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L’Intelligence Branch delle Forze di Sicurezza Interna (ISF) arrestò il 22 settembre 2026 un uomo sospettato di aver ripetutamente gettato pietre a veicoli che operano nella zona della città di sport e sull’asse che porta all’aeroporto di Beirut. Una di queste pietre aveva gravemente ferito il 51enne Mohammad Hamza il 12 settembre mentre guidava il suo veicolo. Morì a causa delle sue ferite. Il ministro degli interni Ahmad al-Hajjar ha annunciato un rafforzamento della sorveglianza per prevenire ulteriori incidenti.

Mohammad Hamza ucciso dopo aver ricevuto una pietra

Il caso è iniziato il 12 settembre 2026 nella zona della città di sport a Beirut.

Mohammad Hamza, nato nel 1975, stava guidando in una Renault Rapid quando una grande pietra è stata gettata in direzione del suo veicolo. Il proiettile ha colpito e gravemente ferito.

La vittima morì a causa delle sue ferite, secondo le forze di sicurezza interne.

Questa morte ha dato una dimensione particolarmente grave ad una pratica che espone direttamente i motoristi. Una pietra gettata a un veicolo in movimento può raggiungere i suoi occupanti, rompere il parabrezza o causare una perdita di controllo.

Dopo la morte di Mohammad Hamza, l’ISP ha avviato indagini per identificare il presunto lanciapietre e arrestarlo.

In particolare, gli investigatori hanno cercato di ricostituire i suoi movimenti prima e dopo gli eventi.

Un sospettato identificato dopo diversi giorni di indagine

Secondo le informazioni fornite dagli ISP, l’indagine ha determinato che il presunto colpevole stava camminando in luoghi dove stava gettando pietre.

Stava arrivando dalla zona Sabra a Beirut. Una volta sul sito, ha riferito di mira veicoli in circolazione prima di partire immediatamente per sfuggire alla ricerca.

Le indagini e le operazioni di intelligence hanno permesso agli agenti di polizia di redigere i loro rapporti. Le unità pertinenti hanno poi rafforzato la loro sorveglianza in aree che possono essere frequentate.

Gli investigatori hanno finalmente identificato un cittadino libanese chiamato dalle sue iniziali, A.F., nato nel 1998. L’uomo lavora nella raccolta degli scarti, secondo l’ISP.

La polizia afferma anche che aveva rasato la barba dopo l’incidente che ha provocato la morte di Mohammad Hamza. Gli investigatori vedono questo cambiamento nell’aspetto come un tentativo di cambiare il suo rapporto.

Nuovo veicolo mirato 21 settembre

Il caso non era limitato al tiro di pietra di morte del 12 settembre.

Secondo gli ISP, il sospettato ha ricominciato nove giorni dopo, mentre la ricerca per lui era ancora in corso.

Il 21 settembre, ha riferito di aver gettato una pietra in un altro veicolo nella stessa zona. Questa volta, non sono stati segnalati morti o feriti nel comunicato stampa. Tuttavia, l’auto ha subito danni materiali.

Questo nuovo episodio si è verificato il giorno prima dell’arresto del sospettato.

Dopo aver monitorato le rotte e i luoghi che avrebbe potuto prendere, una pattuglia del ramo dell’intelligence situata il 22 settembre a Sabra.

La polizia l’ha arrestato.

Il sospetto riconosce getti di pietra

Durante il suo interrogatorio preliminare, l’uomo ha ammesso di gettare pietre nella zona del Cité sportif, secondo il comunicato stampa FSI.

Ha anche fornito una spiegazione del suo comportamento. Disse agli investigatori che stava agendo quando sentiva dolore e tensione, e poi sentiva sollievo.

Il sospettato ha anche sostenuto che non aveva intenzione di uccidere.

Queste dichiarazioni in questa fase costituiscono la versione data dall’interessato durante l’indagine preliminare. Solo loro non permettono la determinazione delle qualifiche criminali che alla fine saranno utilizzate.

L’indagine continua sotto la supervisione della magistratura competente. In particolare, dovrà stabilire precisamente le circostanze dei vari incidenti e delle possibili responsabilità penali.

Lanci di pietra: sorveglianza rinforzata sulla strada dell’aeroporto

Anche il Ministero degli Interni e dei Comuni ha risposto all’arresto.

Il ministro Ahmad al-Hajjar ha confermato che il ramo dell’intelligence aveva arrestato la persona sospettata di gettare pietre a veicoli sull’asse dell’aeroporto internazionale di Rafic Hariri a Beirut.

Secondo il Ministero, il sospettato ha ammesso le accuse contro di lui. Tuttavia, le indagini sono ancora sotto controllo giudiziario per determinare tutte le circostanze e le motivazioni.

Ahmad al-Hajjar ha annunciato principalmente misure per prevenire la ricorrenza di tali atti.

Le Forze di Sicurezza Interna devono rafforzare la loro sorveglianza e il loro monitoraggio nelle vicinanze della strada dell’aeroporto. L’obiettivo è quello di proteggere gli automobilisti e le persone che utilizzano questo percorso.

Questo monitoraggio è particolarmente importante dato il traffico sulla strada da Beirut al suo aeroporto internazionale.

Dieci giorni tra il dramma e l’arresto

La cronologia fornita dalle autorità ci permette di tracciare tre fasi principali.

Il 12 settembre, Mohammad Hamza è stato colpito da una grande pietra mentre ha attraversato la zona della città sportiva nel suo veicolo. Poi soccombe alle ferite.

Le indagini portano gli ISP a cercare un uomo che cammina da Sabra e parte rapidamente dopo aver preso di mira le auto.

Il 21 settembre, mentre non è ancora stato arrestato, il sospettato avrebbe gettato una nuova pietra a un veicolo. Solo danni materiali sono riportati questa volta.

Il giorno seguente, 22 settembre, una pattuglia del ramo dell’intelligence chiamato in Sabra dopo un’operazione di sorveglianza.

Il 23 settembre, il Ministero degli Interni ha annunciato pubblicamente il suo arresto e ha indicato che le misure di sicurezza sarebbero state rafforzate intorno alla strada aeroportuale.

L’indagine giudiziaria deve ora specificare tutti i fatti attribuiti al sospettato, comprese le circostanze esatte del tiro di pietra che ha ucciso Mohammad Hamza e il nuovo incidente riportato il 21 settembre.

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Descrizione:Un uomo è stato arrestato a Beirut per aver gettato pietre in auto, uno dei quali ha provocato la morte di Mohammad Hamza il 12 settembre.

Estratto:Il 22 settembre 2026, le Forze di Sicurezza Interna arrestarono un uomo sospettato di aver ripetutamente gettato pietre a veicoli a Beirut. Il 12 settembre, una grande pietra raggiunse Mohammad Hamza mentre stava viaggiando nel suo veicolo nella zona della Città dello Sport. Morì a causa delle sue ferite. Il sospettato ha ammesso i getti di pietra durante il suo interrogatorio preliminare, secondo l’ISP.

Cinque titoli alternativi:

Beirut: Arrestato dopo un tiro mortale in pietra Strada dell’aeroporto: il lanciatore di pietra si è fermato Stone lancia a Beirut: un sospettato arrestato Morte di Mohammad Hamza: un uomo arrestato a Sabra Beirut: FSI ferma un lanciapietre

Referenze e link

Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna, comunicato stampa del Settore Relazioni Pubbliche, 23 settembre 2026.

Ministero degli Interni e dei Comuni libanesi, dichiarazione del ministro Ahmad al-Hajjar, 23 settembre 2026.

National Information Agency, Ministero dell’Interno, 23 settembre 2026.