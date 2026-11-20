Gli scioperi russi hanno provocato tre morti e circa 15 feriti a Kiev, secondo il consiglio comunale. Tre ponti sono danneggiati.

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Gli scioperi russi nella notte del 19-20 novembre hanno provocato tre morti e circa 15 feriti a Kiev, secondo un rapporto provvisorio pubblicato venerdì mattina dal sindaco Vitali Klitschko. Tre ponti sono stati danneggiati e il traffico tra le due banche del Dnipro è stato interrotto.

Il sindaco ha riferito che sette feriti erano stati ricoverati in ospedale e che altri erano curati per lì. Secondo le prime informazioni del municipio, le tre persone che sono morte erano dipendenti del servizio idrico della capitale. Questa valutazione riguarda l’attacco della notte, distinto dagli scioperi di giovedì che ha danneggiato diverse missioni diplomatiche.

Traffico tra le due banche

Il municipio ha riferito danni a tre edifici e restrizioni di traffico su alcuni di loro. Ha chiesto ai residenti di limitare la guida ai viaggi essenziali e ai datori di lavoro per consentire il lavoro remoto, se possibile. Le prime comunicazioni comunali non danno una scadenza per il ritorno alla normalità.

Il sindaco ha anche annunciato che un’infrastruttura essenziale della città era stata danneggiata. L’entità del danno e le conseguenze per gli abitanti sono rimaste stabili nelle prime recensioni consultate.

Archivio fotografico: Kyiv Street durante un taglio di potenza, 25 novembre 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Non mostra gli scioperi del 20 novembre 2026. Abito editoriale Libnanews.

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