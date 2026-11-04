Gaza e Iran: Quali effetti sulle elezioni americane?

Dalla campagna di Kamala Harris del 2024 alle elezioni a medio termine del 3 novembre 2026, Gaza e Iran sono stati coinvolti nel dibattito americano attraverso diversi canali. Il sostegno militare per Israele divide parte della coalizione democratica. La guerra contro l’Iran sta alimentando le preoccupazioni circa il costo della vita. I risultati delle indagini del Michigan e del Consiglio Pew e Chicago aiutano a chiarire questi meccanismi, senza assegnare una sconfitta o una vittoria a una sola causa.

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I Democratici riacquistano il controllo delle due camere del Congresso dopo l’elezione il 3 novembre 2026, secondo un’agenzia di stampa americana. L’insuccesso di Donald Trump rilancia una domanda già sollevata dopo la sconfitta di Kamala Harris nel 2024: come fanno Gaza e Iran ad influenzare le elezioni americane? Le indagini hanno fatto luce su due meccanismi distinti: la ripartizione politica intorno al sostegno per Israele e il costo economico attribuito alla guerra contro l’Iran.

Le potenze vincenti annunciate il 4 novembre non sono una certificazione ufficiale. Essi stabiliscono un equilibrio di potere, senza solo spiegare perché ogni elettore ha votato. Per comprendere il ruolo del Medio Oriente, i risultati delle posizioni dei candidati, delle indagini di opinione e della partecipazione devono essere riconciliati.

Harris nel 2024: Gaza si divide nel rifiuto di Trump

Kamala Harris aveva assunto un candidato debole dal sostegno dell’amministrazione Biden di Israele. Ha chiesto un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, ma ha respinto l’embargo delle armi richiesto dagli attivisti pro-palestinesi. Questo disaccordo riguardava uno strumento concreto della politica americana, al di là delle dichiarazioni di compassione.

Il 19 settembre 2024, il movimento non accettato si rifiutò di sostenerlo. In particolare, ha denunciato la sua posizione sulle spedizioni di armi incondizionate. Ma ha anche chiesto di prevenire il ritorno di Trump e ha raccomandato contro un voto per un terzo candidato. Il suo rifiuto di sostenere Harris non era quindi un raduno per il repubblicano.

Sei giorni dopo, Emgage Action scelse invece di sostenere Harris, nonostante i suoi disaccordi su Gaza. L’organizzazione di mobilitazione politica musulmana ha favorito la sconfitta di Trump. Queste strategie divergenti proibiscono di parlare di un unico voto arabo o musulmano. Essi mostrano soprattutto la necessità di riunire una coalizione divisa sul sostegno militare per Israele.

In Michigan, l’aritmetica non dimostra la causalità

I risultati ufficiali del 2024 hanno dato a Trump 2.816,636 voti in Michigan, rispetto a 2.736,533 a Harris. La differenza è di 80 103 voti. Jill Stein, candidato ambientale, ha raccolto 44.607. Anche assegnando tutte queste voci a Harris, un’ipotesi irrealistica, non sarebbero sufficienti per invertire il risultato in questo stato.

Questo calcolo limita una precisa spiegazione: quella di una sconfitta causata solo dalle schede Stein. Non misura le astensioni legate a Gaza, gli elettori sono passati a Trump o gli effetti sul volontariato. Non si può neppure dire che questi movimenti sarebbero stati sufficienti a cambiare il risultato nazionale.

Un comune che vota più repubblicano non rivela automaticamente le motivazioni di ogni abitante. Aggiungere gli sviluppi locali e assegnarli a una comunità o guerra confonderebbe il risultato osservato con la sua spiegazione.

Le elezioni degli Stati Uniti rimangono scelte a diverse sfide

Prima delle elezioni presidenziali del 2024, l’81 per cento degli elettori registrati intervistati dal Pew Research Center considerava l’economia molto importante per il loro voto. Soprattutto, il 69% ha posto almeno cinque soggetti in questa categoria. La gerarchia variava tra i campi: l’immigrazione ai sostenitori di Trump, la salute e la Corte Suprema a quella di Harris.

Lo studio pubblicato da Pew nel giugno 2025 fa luce. Porta le risposte degli intervistati più vicine ai file che attestano la loro partecipazione. Dei votanti di Trump nel 2020, l’89% aveva votato di nuovo nel 2024. Questa percentuale era dell’85% di Biden. Trump aveva anche un vantaggio tra i nuovi elettori e gli elettori che tornavano ai sondaggi.

Questi dati stabiliscono una differenza di mobilitazione. Non attribuiscono a Gaza tutte le assenze nell’elettorato democratico. Partecipazione verificata e comportamento documento di scelta dichiarato; non designano una sola causa.

Nel 2026, l’Iran è entrato nel voto a costo della vita

La guerra contro l’Iran introduce un’altra dimensione. Nell’indagine annuale del Consiglio di Chicago sugli affari globali, solo il 2% degli adulti ne fa il primo numero elettorale. Tuttavia, l’86% ritiene che abbia colpito il costo della vita negli Stati Uniti. L’inflazione e la spesa giornaliera sono le principali preoccupazioni prioritarie, al 37%.

L’indagine è stata condotta dal 10 al 21 luglio 2026 tra 2.156 adulti. Esso misura un giudizio americano sugli effetti della guerra, non una ripartizione economica dell’inflazione. Non consente all’Iran di essere assegnato ogni aumento di prezzo. Le tariffe sono anche tra le politiche associate al deterioramento del potere d’acquisto.

Tuttavia, il possibile meccanismo elettorale diventa più chiaro: un conflitto non può apparire in cima alle risposte di politica estera. Gli elettori possono giudicarlo attraverso le loro spese e la competenza che prestano al presidente.

Un presidente debole, sostenitori democratici più motivati

L’indagine Pew condotta dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 conferma il posto centrale dell’economia. È considerato molto importante per il voto dell’84% degli elettori registrati. Tra i sostenitori di un candidato democratico in Parlamento, il 63% afferma di essere estremamente motivati a votare, rispetto al 46% dei sostenitori repubblicani.

Lo stesso sondaggio, condotto tra 5.062 adulti tra cui 3.917 elettori registrati, misura l’approvazione del 30% per Trump. Una quota del 44% di quelli registrati considera il loro voto al Congresso come un voto contro di loro. Queste risposte precedono il voto: hanno fatto luce sul suo contesto, senza costituire un’inchiesta sulle motivazioni degli elettori il 3 novembre.

Il confronto con il 2024 comporta quindi un cambiamento di responsabilità politica. Harris dovette difendere il record dell’amministrazione a cui apparteneva. Due anni dopo, Trump ha risposto alle sue decisioni. La contestazione delle guerre può quindi colpire diversi campi a seconda di chi governa.

Michigan cambia messaggio, nessuna regola di prove

La vittoria senatoriale di Abdul El-Sayed contro Mike Rogers, annunciata da un’agenzia di stampa il 4 novembre, dà un segno concreto. Il democratico difende un embargo di armi contro Israele. Ha vinto nello stato vinto da Trump nel 2024. Il suo successo dimostra che tale posizione non impedisce necessariamente una vittoria generale.

Non dimostra che questa posizione spiega da sola la sua elezione. Per misurare il rispettivo peso di Gaza e Iran, sarà necessario controllare i risultati locali finali con indagini post-elezione. La partecipazione, il cambiamento dei candidati e le ragioni di voto dovranno essere distinte, in particolare tra gli elettori che ritornano ai sondaggi dopo il 2024.

Fonti e benchmark

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