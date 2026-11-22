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Dall’euforia delle valutazioni alla contrazione di USTECH 100: il Nasdaq-100 ha restituito circa 25 500 punti in sessione il 20 novembre. Bernard Raymond Jabre torna al segnale che aveva pubblicato prima dell’inversione.

Il segnale era stato rilasciato prima del rollover

Il 28 agosto 2026 Libnanews pubblicò il mio studio « Valutazione della valutazione delle azioni AI ». L’obiettivo non era di negare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ma di misurare il prezzo già pagato dal mercato per questa rivoluzione. Il BRJ AI Valuation Cycle Index è arrivato a circa 82/100, una fase avanzata del ciclo di recupero: valutazioni elevate, aspettative molto esigenti e margine di errore ridotto.

Questo avviso era ancora precedente: il 20 maggio 2026, in « Intelligenza Artificiale, Cicli Finanziari e il BRJ Global Cycle Index », IA stimata in un’area di 78 a 88/100, descritta come una fase di « avanzata euforia istituzionale ». È stata quindi una diagnosi ex ante, diversi mesi prima del vertice di ottobre.

Che cosa 82/100 significa

La tecnologia può essere rivoluzionaria mentre viene sovrapagata sulla Borsa. A 20, 40 o a volte quasi 67 volte il fatturato, i prezzi già incorporano diversi anni di crescita futura. Nei presupposti studiati, i casi più estremi necessari reddito aumenta fino a 40 a 50 per cento all’anno per diversi anni per normalizzare multipli senza distruzione di valore.

« Le grandi bolle non nascono intorno a tecnologie assurde. Sono nati intorno verità straordinarie… pagate troppo. »

Dal segnale alla parte superiore, poi alla svolta

Riferimenti di mercato e lettura del modello BRJ Data Nasdaq-100 Evento Lettura ciclica 28 agosto 2026 29 433.43 Pubblicazione dello studio di valutazione IA BRJ AI Index 6 ottobre 2026 31 224,69 Vetta di chiusura osservata Estensione del ciclo terminale 28 ottobre 2026 29 813.16 T0 del BRJ Global Cycle Clock Matura Bull / turno ciclico 20 novembre 2026 25 500 (in riunione) Correzione profonda Contrazione — da ~1h30 a 2h00 stimato

Tra il 28 agosto e il 6 ottobre, il Nasdaq-100 ha ancora vinto circa il 6%. Questo è normale in una lettura ciclica: identificare un’area di valutazione estrema non significa fingere di conoscere l’ultimo punto del mercato. Dal momento che il picco, l’indice è diminuito di circa il 18%. Rispetto al 28 agosto, la diminuzione è ora vicina al 13%, e rispetto al T0 del 28 ottobre si avvicina al 14%.

I tre livelli storici sono Nasdaq-100 recinzioni pubblicate da Nasdaq e trasmesse dalla St. Louis Federal Reserve. Il livello indicato per il 20 novembre è un punto di riferimento durante la sessione, non un corso di chiusura.

Figura 1 — Situazione concettuale stimata di USTECH 100 sulla BRJ Global Cycle Clock dal 20 novembre 2026. Diagramma: Bernard Raymond Jabre.

Dove siamo oggi in orario?

La lettura attuale probabilmente mette l’USTECH 100 circa 1h30-2h00 sull’orologio BRJ: dopo la 12h Top/Euphoria e la distribuzione intorno 1h, il mercato sarebbe ora entrato nella fase di contrazione. Questa posizione è una stima del modello BRJ e non una misura cronologica: l’orologio misura lo stato del ciclo, non il numero di giorni trascorso.

Il modello BRJ è uno strumento analitico specifico per l’autore; la sua posizione non è né dati ufficiali del mercato né garanzia di prestazioni future.

Il punto chiave è che la correzione da sola non è sufficiente a dichiarare il ciclo completato. Una fase discendente può comportare rimbalzi violenti. Per considerare che il processo di contrazione è completo, sarà necessaria una sufficiente standardizzazione delle valutazioni, del posizionamento, della liquidità e della tendenza e degli indicatori di slancio.

Conclusione: AI continua, ma il suo ciclo di mercato azionario è cambiato

L’intelligenza artificiale non è probabilmente alla fine della sua storia tecnologica. Ma il mercato azionario può perfettamente correggere diversi anni di eccessiva anticipazione come la tecnologia continua a crescere.

Questa è proprio la distinzione fatta dall’analisi pubblicata in maggio e poi in agosto: non confondere il potere di una rivoluzione industriale con il prezzo che un investitore deve pagare per partecipare.

Eravamo poi nella parte superiore del ciclo. Oggi, i dati di mercato indicano che siamo passati alla sua fase discendente. La domanda non è più se le valutazioni sono state sollecitate, ma quanto la loro normalizzazione dovrà andare prima che la coppia di rendimento/rischio diventi veramente attraente di nuovo.

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