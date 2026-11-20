Due rifugi aperti a Cocoa e Melbourne dopo le inondazioni del 19 novembre nella contea di Brevard, in Florida. Le scuole pubbliche rimangono chiuse venerdì. Il fiume St. Johns ha superato il suo precedente record nei pressi di Cocoa, mentre l’orologio meteo continua nel centro est.

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Dopo le inondazioni in Florida, giovedì 19 novembre, la contea di Brevard ha aperto due rifugi sulla costa atlantica. Le scuole pubbliche rimangono chiuse venerdì. A ovest di Cocoa, il fiume St. Johns ha superato il suo precedente record alla stazione locale, mentre il servizio meteo mantiene un orologio su gran parte della parte centrale orientale dello stato.

Le strade erano già chiuse giovedì pomeriggio nella contea di Brevard centrale. Nel suo bollettino orario locale 1438, l’ufficio di Melbourne del National Weather Service ha riportato 6-11 pollici di pioggia, o circa 150-280 mm, nella zona in allerta, tra cui Melbourne, Cocoa e Titusville. Questa stima da radar e metri di precipitazioni automatiche non corrisponde alla cumulazione uniforme nella contea.

Dopo le inondazioni in Florida, due rifugi nella contea

Giovedì alle 19:00, la contea ha confermato l’apertura del Walter Butler Community Center al 4201 N Cocoa Blvd a Cocoa, e un rifugio della Croce Rossa al Joseph N. Davis Community Center al 2547 Bruce D. Buggs Street a Melbourne. Entrambi accolgono il grande pubblico, persone con particolari esigenze mediche e famiglie che desiderano venire con i loro animali domestici. La contea dà 2-1-1 per le informazioni.

Le scuole pubbliche di Brevard, chiuse giovedì, rimangono chiuse venerdì 20 novembre. La chiusura degli uffici della contea, delle biblioteche e delle discariche annunciate giovedì, tuttavia, ha interessato questo giorno. La contea chiede agli automobilisti di non attraversare una strada sotto l’acqua, anche in assenza di una barriera.

Un record a ovest di Cocoa, non una misura d’acqua nelle strade

Nel suo bollettino delle 18:54 di giovedì, le NWS hanno riferito che St. Johns era di 18.36 piedi alle 18:15 presso la stazione ovest di Cocoa, a circa 5.60 metri dal punto di vista della stazione. Il precedente record era di 17.55 piedi. Il livello di 18,6 piedi previsto Venerdì notte rimane una previsione. Queste figure misurano il fiume in una data stazione, non la profondità di acqua nelle strade.

Le piogge delle settimane precedenti avevano già causato overflows sul St. Johns. Le nuove docce potrebbero peggiorare questa inondazione, che si evolve in diversi giorni. Le inondazioni improvvisate a causa di forti piogge seguono un programma diverso: l’ufficio di Melbourne mantiene un orologio fino alle 7:00 ora locale, Venerdì in aree designate nell’area centro-orientale, tra cui Brevard e contee vicine di Volusia, Orange e Indian River. Il perimetro non copre tutta la Florida.

Archivio fotografico: Melbourne Causeway a Melbourne, Florida, 9 novembre 2012. Questa immagine non mostra le inondazioni del novembre 2026.Brandon Berger / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Fotografia completa ridimensionata e layout Libnanews sotto la stessa licenza.

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