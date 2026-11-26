La Corte di Appello di Parigi ha confermato il licenziamento per i presunti atti del 7 agosto 2018 e ha respinto quelli del 13 agosto. L’attore contesta l’accusa; La sua difesa sta valutando un appello.

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La Corte di Appello di Parigi ha confermato il licenziamento per i presunti atti del 7 agosto 2018 e ha respinto quelli del 13 agosto. L’attore contesta l’accusa; La sua difesa sta valutando un appello.

La camera di esame della Corte di Appello di Parigi ha deciso giovedì 26 novembre che Gérard Depardieu sarebbe stato restituito alla corte penale dipartimentale per presunto stupro dell’attrice Charlotte Arnould il 7 agosto 2018. I magistrati non hanno confermato l’intero ordine di accusa: hanno respinto il secondo episodio dell’accusa, datato 13 agosto 2018. Nessuna data di udienza è stata annunciata in questa fase.

Che cosa ha tenuto la corte

L’ordine dell’agosto 2025 riguardava due fatti che Charlotte Arnould sosteneva di aver sofferto nella casa parigina dell’attore. La corte mantiene solo la rimozione per il primo. La decisione non risolve il senso di colpa di Gérard Depardieu, che gode della presunzione di innocenza in questo caso. Le ragioni del licenziamento per il secondo episodio non erano state rese pubbliche al momento delle reazioni iniziali.

L’attrice ha presentato un reclamo nel 2018. L’Ufficio del Pubblico Ministero di Parigi ha chiuso l’indagine preliminare nel giugno 2019. Ha poi presentato una nuova denuncia, che ha portato all’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Gérard Depardieu è stato accusato nel dicembre 2020 e poi ha sfidato il suo licenziamento nel 2025. Il Consiglio d’inchiesta ha esaminato il ricorso il 17 settembre 2026.

Difendere l’appello

Gérard Depardieu contesta l’accusa e afferma che le relazioni sono state concordate. Il suo avvocato, David-Olivier Kaminski, ha indicato che la difesa avrebbe considerato la possibilità di un ricorso in cassazione dopo aver ricevuto la sentenza. In questa fase, ha fatto riferimento alla possibilità di un appello, senza annunciare il suo deposito.

Carine Durrieu Diebolt, avvocato di Charlotte Arnould, ha detto che il suo cliente ha sollevato che un processo potrebbe essere tenuto, nonostante il licenziamento del secondo episodio. Questa procedura è distinta da quella diOcchiali verdi, che riguardava gli assalti sessuali commessi nel 2021 durante un film e in cui l’attore ha rinunciato a novembre per contestare la sua condanna di prima istanza.

Copertina: Gérard Depardieu al Festival di Cannes nel 2015, archivio fotografico.Georges Biard / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0, inquadramento e titolazione Libnanews sotto la stessa licenza.

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