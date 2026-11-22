Il Libano commemora la sua indipendenza con tributi, il cui programma comprende passaggi a Yarze e Rachaya. L’agenzia nazionale riferisce nuovi scatti nel sud e le autorità annunciano l’inizio dei test tecnici a Qlayaat. A Bruxelles, l’Unione europea e l’Indonesia firmano due accordi. Il tempo francese e il COP31 completano questo punto.

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Domenica 22 novembre 2026, mezzogiorno a Beirut. Il Libano segna l’83 ° anniversario della sua indipendenza, mentre l’Agenzia Nazionale dell’Informazione segnala nuovi colpi nel Sud. A Qlayaat, le autorità annunciano l’avvio di test tecnici senza confermare il decollo. A Bruxelles, l’Unione europea e l’Indonesia hanno firmato due accordi che non sono ancora entrati in vigore.

Indipendenza: da Yarzé a Rachaya, tributi domenicali

Il Ministero della Difesa ha confermato che Michel Menassa aveva depositato sabato, a nome della Repubblica, una corona sulla tomba dell’ex presidente Fouad Chehab a Ghazir, Kesrouan. Per questa domenica, la Presidenza aveva inscritto due tributi al suo programma mattutino: il Ministro della Difesa, Michel Menassa, doveva porre una corona alle 11 del mattino al monumento dell’emiro Fakhreddine a Yarzé; il Ministro dell’Ambiente Tamara Elzein era previsto alle 11:30 presso la cittadella Rachaya. Questi orari sono quelli del programma ufficiale. A mezzogiorno, i due tributi non erano stati pubblicamente confermati. Alle ore 2, il programma prevede anche un deposito di corone presso la placca René Moawad nel quartiere Zarif di Beirut dal ministro Kamal Shehadi.

A Rachaya, il tributo si riferisce alla prigionia dei leader libanesi da parte delle autorità del mandato francese nel novembre 1943. La loro pubblicazione il 22 novembre segna la data commemorata oggi. Sabato, a Nahr al-Kalb, Joseph Aoun aveva legato la piena sovranità del paese al ritiro israeliano e al ritorno dei profughi dal Sud, ricordando che la decisione sulla guerra e la pace doveva essere presa dallo Stato. Il suo discorso non ha stabilito alcun orario.

Nel distretto di Jbeil, la Difesa Civile ha confermato che aveva incorniciato una corsa di cinque chilometri per l’indipendenza tra Hjoula e Bentaël.

La festa nazionale sta scendendo domenica. La chiusura delle amministrazioni, delle istituzioni pubbliche e dei comuni è prevista per lunedì 23 novembre, secondo la nota della presidenza del Consiglio.

Sud Libano: L

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione riferisce il fuoco intermittente di artiglieria vicino a Meyfadoun, distretto di Nabatiyah. La sua spedizione è stata pubblicata domenica alle ore 10:16 di Beirut. Il testo non specifica l’autore della sparatoria o il momento dell’incidente, né dà alcun risultato. Questo rapporto è separato da quello riguardante Kfar Tebnit e la periferia di Nabatiyah al-Faukah prima della mattina.

Qlayaat: La calibrazione annunciata non conferma un volo

Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e l’Autorità Generale per l’Aviazione Civile annunciano l’inizio della calibrazione e dei test operativi dei sistemi di navigazione e degli aiuti visivi all’Aeroporto René-Moawad di Akkar. Essi prevedono ulteriori voli di ispezione dopo il completamento del lavoro di riabilitazione delle piste, a condizione che le condizioni di sicurezza necessarie. Il comunicato stampa non dice che un volo sia decollato questa domenica. Né conferma l’apertura delle prenotazioni o l’inizio dei collegamenti regolari il 14 dicembre, una data che il governo aveva avanzato.

COP31: L’ultimo progetto non nomina combustibili fossili

A Antalya, l’ultima bozza di decisione quadro rilasciata dal segretariato della convenzione climatica delle Nazioni Unite si riferisce al consenso di Dubai, senza nominare o fissare un nuovo calendario per il petrolio, il gas o il carbone. Esso propone di triplicare il finanziamento dell’adattamento entro il 2035, senza specificare la base per il calcolo. Il ministro del clima tedesco Carsten Schneider ha detto che il suo paese non avrebbe appoggiato il testo così com’era. Al momento del presente bollettino, non viene confermata alcuna adozione del testo quadro.

L’Unione europea e l’Indonesia firmano due accordi

Entrambe le parti hanno firmato un accordo commerciale e un accordo di protezione degli investimenti a Bruxelles sabato. La firma viene dopo la luce verde data mercoledì dal Consiglio dell’Unione europea; Le due fasi non sono confuse. L’accordo commerciale prevede una graduale riduzione dei dazi doganali su molti prodotti. I termini di una domanda provvisoria dipendono ancora dalle notifiche, e la firma non innesca immediatamente nuove tariffe. I prossimi passi includono l’approvazione del Parlamento europeo e le procedure di conclusione e ratifica.

In Francia, inondazioni e inondazioni: tre dipartimenti da monitorare

Météo-France pone l’Ain e la Jura in una vigilanza arancione per la pioggia-flooding, con un previsto deterioramento nel tardo pomeriggio. In Pas-de-Calais, la vigilanza arancione riguarda inondazioni: Vigicrues classifica la Canche a questo livello e i segnali traboccano. Questi sono due fenomeni distinti, seguiti da bollettini che possono evolversi durante il giorno.

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