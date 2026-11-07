Volodymyr Zelensky vuole ripristinare la dichiarazione dei beni per tutti i dipendenti del servizio di sicurezza ucraino, la SBU. Il presidente ha annunciato sabato 7 novembre che aveva approvato un disegno di legge in tal senso. Ha chiesto al Parlamento di adottarlo rapidamente, dopo le rivelazioni dell’operazione anti-corruzione Cartagine.
Dichiarazione del patrimonio SBU
L’obiettivo dichiarato è quello di rendere controllabili i beni e la durata di vita degli agenti. Zelensky vuole applicare regole paragonabili a quelle di altre amministrazioni. Il suo intervento è rivolto a tutti i dipendenti del servizio, senza particolari esenzioni.
È un progetto legislativo, non un nuovo obbligo che è già entrato in vigore. Il discorso non specifica i tempi delle dichiarazioni o come vengono pubblicate. Tali disposizioni devono essere esaminate nel testo presentato ai membri.
Nuove decisioni del personale annunciate
Zelensky sostiene che gli agenti sono già stati licenziati e annuncia ulteriori decisioni. Richiede un’indagine completa su presunti crimini e violenze. Il presidente ha distinto queste accuse dalle operazioni militari della SBU, i cui risultati ha accolto favorevolmente.
L’annuncio estende il caso rivelato il 4 novembre dal National Anti-Corruption Bureau, il NABU, e l’ufficio del procuratore specializzato. Il 5 novembre, queste istituzioni hanno notificato cinque persone di sospetto. Un funzionario SBU senior e due agenti di polizia senior erano tra loro.
Secondo gli investigatori, i funzionari pubblici hanno riferito di aver protetto i call center fraudolenti e altre attività illegali per il risarcimento. Il caso include sospetti di traffico di droga, contraffazione e violenza. I rapporti di sospetto non costituiscono convinzioni.
Cooperazione internazionale
Zelensky ha anche riferito al gruppo chiamato Khimprom e ha detto che aveva affrontato il problema con gli Stati Uniti. Egli sostiene di avere informazioni sulle attività in Polonia e un progetto per espandersi al mercato tedesco della droga sintetica. Queste dichiarazioni presidenziali non sono valide per la conferma giudiziaria in entrambi i paesi.
La procedura ha già portato a misure di detenzione. Venerdì 6 novembre, un tribunale ucraino ha ordinato la detenzione di un ex generale SBU, con la possibilità di cauzione. Anche due agenti di polizia e un altro sospettato sono stati arrestati questa settimana.
Le responsabilità individuali restano da stabilire. Il ritorno delle dichiarazioni di patrimonio dipende ora dalla considerazione del Parlamento del progetto.
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