quando si riferisce a dirigenti finanziari e grandi fortune, può anche fare riferimento alle indagini nel settore bancario privato. Infine, potrebbe riferirsi ad una procedura ancora diversa.

SGBL e Antoun Sehnaoui nel campo delle indagini francesi

Il nome SGBL appare in questo contesto a causa dei legami tra il gruppo libanese e Banque Richelieu France.

Gli investigatori francesi cercano di determinare il ruolo svolto da diverse istituzioni nelle operazioni svolte durante il periodo critico della crisi libanese. La questione centrale è il possibile deflusso di capitali in un momento in cui le restrizioni imposte ai depositanti stavano diventando sempre più severe.

In particolare, la questione giudiziaria è se alcune transazioni hanno ricevuto un trattamento speciale e, in caso affermativo, in quali condizioni sono state autorizzate.

Tuttavia, sarebbe errato scrivere che SGBL o Antoun Sehnaoui sono responsabili di un volo di capitale illegale. A questo punto, c’è un’indagine. Essa deve determinare con precisione la realtà dei fatti e le possibili responsabilità.

La stessa precauzione si applica alla Bank Audi France.

Tuttavia, queste indagini stanno diventando essenziali per comprendere la nuova fase giudiziaria della crisi libanese. Per diversi anni, il dibattito si è concentrato sulle perdite del sistema bancario e sul rimborso dei depositanti. D’ora in poi, i magistrati stanno anche cercando di ricostruire alcuni flussi individuali.

Il blocco confidenziale del 18 settembre cambia la lettura del file

Tuttavia, la decisione presa in Libano cinque giorni prima dell’indiscrezione ha sollevato la maggior parte delle domande.

Il 18 settembre, la Commissione di Investigazione Speciale della Banca del Libano ha ordinato il congelamento dei conti, dei beni, dei beni e delle casse di sicurezza detenuti direttamente o indirettamente da undici persone e due società. Ha anche sollevato il segreto bancario a beneficio delle autorità competenti.

Questi includono Riad Salamé, Raja Salamé, Marianne Hoayek e Samir Hanna. Altri nomi includono Hassan Moukalled e diversi individui o aziende associate a affari finanziari o sanzioni internazionali.

Questa diversità impedisce all’elenco di essere considerati i protagonisti di un singolo caso.

Tuttavia, rivela un cambiamento di approccio. La Banca del Libano utilizza ora gli strumenti della Commissione per l’investigazione speciale per immobilizzare le attività e facilitare l’accesso alle informazioni finanziarie in diversi casi sensibili.

La vicinanza alle informazioni del 23 settembre è impressionante: un’istituzione finanziaria ufficiale, funzionari attuali o ex, persone ricche e file che possono attraversare i confini libanesi.

Tuttavia, non costituisce una prova di identità tra i due procedimenti.

La stessa domanda dietro diverse indagini: dove sono andati i soldi?

I diversi file hanno una cosa in comune: la ricostruzione dei flussi finanziari.

Nel caso Forry, la questione riguarda l’origine e la destinazione di centinaia di milioni di dollari di commissioni. Nel caso di Riad Salamé e Samir Hanna, i magistrati stanno esaminando altre operazioni tra la banca centrale e le strutture finanziarie. Nelle indagini francesi su Bank Audi France e Banque Richelieu France, la questione riguarda i movimenti di capitali durante la crisi.

Questi casi sono legalmente separati. Tuttavia, stanno iniziando a tracciare una mappatura molto più ampia del rapporto tra Banca del Libano, banche commerciali, intermediari finanziari, società estere e beneficiari di determinati trasferimenti.

Questa mappatura potrebbe diventare decisiva per i depositanti.

A partire dal 2019, il dibattito libanese ha regolarmente posto lo Stato, la Banca del Libano, le banche e i depositanti intorno alla distribuzione delle perdite. La procedura giudiziaria europea aggiunge un’altra domanda: possono essere recuperate alcune delle somme e eventualmente recuperate?

I circa 120 milioni di euro di attività congelate in Europa nel caso libanese mostrano che questa ipotesi non è più solo teorica. Il congelamento non, tuttavia, ammonta a un rimborso. I tribunali devono ancora stabilire l’origine dei fondi e le responsabilità prima che qualsiasi meccanismo di recupero possa essere considerato.

Una nuova procedura o unire più casi?

L’informazione del 23 settembre rimane quindi circondata da un’ambiguità essenziale.

Una prima ipotesi sarebbe che si riferisca direttamente alle recenti iniziative della Banca del Libano, comprese le decisioni prese dalla Commissione d’inchiesta speciale.

Un secondo è che si riferisce al nuovo caso che coinvolge Riad Salamé e Samir Hanna, alcune delle cui ramificazioni possono portare a operazioni e strutture straniere.

Una terza linea sarebbe le procedure europee concernenti le banche e i movimenti di capitali durante la crisi.

Infine, Ã ̈ ancora possibile che l’indiscrezione riguardi una procedura ancora sconosciuta al pubblico.

Attualmente non vi è alcuna base per la scelta tra queste ipotesi.

Ma il calendario è abbastanza stretto da giustificare la questione. Il 18 settembre, una decisione confidenziale della Commissione investigativa speciale ha colpito 11 individui e due società. Pochi giorni dopo, le informazioni dietro le quinte si riferivano a un istituto finanziario formale che aveva avviato un procedimento contro funzionari finanziari e ricchi, con ramificazioni in diversi paesi europei.

Tra i due è ora la questione centrale:la Banca del Libano sta raccogliendo in Libano diversi figli di indagini finanziarie finora sparsi tra Beirut, Parigi, Ginevra, Monaco e Lussemburgo?

La risposta dipenderà dalle prossime trasmissioni giudiziarie, dall’identità delle persone effettivamente soggette alla procedura di cui al 23 settembre e, soprattutto, dalle precise transazioni finanziarie che gli investigatori cercano di ricostituire.