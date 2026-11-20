Intuit annuncia un accordo per vendere Mailchimp a Bending Spoons per 3,68 miliardi di dollari. Parte del prodotto sarà reinvestito in azioni. La chiusura prevista all’inizio del 2027 rimane condizionata. Il prezzo del 2021 non consente il calcolo di una perdita contabile. Non sono ancora state annunciate modifiche tariffarie.

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Il 19 novembre Intuit ha annunciato un accordo con Bending Spoons per la vendita di Mailchimp, valutato a $3.68 miliardi. L’operazione rimane soggetta alle autorità di regolamentazione e mira a chiudere all’inizio del 2027. Il venditore reinvestirà parte del prodotto nella capitale dell’acquirente italiano.

Il montaggio della vendita di Mailchimp

L’assemblaggio è composto da due operazioni correlate. Bending Spoons presenta un acquisto in contanti, seguito da un investimento di $368 milioni per Intuit in nuove azioni. Dal lato del venditore, quindi, il risultato atteso è di circa $3,31 miliardi di dollari in contanti e $368 milioni in titoli.

Questa ripartizione corrisponde a circa il 90% in contanti e il 10% in azioni. Non significa che Intuit terrà il 10% di Bending Spoons. La percentuale descrive la composizione della considerazione pubblicizzata, non un interesse per il capitale dell’acquirente.

Il numero di titoli è stato fissato per la firma, ma il loro fair value sarà determinato alla chiusura. Essi saranno soggetti a una restrizione di assegnazione contrattuale di sei mesi. Il prezzo finale rimane anche regolabile, a seconda del flusso di cassa, del debito e del capitale di lavoro della zona venduta.

I 12 miliardi del 2021 non misurano una perdita

Intuit acquisì Mailchimp il 1o novembre 2021 per una considerazione totale di $12 miliardi. Tale importo comprendeva 5,7 miliardi di dollari in contanti e circa 6,3 miliardi di dollari in azioni Intuit date ai venditori. Non era quindi un acquisto di 12 miliardi di dollari in contanti.

Il divario con la valutazione annunciato il 19 novembre è notevole. Ma sottrarre i due dati non comporta una perdita contabile netta o il ritorno completo di cinque anni sulla tenuta. Le due transazioni avvengono in date diverse e coinvolgono diverse controparti.

Intuit prevede anche un guadagno pre-tax sull’assegnazione. Il suo importo dipenderà in particolare dal valore netto del libro di Mailchimp a tale data, dagli aggiustamenti, dalle spese e dal valore delle azioni ricevute. Il gruppo prevede di assegnare liquidità per riacquistare le proprie quote nell’anno fiscale 2027.

Mailchimp è stato presentato separatamente nei conti Intuit da agosto 2026. Nel trimestre si è conclusa il 31 ottobre, le vendite sono diminuite leggermente più di un anno, mentre il profitto operativo del suo segmento è cresciuto. Intuit ha attribuito questo aumento principalmente a minori costi di personale, marketing e servizio esterno.

Mailchimp, trimestre chiuso 31 ottobre (milioni di dollari) Indicatore 2025 2026 Turno 317 313 Segment risultato operativo 139 202

Il risultato del segmento non costituisce un utile netto di Mailchimp. In particolare, non include le spese del gruppo che Intuit non destina tra i suoi segmenti.

Un acquirente specializzato in attività digitali

Con sede a Milano, Bending Spoons comprende Evernote, WeTransfer, Vimeo e Miro tra le sue attività. Il gruppo descrive una strategia di approvvigionamento seguita da trasformazioni tecniche e commerciali. Rievoca anche riorganizzazione di squadre nel suo modello generale, senza dettagliare un tale piano per Mailchimp.

Il suo leader Luca Ferrari annuncia gli investimenti dopo la chiusura. Questa intenzione non è ancora un calendario per i nuovi servizi. L’acquisizione deve coprire l’intero gruppo Rocket Science, l’entità dietro Mailchimp, così come altri beni e passività del business.

Cosa rimane da chiarire per i clienti

Gli annunci consultati non forniscono alcuna nuova tabella di marcia o modifiche specifiche abbonamenti o caratteristiche. Pertanto non consentono di annunciare aumenti di prezzo o congelamenti di prezzo. Le aziende che utilizzano la piattaforma dovranno distinguere tra l’accordo di vendita e qualsiasi annuncio commerciale successivo.

Nel frattempo, il contratto prevede la continuazione dell’attività nel suo corso abituale. I servizi transitori e gli accordi di licenza di proprietà intellettuale devono accompagnare la chiusura. L’operazione non è condizionata dall’ottenimento del finanziamento o del voto da parte degli azionisti di Bending Spoons, ma le autorizzazioni di regolamentazione rimangono necessarie.

Intuit quartier generale a Mountain View, 19 aprile 2008. Coolcaesar / Wikimedia Commons♪, CC BY-SA 3.0. Libnanews abbigliamento sotto la stessa licenza, intera fotografia conservata. Questa immagine non rappresenta gli uffici di Mailchimp o la firma dell’accordo.

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