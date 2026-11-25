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Un giudice di libertà e detenzione ha respinto lunedì 23 novembre una nuova richiesta di rilascio da Ali O., secondo il suo avvocato Raphaël Kempf. Questo palestinese è stato arrestato in Francia dal maggio 2024 in un’indagine anti-terrorista. Quattro Relatori speciali delle Nazioni Unite hanno chiesto a Parigi di chiarire come la giustizia francese aveva verificato le condizioni in cui le autorità israeliane avevano raccolto dichiarazioni che lo chiamavano in questione.

Un’indagine in Francia sui presunti atti nella Cisgiordania

Arrestato a Strasburgo il 28 maggio 2024, Ali O. è accusato, tra l’altro, di associazione di criminali terroristi, di complicità nei tentativi di assassinio in relazione a un’impresa terroristica e al finanziamento terroristico. Secondo la sua difesa, gli investigatori lo sospettarono di aver ordinato attacchi dalla Francia ai veicoli dei coloni israeliani nella West Bank occupata nel 2023. Sfida le accuse e rimane presunto innocente.

L’Ufficio del Procuratore Nazionale del Contro-Terrorismo aveva richiesto una continua detenzione, secondo le informazioni fornite dalla difesa. Le ragioni dettagliate per il rifiuto del 23 novembre non sono state rese pubbliche nel materiale consultato. Una procedura separata riguarda lo status di rifugiato: concessa nel 2020, è stata ritirata dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e delle persone senza Stato nel febbraio 2025. La comunicazione dei relatori afferma che un ricorso è stato presentato alla Corte Nazionale di Asylum.

Tre dichiarazioni di cui l’origine delle sfide della difesa

Nella lettera del 28 agosto, pubblicata alla fine di ottobre sotto il riferimento AL FRA 9/2026, i relatori si riferiscono a tre detenuti palestinesi che sono stati presumibilmente interrogati senza un avvocato. La difesa sostiene di aver prodotto due testimonianze e un video a sostegno dell’accusa di tortura contro uno degli interrogatori. La lettera contiene anche accuse di maltrattamento del fratello di Ali O., le cui dichiarazioni sono state presumibilmente utilizzate per contestarlo.

I relatori chiedono alla Francia di chiarire se ha indagato su queste accuse, se le dichiarazioni contestate sono a verbale e se ci sono altri motivi per continuare la detenzione. La loro lettera non risolve i fatti. Il 25 novembre non è stata trovata risposta francese nei documenti pubblici consultati.

Quanto previsto dal diritto alle dichiarazioni ottenute all’estero

L’articolo 15 della Convenzione contro la tortura vieta l’uso come prova di una dichiarazione che è stata ottenuta sotto tortura. L’unica eccezione è un procedimento contro il presunto perpetratore di tortura per stabilire che la dichiarazione è stata fatta.

Nella sentenza El Haski v. Belgio nel 2012 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, nelle circostanze di questo caso, i giudici belgi dovessero considerare il reale rischio di maltrattamento prima di ammettere le dichiarazioni raccolte in Marocco. L’accusato non ha dovuto dimostrarsi l’esatta condotta degli interrogatori.

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