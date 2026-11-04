Iran: La bomba appella la dottrina

In Iran, i leader religiosi e politici hanno chiesto una revisione della dottrina nucleare dopo gli attacchi americani e israeliani. Il portavoce diplomatico ha riconosciuto la realtà del dibattito, ricordando gli impegni del paese. Non sono state prese nuove decisioni formali nelle dichiarazioni esaminate. Fatwa, il trattato di non proliferazione e le ispezioni rispondono a diverse domande. I risultati dell’IAEA mostrano soprattutto i continui limiti di verifica, con particolare cooperazione a Boucheshr.

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In Iran, le richieste di bombe nucleari non sono più limitate alle dichiarazioni parlamentari isolate. I leader religiosi ora difendono pubblicamente questa opzione. Il 2 novembre il portavoce diplomatico stesso ha riconosciuto la portata del dibattito. Ma nessuna di queste dichiarazioni dimostra una decisione di prendere l’arma. Tra pressione politica, dottrina ufficiale e capacità verificabili, si sovrappongono tre questioni diverse.

Il dibattito viene dopo gli scioperi americani e israeliani contro l’Iran e le sue strutture nucleari. I suoi sostenitori invocano la vulnerabilità del paese per sfidare il suo fermo dichiarato. I suoi avversari temono che un cambiamento nella dottrina aggraverà precisamente le minacce che sostiene di prevenire.

Bombe nucleari, non un mandato popolare

Mohammad Javad Haj Ali Akbari, imam intermedio della preghiera di venerdì a Teheran, ha chiesto una revisione della dottrina durante il suo sermone il 30 ottobre. In diversi rapporti mediatici, descrive l’acquisizione dell’arma come una richiesta nazionale. Ha voluto inoltrare proposte alla guida Mojtaba Khamenei.

Il deputato Ahmad Naderi difende anche una rottura. Crede che la nuova guida possa assumere una posizione diversa da quella di suo padre. Questa previsione appartiene al deputato. Non è né una nuova fatwa né un annuncio della guida.

Questi interventi dimostrano l’esistenza di una campagna pubblica per l’opzione nucleare. Non misurano il sostegno nella popolazione. Senza un’indagine rappresentativa identificabile, trasformare la formula « desiderazione nazionale » in un parere di maggioranza sarebbe una scorciatoia.

La diplomazia contiene due messaggi

Il 2 novembre, Esmaïl Baghaei ha descritto la discussione di un cambiamento di dottrina come un problema reale. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri legato agli attacchi americani e israeliani. In particolare, invocò la morte di Ali Khamenei, autore del divieto religioso regolarmente citato dalle autorità.

Baghaei ha contemporaneamente riaffermato la vocazione pacifica del programma. Ha anche ricordato che l’Iran rimane un membro del NPT e legato dai suoi impegni. Questo doppio discorso deve essere letto nella sua interezza: un avvertimento politico accompagna il mantenimento della posizione ufficiale dichiarata.

Mohsen Rezai aveva già stabilito questa distinzione in un’intervista televisiva il 31 ottobre, ha riferito il giorno seguente. Il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Supremo ha dichiarato che nessuna nuova decisione formale aveva cambiato la dottrina. Tuttavia, ha riconosciuto richieste di revisione in caso di ripresa della guerra. La sua dichiarazione descrive lo stato annunciato della decisione, non tutte le intenzioni individuali in cima al potere.

Fatwa non sostituisce gli impegni NPT

La discussione religiosa ha un significato politico evidente. Esso tocca un argomento che i leader iraniani hanno a lungo usato per difendere le loro intenzioni pacifiche. Ma dobbiamo distinguere tra una regola religiosa, la sua applicazione istituzionale e gli obblighi internazionali di uno Stato.

In un’analisi pubblicata il 1 novembre, i ricercatori Jo Chitlik e Rashid Mehmood propongono proprio questa separazione. Essi chiedono un esame della portata del divieto, dell’autorità del suo autore e delle sue norme di attuazione. Il loro lavoro non separa le intenzioni iraniani. Sottolinea che l’assicurazione religiosa può contare diplomaticamente senza sostituire una verifica fisica.

Il NPT fa impegni espliciti. L’articolo II vieta alle parti non nucleari del trattato di produrre o di acquisire armi nucleari. L’articolo III fornisce garanzie per verificare gli obblighi e prevenire la diversione dei materiali. Così, una nuova interpretazione religiosa da sola non cambierebbe questi impegni internazionali.

IAEA descrive principalmente la verifica incompleta

L’accesso a strutture e materiali rimane il punto più concreto del file. Il 7 settembre, Rafael Grossi ha segnalato la mancanza di informazioni e di accesso durante il periodo di segnalazione. Il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha sottolineato la perdita di continuità nella conoscenza delle scorte. Ha descritto questa situazione come una seria preoccupazione per la non proliferazione.

Il 27 ottobre, Grossi ha detto al Consiglio di Sicurezza che le ispezioni regolari non erano riprese. Ha fatto, tuttavia, menzionare un’eccezione: attività di audit presso lo stabilimento di Boucheshr. Parlare di un’assoluta assenza di cooperazione cancellerebbe quindi una distinzione importante.

Grossi ha anche indicato che non aveva identificato alcuna attività per riparare o ricostruire strutture danneggiate dal giugno 2025. Ha subito ricordato che l’accesso fisico è rimasto essenziale per accertare la situazione reale. Ciò non dimostra la scomparsa del programma o l’esistenza di un’arma.

Una carenza di verifica è una grave incertezza. Questa non è una prova positiva della fabbricazione. Al contrario, l’assicurazione politica di un programma pacifico non è sufficiente a risolvere questo divario.

Una scommessa di sicurezza controversa in Iran

Il dibattito non si limita a un confronto tra le autorità iraniane e i loro avversari stranieri. Gli analisti iraniani sfidano anche la promessa di protezione associata alla bomba. Qader Bastani teme che una campagna emotiva possa alimentare le giustificazioni per un nuovo confronto. Kiomars Ashtarian distingue la deterrenza di un attacco nucleare dalla protezione contro una guerra convenzionale. Ha anche riferito al costo di nuove sanzioni.

Queste obiezioni riguardano il beneficio atteso dell’arma, non solo il suo divieto. Essi ricordano che una nuova capacità non garantisce automaticamente maggiore sicurezza. Il dibattito pubblico apre diverse possibili traiettorie; Non rende nessuno inevitabile.

Per valutare il seguito, i prossimi elementi decisivi saranno identificabili: una decisione ufficiale, un testo dottrinale e modifiche verificate sul terreno. Nel suo intervento del 27 ottobre, Grossi ha proposto misure tecniche graduali per ripristinare le ispezioni. La loro attuazione rimane un test concreto, distinto dal volume delle dichiarazioni.

Fonti e riferimenti

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