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Federica Brignone ha annunciato mercoledì 25 novembre che stava terminando la sua carriera di sciatore. La 36enne italiana, sacra in super-G e slalom gigante ai Giochi Milano-Cortina di febbraio, ha spiegato in un video che il dolore alla gamba non le ha più permesso di continuare la competizione. La Federazione Italiana Sport invernali ha confermato il suo ritiro.

Un breve ritorno sugli sci a Cervinia

L’annuncio ha avuto luogo il giorno dopo un primo viaggio di sci a Cervinia, Val d Brignone aveva fatto alcuni passaggi lì senza partecipare a una competizione. L’intervento era stato utilizzato per rimuovere il materiale posto dopo la sua caduta nell’aprile 2025 ai campionati italiani. Il suo ultimo risultato della Coppa del Mondo, secondo la Federazione Internazionale di Sci, rimane un ottavo super-G a Soldeu il 1o marzo 2026.

Due titoli olimpici e due grandi globi

Brignone ha iniziato la Coppa del Mondo nel dicembre 2007 a Lienz, Austria. Ha lasciato il circuito con 37 vittorie e 85 podi. Ha vinto la classifica generale nel 2020 e nel 2025, diventando la prima italiana a vincere due volte il grande mondo. Nel 2025, terminò anche in cima alla classifica downhill e slalom gigante.

I suoi due titoli a Cortina portarono le sue medaglie olimpiche a cinque. Ha preso il bronzo come un gigante a Pyeongchang nel 2018, poi argento nella stessa disciplina e bronzo combinato a Pechino nel 2022. A Cortina, ha vinto il Super-G il 12 febbraio e il gigante tre giorni dopo, meno di un anno dopo la sua caduta.

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