Il 30 dicembre 1946, Riad al-Solh si rivolse alla Camera libanese, riunita per la prima volta dal completo ritiro delle truppe straniere. Più di tre anni sono passati dal rilascio dei leader Rachaya. Tra le due date Beirut firmò la Carta delle Nazioni Unite e negoziò, fino agli ultimi sbarchi, la partenza delle forze francesi e britanniche.

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Il 30 dicembre 1946, Riad al-Solh si rivolse alla Camera libanese, riunita per la prima volta dal completo ritiro delle truppe straniere. Più di tre anni sono passati dal rilascio dei leader Rachaya. Tra le due date Beirut firmò la Carta delle Nazioni Unite e negoziò, fino agli ultimi sbarchi, la partenza delle forze francesi e britanniche.

A Nahr al-Kalb, un’iscrizione commemora l’evacuazione delle truppe straniere il 31 dicembre 1946. Sulle stesse rocce, gli eserciti avevano inciso la memoria del loro passaggio. La Repubblica libanese ha registrato una partenza. Il sito ha trovato notizie sabato 21 novembre 2026, quando Joseph Aoun è stato espresso alla vigilia della festa nazionale. Per capire la data incisa nella pietra, dobbiamo tornare agli scambi diplomatici del 1946 e alle varie fasi di ritiro.

A San Francisco, il Libano firma che le truppe rimangono sul suo suolo

Il 22 novembre 1943, i leader libanesi liberati da Rachaya ripresero i loro doveri. Il 26 giugno 1945, a San Francisco, il Libano firmò la Carta delle Nazioni Unite. Nel catalogo fotografico della Biblioteca del Congresso di Washington, Wadih Naïm è uno dei rappresentanti fotografati al momento della firma. Il paese è uno dei 51 membri fondatori dell’Organizzazione. Le unità straniere sono ancora in Libano. Lo Stato già rappresentato nelle Nazioni Unite deve negoziare la loro partenza e la resa delle strutture che occupano.

Un telegramma inviato da Beirut a Washington il 23 marzo 1946 seguì la discussione. Il diplomatico statunitense George Wadsworth ricevette una copia di una nota francese del Ministero degli Esteri libanese. Gli esperti militari francesi e britannici avevano inizialmente mantenuto l’aprile 1947 come termine di evacuazione. La sua delegazione desiderava andare avanti. Parigi chiede il trasporto, il personale per l’imbarco e il supporto dei servizi libanesi. Uno staff franco-libanese deve organizzare operazioni.

Perché gli archivi danno più date

Il calendario è chiaro quando le partenze iniziano. Gli archivi diplomatici degli Stati Uniti stimano la forza francese a 7.500 soldati in marzo e 2.600 alla fine di giugno. Il comando britannico cessò di funzionare il 30 giugno, mentre un servizio separato trattava il destino delle strutture e dei debiti. Sul lato francese, un comunicato stampa annunciò la partenza del generale che comandava le forze e le ultime unità formate il 30 agosto. Il personale di liquidazione è ancora in posizione.

L’ultimo servizio francese è stato annunciato il 24 dicembre. Sei giorni dopo, di fronte alla Camera, Riad el-Solh notò che i poteri interessati avevano adempiuto i loro impegni. Il 31 dicembre a Nahr al-Kalb è la data commemorativa dell’evacuazione. La maggior parte delle truppe aveva lasciato il paese diversi mesi prima della data.

Il calendario libanese ha selezionato il 22 novembre come il Giorno dell’Indipendenza. Nella Camera, la memoria del novembre 1943 è quella di un potere eletto che riacquista la libertà d’azione. A Nahr al-Kalb, la pietra tiene traccia di un’altra esperienza di sovranità, quella di uno stato sufficientemente padrone del suo territorio per ottenere e vedere la partenza di soldati stranieri.

File del 22 novembre 2026.Seguire il diretto dal Giorno dell’Indipendenza.

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