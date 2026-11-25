Il tribunale di Gerusalemme ha chiesto al procuratore generale israeliano di rivedere l’aspetto più grave del processo di Benyamin Netanyahu. I giudici considerano le prove fragili nel caso Bezeq-Walla e mettono in discussione una seconda parte. A questo punto, nessuna accusa è stata ritirata e nessun giudizio reso.

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I giudici del tribunale di Gerusalemme hanno chiesto mercoledì 25 novembre, il procuratore generale israeliano, Gali Baharav-Miara, di rivedere l’aspetto più serio del processo di Benyamin Netanyahu. Essi considerano le possibilità di una condanna nel caso Bezeq-Walla bassa e hanno espresso dubbi in un secondo caso. Le procedure non sono state abbandonate e nessun giudizio è stato reso.

Il Procuratore Generale ha partecipato all’udienza su richiesta dei tre magistrati di prova. Il presidente della formazione, Rivka Friedman-Feldman, ha descritto le difficoltà che il tribunale vede nelle prove presentate a sostegno del caso 4000. I giudici avevano già espresso riserve sulla carica di corruzione. Questa volta, la loro valutazione si estende agli altri conti in questo caso, frode e abuso di fiducia.

Bezeq-Walla: I giudici dubitano di prove di scambio

Nel caso 4000, l’accusa ha accusato Netanyahu di aver favorito, attraverso decisioni regolamentari, gli interessi di Shaul Elovitch, che controllava il gruppo di telecomunicazioni Bezeq e il sito di informazioni Walla. In cambio, secondo l’accusa, Netanyahu e il suo entourage hanno ricevuto un trattamento redazionale favorevole. Il capo del governo sta sfidando le accuse.

All’udienza, il tribunale ha contestato due elementi di questa tesi: l’affidabilità della testimonianza sulle presunte istruzioni di Bezeq e la prova del trattamento insolitamente favorevole di Walla. I giudici si chiedevano anche se Netanyahu fosse a conoscenza di questo trattamento al momento dei presunti atti. La questione non riguarda semplicemente l’esistenza di contatti tra politici e leader dei media. Si tratta della natura delle decisioni attribuite al Primo Ministro e del legame tra queste decisioni e la copertura di Walla.

In particolare, i giudici hanno osservato che Shlomo Filber, ex direttore generale del Ministero delle Comunicazioni, che era diventato un testimone dell’accusa, aveva cambiato la sua narrazione durante il procedimento. Secondo la loro valutazione, la sua testimonianza non concorda su alcuni punti con elementi oggettivi del file. Queste difficoltà riguardano anche le prove delle istruzioni fornite dall’accusa di sostenere le accuse di frode e di abuso di fiducia.

La Corte distingue gli altri due casi

La questione del 2000 riguarda le discussioni tra Netanyahu e Arnon Mozes, redattore del quotidianoYedioth Ahronoth. L’accusa ha sostenuto che il capo del governo aveva considerato l’intervento legislativo che potrebbe indebolire un giornale concorrente in cambio di una copertura più favorevole. Netanyahu è perseguitato per frode e abuso di fiducia in questo caso. I giudici hanno messo in discussione la caratterizzazione criminale e hanno voluto sentire le spiegazioni dell’accusa prima di decidere il follow-up.

Il 1000 caso riguardava i doni che Netanyahu e il suo entourage avrebbero ricevuto da uomini d’affari. L’accusa si occupa anche di frode e abuso di fiducia. Il Tribunale ha indicato che la maggior parte degli elementi di questa componente era stata presentata e ha invitato le parti a considerare come completarla. I giudici hanno sollevato diverse questioni possibili senza annunciare un accordo.

L’ufficio del procuratore deve decidere il seguito

L’udienza non ha cambiato le accuse o lo stato giudiziario di Netanyahu. Le osservazioni sulle possibilità di una condanna non costituiscono un’assoluzione o una decisione di licenziamento. Spetta al Procuratore Generale decidere se l’ufficio del Procuratore mantiene le sue spese, riduce la loro portata o si impegna in discussioni in qualsiasi parte del procedimento.

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