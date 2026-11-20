Fiona morì il 19 novembre allo zoo di Cincinnati dopo aver ingerito un cappello, secondo l’istituzione. Nata prematuramente nel 2017, era sopravvissuta a cure intensive. La sua sopravvivenza aveva mobilitato esperti nella nutrizione animale e il pubblico aveva seguito la sua crescita ben oltre Cincinnati.

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Fiona, ippopotamo di Cincinnati, morì il 19 novembre all’età di nove anni. Divenne famosa dopo la sua nascita prematura allo zoo di Cincinnati, Ohio. L’istituzione attribuisce la sua morte a complicazioni che si sono verificate dopo l’ingestione di un cappello accidentalmente arrivato nel suo habitat.

Fiona, Cincinnati hippopotamus: gli ultimi trattamenti

Nella sua dichiarazione del 19 novembre, il Cincinnati Zoo & Botanical Garden spiega che i suoi veterinari hanno moltiplicato i tentativi di far avanzare l’oggetto dal sistema digestivo dell’animale. L’assistenza fornita il giorno della morte non l’ha salvata.

Lo stabilimento afferma che il cappello è stato trovato nella custodia per caso. La sua dichiarazione non dettaglia le circostanze.

Il regista Dave Jenike ha riferito sullo shock sentito dalle squadre, che non hanno anticipato questo risultato. L’istituzione chiede anche spazio per essere lasciato per i curatori e veterinari coinvolti con Fiona. Avrebbe raggiunto dieci anni a gennaio.

Una nascita sei settimane prima del termine

Fiona è nata il 24 gennaio 2017, sei settimane prima del termine previsto. Ha pesato 29 sterline, o circa 13,2 kg. Troppo debole per stare in piedi e succhiare sua madre Bibi, ha immediatamente bisogno di cure intensive.

Il comunicato stampa rilasciato al momento della scelta del suo nome ha descritto la presenza di day and night caregivers. La squadra doveva aiutare a mangiare, camminare e nuotare. Il primo soccorso ha avuto luogo vicino ai suoi genitori in modo da poter continuare a sentire e sentire.

Lo zoo ha regolarmente pubblicato notizie sulla salute sul suo sito web e sui social network. Questa fragile nascita, poi le fasi della sua crescita, aveva reso l’ippopotamo una figura seguita ben oltre Cincinnati.

Un primo salvataggio documentato dagli scienziati

La sua storia ha coinvolto anche specialisti della nutrizione animale. In un resoconto dei suoi primi mesi, lo Smithsonian ha descritto la cooperazione tra le squadre Cincinnati e National Zoo di Washington. Era necessario sviluppare una dieta adattata ad un ippopotamo prematuro in grado di succhiare normalmente.

I ricercatori hanno analizzato un campione di latte di Bibi per guidare la preparazione di un sostituto. Il lavoro si è concentrato sull’equilibrio tra acqua, proteine, grassi e zucchero, con particolare difficoltà: le esigenze di un animale nato prematuramente non erano ben note. Questo intervento riguardava il suo salvataggio nel 2017, non la cura di novembre 2026.

Nel gennaio 2020, per il suo terzo anniversario, lo zoo ha ricordato anche l’aiuto di una volta ricevuto da Cincinnati Childrens durante questo periodo critico. Nove anni dopo la sua nascita, è questa traiettoria che l’istituzione evoca quando annuncia la sua morte, senza pubblicare un dettagliato rapporto veterinario nel suo comunicato stampa.

Archivio Foto: Fiona in primo piano, con sua madre Bibi, presso lo Zoo di Cincinnati, 27 maggio 2018.DarthBotto, dettaglio incorniciato da Marcus Cyron / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Libnanews abbigliamento sotto la stessa licenza; versione fotografica Commons mantenuto tutto. Questa immagine non rappresenta la cura di novembre 2026.

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