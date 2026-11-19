Il 21 e 22 novembre 2026 Ras Baalbek propose un mercato e attività nel souk. Il festival accompagna l’inaugurazione della via della fede e del patrimonio. Il programma comprende luoghi di culto, canali romani e la stampa di molasse. Le partenze delle visite restano da specificare.

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Il patrimonio di Ras Baalbek è scoperto il 21 e 22 novembre, dalle bancarelle di souk alle chiese del villaggio. Il festival « A droub dayetna » si terrà in questi due giorni dalle 10:00 alle 4:00 nel souk. Il programma combina l’inaugurazione del percorso di fede e del patrimonio con un mercato di pesci, attività artistiche e intrattenimento per i bambini.

Due giorni nel souk, dalle 10 alle 16

Il Ras Baalbek Forum organizza questo evento con il comune. Il programma menziona il sostegno dell’Unione europea e del programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Oltre alle visite e alle attività al souk, prevede un mercato dedicato al monéne, queste disposizioni che le famiglie si preparano per l’inverno.

Gli orari annunciati coprono sia sabato 21 che domenica 22 novembre. Non specificano il tempo di partenza di ogni visita. Nessun dispositivo di registrazione o tariffario è incluso nel programma consultato.

Il patrimonio di Ras Baalbek, dalle chiese alla stampa

Il percorso annunciato comprende la chiesa di Mar Elyan, il monastero di Nostra Signora di Ras Baalbek e i santuari Mar Touma e Mar Charbel. Include anche i canali romani, le chiese di San Paolo, Sainte-Rita, Saint-Élie e Sainte-Barbe, così come la casa delle Piccole Sorelle di Gesù e la stampa delle melasse.

L’inventario del circuito culturale locale fornisce una panoramica di questi usi. Descrive gli antichi canali sotto il villaggio, la cui acqua era accessibile dai pozzi. La stampa di Saadallah Mansour, un altro stadio annunciato, è stata utilizzata per produrre molasse per più di due secoli secondo questo inventario. Ha cessato di funzionare sulla morte del suo proprietario nel 1996.

La presentazione locale distingue i gradini del centro, che sono presi a piedi, da alcuni siti al di fuori del villaggio. Per il fine settimana del festival, il programma annuncia una visita alla località senza specificare la durata o le condizioni di accesso a ciascuno dei siti.

Illustrazione del muné: makdous fotografato nel 2016, non correlato agli espositori del festival. Foto di QuasarFr, Wikimedia Commons♪, CC BY-SA 4.0. Libnanews abbigliamento sotto la stessa licenza.

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