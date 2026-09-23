Nominazioni giudiziarie in Libano: Trattamenti discreti dietro la nuova mappa giudiziaria

- Advertisement -

28

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Unanimity maschera negoziati difficili

Il Consiglio Supremo della magistratura ha approvato all’unanimità una serie di appuntamenti giudiziari parziali che coinvolgono meno di sessanta giudici. Dietro questo accordo istituzionale, tuttavia, un certo numero di informazioni raccolte dai circoli interessati si riferisce a negoziati stretti. Si dice che abbiano coinvolto i principali funzionari della magistratura, del Ministero della Giustizia e del Presidente della Repubblica. Il problema non riguardava solo la scelta dei giudici. Ha anche ricoperto diversi incarichi strategici nell’accusa, tribunali penali, Corte di Cassazione e Tribunale Militare.

L’accordo finale è stato presumibilmente preceduto da un disaccordo tra il presidente del Consiglio Supremo della magistratura, Souheil Abboud, e il procuratore generale della Corte di Cassazione, Jamal Hajjar. Nove membri del Consiglio su dieci avrebbero già appoggiato una formula di compromesso. Una mediazione guidata dal Ministro della Giustizia avrebbe poi avvicinato le posizioni e finalmente raggiunto l’unanimità. Questo processo permette all’immagine di un processo consensuale di essere sfumato dalla sua origine. Piuttosto, l’unanimità sembra essere stata l’esito delle discussioni.

Le nomine rimangono parziali. Non turbano l’intera gerarchia giudiziaria e quindi non costituiscono un nuovo insieme completo di appuntamenti. La loro portata è tuttavia importante. Diverse posizioni sono al centro del funzionamento della magistratura. La Corte di Cassazione, i tribunali penali, il tribunale militare e i servizi di procura sono tra le istituzioni interessate da questi movimenti. Il numero limitato di giudici coinvolti non è quindi sufficiente a misurare la loro reale importanza.

Secondo le informazioni disponibili, le discussioni avrebbero gradualmente superato la questione della competenza individuale. Le riflessioni iniziali avrebbero incluso la necessità di correggere alcune situazioni derivanti da appuntamenti precedenti e di tener conto delle prestazioni professionali dei giudici. Durante i negoziati, questa logica sarebbe stata confrontata con le esigenze dei vari centri istituzionali interessati. La formula finalmente approvata sembrerebbe quindi un compromesso tra diverse priorità piuttosto che una semplice operazione amministrativa.

Movimenti strategici in diverse giurisdizioni

La nuova mappa prevede diversi cambiamenti significativi. Il giudice Samir Akiki è di presiedere una camera della Corte di Cassazione per sostituire il giudice in pensione Naji Eid. Il giudice Georges Mezher deve assumere la presidenza della Corte Penale di Beirut, posizione finora tenuta da Samir Akiki. Il giudice Tarek Tarabey deve, a sua volta, diventare un giudice di indagine militare per sostituire Georges Mezher.

Altri movimenti riguardano la Corte di Cassazione e i tribunali penali. Il giudice Ali Araji è di presiedere una camera della Corte di Cassazione per sostituire il giudice Osama Mneimneh. Il giudice Ziad Daghedi assume la presidenza della Corte penale di Zahlé, precedentemente occupata da Ali Araji. La giustizia Hanadi Jaber è di diventare vice commissario del governo al Tribunale Militare. Il giudice Ryan Sadek deve unirsi a questa corte come consigliere civile.

Questi trasferimenti producono un effetto catena. Il trasferimento di un magistrato ad un post più alto libera un post che deve stesso essere riempito. Pertanto, il set non può essere analizzato solo attraverso i nomi più visibili. I movimenti di successo devono essere seguiti per comprendere la nuova divisione delle responsabilità.

Due appuntamenti hanno ricevuto più attenzione a causa di informazioni sui negoziati che li hanno preceduto. Il primo riguarda il giudice Hani Abdel Moneim Hajjar, che deve aderire all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione. La seconda riguarda il giudice Mona Hankir, che diventerà un avvocato generale presso la Corte d’Appello di Beirut.

Questi due casi ci permettono di osservare più precisamente i saldi che avrebbero accompagnato la preparazione della lista.

Il ruolo di Baabda nei negoziati

Il trasferimento di Mona Hankir è uno dei punti più sensibili del file. In precedenza era il primo giudice di indagine nel sud del Libano. Secondo le informazioni della magistratura, la sua visita all’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Beirut è stata una delle richieste sostenute dal Presidente della Repubblica. Deve sostituire il giudice Janah Obeid.

Questa dimensione rimane dietro le quinte. L’appuntamento può essere stabilito attraverso il processo formale. D’altra parte, le circostanze specifiche in cui il suo nome è stato scelto non appaiono in una decisione pubblica. I due livelli dovrebbero quindi essere chiaramente distinti.

Anche il caso di Hani Abdel Moneim Hajjar è attentamente osservato. La sua nomina come Consigliere Generale alla Corte di Cassazione lo portò ad una posizione importante nell’Ufficio del Pubblico Procuratore. Questa posizione era stata precedentemente tenuta da Jamal Hajjar prima della sua nomina come procuratore generale della Corte di Cassazione.

Secondo le informazioni disponibili, questi movimenti facevano parte di un più ampio compromesso tra i principali funzionari giudiziari e istituzionali. La presidenza sarebbe stata soddisfatta di alcune richieste, mentre altre scelte sarebbero state in linea con le priorità del Consiglio superiore della magistratura e dell’Ufficio del procuratore generale.

Non vi è tuttavia alcuna prova a concludere che i giudici interessati sarebbero politicamente dipendenti da coloro che potrebbero sostenere la loro nomina. Un intervento a favore di un nome e del futuro comportamento di un magistrato sono due questioni distinte. Questa distinzione è indispensabile in un caso in cui il confine tra negoziati istituzionali e accuse di divisione politica può rapidamente diventare offuscato.

Nawaf Salam giù nella distribuzione del lavoro?

Un altro elemento dell’informazione dietro le quinte è che il primo ministro Nawaf Salam è stato detto di essere stato meno prominente nei negoziati rispetto ad altri centri di potere. Alcune fonti descrivono una configurazione in cui Baabda avrebbe avuto una maggiore influenza su diverse scelte, con un ruolo assegnato anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Tuttavia, questa lettura merita attenzione. Non vi è alcuna decisione formale di assegnare appuntamenti giudiziari tra la presidenza della Repubblica, la presidenza del Consiglio dei ministri o la magistratura. Si tratta quindi di una ricostituzione dei rapporti di potenza che ha accompagnato la preparazione dell’elenco.

La posta in gioco va oltre la presenza o l’assenza del Primo Ministro nelle discussioni. Riguarda l’effettiva preparazione delle nomine giudiziarie in Libano. Il Consiglio superiore della magistratura ha la sua competenza istituzionale. Il decreto deve quindi seguire un percorso politico e amministrativo prima che esso entri in vigore. Tra questi due livelli vi è uno spazio di negoziazione in cui possono sorgere considerazioni professionali, istituzionali e talvolta politiche.

La questione centrale è quindi meno che abbia ottenuto il maggior numero di posti che identificare i criteri che hanno portato a modifiche successive all’elenco. Per rispondere, sarebbero necessarie diverse versioni del progetto. Il confronto indicherebbe quali giudici erano nella lista fin dall’inizio, che sono stati aggiunti e che sono scomparsi durante le discussioni.

Il Ministero della Giustizia nella posizione di mediatore

Il ruolo del Dipartimento di Giustizia è un altro elemento importante. Secondo informazioni coerenti, il suo intervento aveva aiutato a risolvere la controversia tra Souheil Abboud e Jamal Hajjar. Il passaggio da nove membri su dieci all’approvazione unanime mostra che è stato raggiunto un compromesso prima della votazione finale.

Questa mediazione dà al processo una dimensione istituzionale. Potrebbe aver impedito un disaccordo tra i due più alti funzionari interessati di trasformarsi in una crisi aperta nel Consiglio superiore della magistratura. Al tempo stesso, solleva la questione del contenuto delle concessioni concesse per raggiungere l’accordo.

Le informazioni disponibili non ci permettono di determinare esattamente quale nome o posizione ha rimosso l’ultimo ostacolo. Sarebbe quindi eccessivo assegnare un appuntamento specifico a questa mediazione senza ulteriori prove. Ciò che emerge, tuttavia, è l’esistenza di una fase di negoziazione prima dell’unanimità finale.

Questa situazione è tanto più importante dato che le nomine giudiziarie si svolgono in un momento in cui la magistratura libanese deve affrontare diversi casi sensibili. Le indagini finanziarie, i casi relativi alla corruzione, i procedimenti relativi all’esplosione del porto di Beirut, le controversie bancarie e i casi sotto la giurisdizione del Tribunale Militare tengono la magistratura al centro di molte tensioni. La nomina di funzionari in determinate giurisdizioni assume quindi una portata che va oltre la regolare gestione delle carriere.

Appuntamenti parziali piuttosto che una revisione generale

La formula finalmente adottata sembra favorire un intervento limitato. Sono coinvolti meno di 60 giudici. Le cime della gerarchia non sono completamente rinnovate e gran parte della struttura esistente rimane in vigore. Questa cautela può essere spiegata dal desiderio di correggere certe situazioni senza riaprire immediatamente l’intero dossier giudiziario.

Può anche essere l’effetto del compromesso. Poiché il numero di posizioni da ridistribuire aumenta, gli interessi istituzionali e professionali diventano più difficili da conciliare. Un elenco parziale è usato per trattare le funzioni considerate priorità, mentre differisce gli arbitrati più complessi.

Tuttavia, i movimenti decisi rimangono significativi. Una presidenza della Corte di cassazione influenza direttamente l’organizzazione dei lavori del più alto giudice. Una presidenza del tribunale penale svolge un ruolo importante nei casi penali. Un giudice investigativo militare interviene in casi che coinvolgono la sicurezza e le istituzioni militari. Le funzioni dell’Ufficio del Pubblico Procuratore determinano anche una parte importante del funzionamento dell’accusa.

L’impatto di questi appuntamenti dovrebbe quindi essere osservato nel corso del tempo. Non può essere deferita esclusivamente dall’identità dei magistrati o dal sostegno che ricevono.

L’Ordine in Consiglio come fase finale del processo

L’approvazione del Consiglio Supremo della Giustizia non è ancora sufficiente a rendere tutti i movimenti finali. Il progetto deve seguire il calendario delle firme ministeriali prima di essere trasmesso al presidente Joseph Aoun e pubblicato nella forma richiesta.

Questa fase finale verificherà se la formula approvata rimane intatta fino all’entrata in vigore. Un ulteriore cambiamento sarebbe particolarmente significativo, in quanto sarebbe avvenuto dopo un accordo unanime è stato raggiunto in Consiglio.

Il file mostra così tre livelli chiaramente distinti. Gli appuntamenti annunciati sono i primi. I disaccordi che hanno preceduto l’unanimità sono stati il secondo e sono stati sostenuti da diverse informazioni convergenti. La terza riguarda la presunta distribuzione di influenze tra Baabda, la magistratura e altri centri istituzionali. È su quest’ultimo punto che gli elementi rimangono i più sensibili e richiedono le più precauzioni.

Il vero soggetto di indagine è ora nelle versioni successive della lista. Il loro raffronto permetterebbe di ricostituire più precisamente i negoziati. In particolare, essa contribuirà a determinare se le modifiche rispondono principalmente a criteri professionali e alle esigenze dei tribunali o se gli interventi istituzionali abbiano effettivamente cambiato la distribuzione finale dei posti.