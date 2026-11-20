Lo sciopero marittimo del 25 novembre ha cambiato diversi passaggi in Grecia. Minoan Lines mantiene due partenze notturne tra Le Pirée e Heraklion via Milos. Aegina Ferries sospende le sue partenze da Pireo, e le rotazioni tra Patrasso e Ithaque via Sami sono annullate. Questi sono gli orari e i viaggi coinvolti.

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In Grecia, diverse traversate sono modificate o cancellate il mercoledì 25 novembre dopo una chiamata per lo sciopero dei marinai. Minoan Lines mantiene due partenze la sera tra Le Pirée e Heraklion via Milos. Aegina Ferries sospende le sue partenze da Pireo, mentre gli incroci tra Patrasso e Ithaca via Sami vengono annullati in entrambe le direzioni.

Le aziende non applicano lo stesso programma. I sindacati dei marinai PEMEN e Stefenson hanno chiesto una sosta di 24 ore, da 0001 a mezzanotte di mercoledì 25 novembre. Hanno chiesto un aumento del 12 per cento dei salari e delle indennità, nonché un accordo collettivo comune a tutte le categorie di navi. Le comunicazioni pubblicate dai vettori specificano i passaggi interessati. Non significa che tutti i traghetti greci saranno al porto.

Pireo, Milos e Iraklio: due incroci notturni

Nel suo avviso del 19 novembre, Minoan Lines annuncia l’inizioKydon Palaceda Pireo a23:00 mercoledì 25. Il traghetto deve arrivare a Milos a 0300 ore e partire a 0320 ore e raggiungere Heraklion a 0800 ore il Giovedi, 26.

Nell’altra direzionePalazzo di Cnossoè annunciato all’inizio di Heraklion amercoledì 25. Arrivo a Milos al 0140, partenza alle 0200 e arrivo a Pireo alle 0630 il giovedì 26. Le ore sono locali. Per arrivare a Milos, è necessario controllare il biglietto per la notte da mercoledì a giovedì, non per il giorno di 25.

Motore e Mar Ionio: cancellazioni confermate

Aegina Ferries annuncia la sospensione delle sue partenze da Pireo a Egine il 25 novembre. La sua opinione non specifica il destino delle partenze di Egine o di quelle di altre società. Nella parte occidentale del paese, Levante Ferries afferma che gli Ithaca–Sami–Patras e Patrasso–Sami– I passaggi ithaque del vettore Ionissos Ferris III non saranno assicurati questo mercoledì. Sami si trova sull’isola di Cefalonia. Questo parere non riguarda le altre linee della sua rete.

Prima di andare al porto, Minoan Lines invita i viaggiatori a chiedere alla loro agenzia o ai suoi uffici portuali. Per un viaggio o una partita, controlla ogni passaggio separatamente: un programma modificato sul biglietto di andata e ritorno non dice nulla sul ritorno.

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