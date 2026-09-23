Esplosione a Khiam: danni a Marjayoun

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Una potente esplosione dell’esercito israeliano a Khiam, nel sud del Libano, ha causato danni materiali significativi in diverse località vicine la notte di martedì 22 a mercoledì 23 settembre 2026. L’esplosione ha rotto le finestre, le porte danneggiate e ha causato crepe in case in Jdeidet Marjayoun e Qlayaa. Anche la Scuola Nazionale di Marjayoun è stata colpita. La sua amministrazione ha temporaneamente sospeso i corsi per garantire i locali e sostituire le finestre distrutte.

Una potente esplosione a Khiam poco prima di mezzanotte

La deflagrazione si è verificata intorno a mezzanotte a Khiam, una città nel distretto di Marjayoun in un’area nel sud del Libano che è stata sottoposta a numerose operazioni militari israeliane per diversi mesi.

Secondo le informazioni disponibili il mercoledì mattina, l’esercito israeliano ha effettuato una grande operazione di esplosione in città. L’esplosione ha generato un’onda d’urto abbastanza forte da causare danni al di là di Khiam.

I suoi effetti sono stati osservati in Jdeidet Marjayoun e Qlayaa, due posizioni di fronte a Khiam. Al mattino, la gente ha scoperto finestre rotte e vari danni alle loro case.

Nessuna segnalazione di vittime direttamente causata dall’esplosione nelle località vicine è stata fornita nelle prime informazioni disponibili il mercoledì mattina.

Anche l’entità dei danni materiali è rimasta da valutare. Tuttavia, i primi risultati mostrano che l’esplosione non era limitata al perimetro immediato del sito di esplosione.

Case danneggiate a Marjayoun e Qlayaa

A Jdeidet Marjayoun e Qlayaa, l’onda d’urto ha colpito diversi edifici residenziali.

Il danno riportato include finestre le cui finestre sono state frantumate. Alcune porte sono state anche strappate o spostate sotto pressione. Cracks appariva sulle pareti di diverse case.

Questo danno dà un’indicazione dell’intensità dell’esplosione in Khiam. Anche dal punto di detonazione, il respiro era abbastanza forte da influenzare le strutture nelle località circostanti.

Tuttavia, le informazioni disponibili il mercoledì mattina non erano sufficienti per determinare l’esatto numero di abitazioni interessate, né per fornire una stima finanziaria del danno.

Le conseguenze della deflagrazione devono quindi essere affrontate in un inventario più preciso. Le riparazioni riguardano aperture e elementi immediatamente rotti di edifici che pongono un rischio per i loro occupanti.

Esplosione a Khiam: la Scuola Nazionale colpita

Le conseguenze più immediate per la vita quotidiana sono state osservate presso la Scuola Nazionale di Marjayoun.

Una gran parte delle finestre in classe sono state rotte dal respiro. La presenza di vetro rotto e la necessità di riparare finestre ha portato l’amministrazione a interrompere temporaneamente i tribunali.

Questa misura è intesa a proteggere studenti, insegnanti e personale durante il lavoro.

In particolare, la scuola deve sostituire le finestre danneggiate prima di poter ospitare nuovamente gli studenti in condizioni normali di sicurezza. Nessuna data specifica per la ripresa dei corsi è stata annunciata nelle prime informazioni disponibili mercoledì.

La sospensione appare quindi direttamente correlata al danno materiale causato dall’esplosione e non ad una decisione generale relativa alle scuole della regione.

L’incidente, tuttavia, si è verificato in un momento particolarmente sensibile, all’inizio dell’anno scolastico, quando le scuole del sud del Libano operavano in un ambiente di sicurezza instabile.

Un’ondata di shock si sentiva oltre Khiam

La geografia della zona spiega in parte perché le conseguenze dell’esplosione sono state osservate in diverse località.

Khiam, Jdeidet Marjayoun e Qlayaa appartengono allo stesso spazio geografico del sud-est del Libano. Le esplosioni ad alta potenza possono quindi essere sentite e percepite a diversi chilometri di distanza, in particolare quando sono il risultato di esplosioni di edifici o infrastrutture.

Nel caso dell’esplosione avvenuta la notte del 22-23 settembre, i danni alle finestre e alle porte mostrano che l’onda di pressione ha mantenuto una forza significativa raggiungendo le vicine aree abitate.

Il danno alla Scuola Nazionale di Marjayoun illustra anche le conseguenze indirette di queste operazioni. Anche quando una scuola non è il luogo di esplosione, il respiro può rendere alcune stanze temporaneamente inutilizzabili.

La priorità per la scuola è ora di fare le riparazioni necessarie prima della ripresa delle attività educative.

Khiam al centro di ripetute operazioni nel 2026

L’esplosione si verifica in un contesto di elevate tensioni nei settori Khiam e Marjayoun.

Durante l’anno 2026, Khiam è stata teatro di attacchi, movimenti di forze israeliane e diverse operazioni di distruzione. Degli edifici e delle infrastrutture della località hanno subito danni considerevoli nel corso delle operazioni militari.

Anche all’inizio di settembre, i rapporti sono stati ricevuti da movimenti corazzati israeliani ad est di Khiam e di fuoco nella zona. Altre località del Libano meridionale sono state colpite contemporaneamente da operazioni di bombardamento e di esplosione.

La mattina del 23 settembre, un altro effetto dell’esplosione notturna a Khiam è stato segnalato nella regione: un’interruzione dell’alimentazione in aree come Hasbaya, Shebaa e Arqoub.

Questi elementi riflettono le conseguenze che vanno oltre la posizione delle operazioni militari. Infrastrutture, alloggi e ora una scuola a Marjayoun può essere influenzata da azioni in una città vicina.

Rimedi necessari prima del curriculum dei corsi

Alla Marjayoun National School, il problema immediato è ora materiale e sicuro.

Le finestre danneggiate devono essere riparate e i detriti di vetro rimossi. L’amministrazione deve assicurare che le stanze interessate non costituiscano più un pericolo prima del ritorno degli studenti e del personale docente.

La durata dell’interruzione dipenderà quindi dal progresso di questo lavoro.

Nelle case colpite di Jdeidet Marjayoun e Qlayaa, i residenti affrontano anche le conseguenze dell’esplosione. La sostituzione di finestre e porte è l’intervento più urgente, mentre le crepe riportate su alcune pareti dovranno essere esaminate per determinare la loro gravità.

Nessun censimento danni completo era ancora stato reso pubblico il mercoledì mattina.

La situazione è quindi in continua evoluzione nel settore. I risultati futuri dovranno chiarire l’entità del danno causato dall’esplosione di Khiam, mentre la Scuola Nazionale di Marjayoun sta aspettando il completamento delle riparazioni necessarie per fissare la data di ripresa dei corsi.