AMR Prezzo: Perché la fattura rimane alta

I prezzi RAM riflettono un profondo cambiamento nel mercato della memoria. Dopo il basso del 2023, i dati dei produttori hanno mostrato un forte recupero, accelerato nel 2026. La domanda di data center mobilita le capacità industriali, mentre alcune generazioni precedenti rimangono necessarie per i computer esistenti. Questa analisi distingue DRAM, HBM e NAND, spiega le differenze tra i contratti industriali e i prezzi in-store, e specifica ciò che i dati parlano di bollette domestiche.

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I prezzi della RAM rimangono sotto pressione nel novembre 2026. La domanda di data center, il calo di alcune produzioni e gli investimenti a lungo termine da realizzare spiegano questa tensione. Ma un aumento annunciato per chip non passa meccanicamente a ogni barra. Per comprendere la fattura, dobbiamo distinguere tra tecnologie, mercati e periodi.

Un computer non ha bisogno di eseguire un modello di intelligenza artificiale per ottenere il prezzo dei suoi componenti. Le decisioni industriali per dotare i server influenzano anche la memoria disponibile per altre macchine. Il collegamento avviene attraverso fabbriche, investimenti e contratti di fornitura.

L’aggiornamento pubblico sui contratti di memoria per PC, datato 30 ottobre, descrive un ulteriore aumento del quarto trimestre. Tuttavia, il suo ritmo sta rallentando rispetto al trimestre precedente. Gli acquirenti sono più resistenti alle nuove tariffe, mentre le vendite di telefoni cellulari sono indebolenti. La tensione persiste perché la fornitura per i PC rimane limitata.

Questo cambiamento spiega un paradosso apparente: i componenti possono ancora aumentare anche quando i consumatori acquistano meno computer. La capacità produttiva disponibile non è limitata alle esigenze del pubblico.

Le ultime citazioni, tuttavia, ci invitano a distinguere tra aumento inferiore e movimenti quotidiani. Il 6 novembre, alle 18:10 in tempo di Taipei, diverse categorie di chip sono stati giù nella sessione spot. DDR5 16 Gb 4800/5600 era in calo dello 0,82% e DDR4 16 Gb 3200 era in calo dell’1,06%. Queste variazioni riguardano chip, non barre vendute alle famiglie. Non sono sufficienti per cancellare l’aumento di prezzo precedente né per annunciare un calo generale dei prezzi nei negozi.

AMR Prezzo: Quattro anni di svolta

I dati dello stesso produttore vengono utilizzati per misurare la grandezza del ciclo. Essi evitano di juxtaposing una vecchia promozione, un prezzo all’ingrosso recente e un bar con caratteristiche diverse.

Micron pubblica nelle sue relazioni annuali l’evoluzione del prezzo medio di vendita dei suoi prodotti DRAM. Entro il 2023, questo prezzo era caduto di quasi la metà. Il gruppo ha descritto un calo delle percentuali negli anni ’40 superiori. Aveva ridotto le spese di investimento e la produzione di fette di silicio.

Il movimento poi invertito. Per l’anno fiscale 2024, l’aumento era leggermente superiore al 10%. Entro il 2025, raggiunse il fondo della quarantena. Nel 2026, Micron ha riferito un aumento di circa 180% su 2025.

Anno fiscale Micron Variazione annuale del prezzo DRAM pubblicato in media 2023, rispetto al 2022 Decidere in quarantena superiore, percentuale 2024, rispetto al 2023 Aumento leggermente superiore al 10% 2025, rispetto al 2024 Aumento dei 40 inferiori, in percentuale 2026, rispetto al 2025 Aumento di circa il 180%

Produttore di prezzi medi e assortimento variabile. Gli anni fiscali non corrispondono agli anni di calendario; le indicazioni approssimative sono conservate. Infographic Libnanews originale. © Libnanews, basato sulle relazioni annuali Micron 2023, 2025 e 2026.

Queste formulazioni conservano l’accuratezza delle relazioni. Non giustificano la produzione di una curva con, ad esempio, il 48%, il 12% o il 42% come valori esatti.

Esercizio 2026 di Micron termina il 3 settembre. Il confronto annuale non corrisponde quindi ad un periodo da gennaio a dicembre.

La serie riguarda un produttore e il suo assortimento di prodotti. Esso comprende, in particolare, l’aumento dei ricordi per i data center. Non misura un indice globale di qualità costante, né misura il prezzo di un kit da 32GB invariato. Parte dell’evoluzione riflette la composizione delle vendite.

Il suo insegnamento rimane chiaro: il settore si è spostato da un forte calo dei prezzi a una ripresa e poi una grande accelerazione. La memoria economica del 2023 corrisponde ad una particolare situazione industriale. Non costituisce una tariffa normale garantita per gli anni successivi.

DRAM, HBM, NAND: tre termini da non confondere

Un computer RAM viene utilizzato per mantenere temporaneamente i dati utilizzati dai programmi. Le barre DDR4 e DDR5 appartengono alla famiglia DRAM. Entrambe le generazioni hanno caratteristiche elettriche e meccaniche diverse. Non sono intercambiabili.

L’HBM appartiene anche alla famiglia DRAM. Tuttavia, la sua organizzazione differisce da quella di un bar classico. Gli strati di memoria sono impilati e collegati per trasferire rapidamente grandi quantità di dati. Questa architettura risponde in particolare alle esigenze degli acceleratori utilizzati nelle infrastrutture di intelligenza artificiale.

Pertanto, un acquirente non sostituisce una barra DDR5 con una batteria HBM. La concorrenza tra questi prodotti è a monte nella ripartizione delle risorse industriali. La capacità non è completamente intercambiabile, ma gli investimenti e i trade-off di produzione collegano i mercati.

NAND è un altro uso: storage persistente, soprattutto in SSD. Mantiene i file quando il dispositivo è spento. L’aggiunta di storage non significa aumentare la memoria di lavoro.

Questa distinzione conta per la lettura delle statistiche. Nell’anno fiscale 2026, Micron ha riferito un aumento medio di circa il 200% per i suoi prodotti NAND. La cifra del 180% riguarda i suoi prodotti DRAM. I due aumenti riguardano diverse famiglie. Essi non aggiungono fino a misurare l’aumento del prezzo di un computer.

Perché l’IA esercita pressione su altri ricordi

La spiegazione industriale inizia con la quantità di silicio mobilitato. Nel giugno 2024, Micron aveva indicato che HBM3E richiedeva circa tre volte più fette di DDR5. Il confronto ha riguardato lo stesso numero di bit e lo stesso processo di produzione.

Questa precisazione è indispensabile. Non si tratta di dire che ogni memoria HBM costa tre volte di più. Questa relazione non misura né un prezzo di vendita né il costo totale di un impianto. Non si applica automaticamente a ogni generazione tecnologica.

Descrive un vincolo di capacità. Quando più risorse vengono utilizzate per produrre una memoria di silicio esigente, la loro disponibilità per altri prodotti può diminuire. Le fasi di stacking, montaggio e test aggiungono i propri vincoli.

Infatti, l’AIA non richiede solo HBM. I server hanno anche bisogno di memoria di sistema, tra cui DDR5. Il 28 ottobre, SK hynix ha indicato che l’espansione del suo business DRAM era basata sulle vendite del server DDR5. Il gruppo ha anche riferito un aumento delle consegne HBM4.

Il giorno successivo, Samsung ha confermato una strategia incentrata sulle applicazioni iA. Il gruppo prevede di espandere le vendite dei server HBM e DRAM. In particolare, intende aumentare l’offerta di DDR5 rapido per queste macchine.

Questi annunci spiegano perché sommare l’aumento a « IA compra tutta la RAM » sarebbe fuorviante. Tensioni combinano diversi prodotti, diverse fasi industriali e diversi arbitrato commerciale. La memoria di un server può competere più direttamente con quella di un PC che è suggerito dall’unico riferimento alla HBM.

Perché una vecchia generazione può rimanere costosa

L’anzianità di una tecnologia non garantisce una caduta continua nel suo prezzo. Quando i produttori riducono una gamma, la fornitura può diminuire prima che la flotta di attrezzature compatibili è scomparsa.

Non tutti gli utenti DDR4 possono passare a DDR5 semplicemente cambiando le barre. La scheda madre deve sostenere questa generazione. Anche il processore e il controller di memoria devono essere compatibili. La migrazione può quindi richiedere un cambio di piattaforma.

Questo vincolo mantiene una domanda di componenti più vecchi. Riguarda sia le riparazioni che alcune estensioni delle macchine esistenti. Il prezzo dipende poi dal rapporto tra una fornitura in declino e le restanti esigenze.

Il punto di mercato del 30 ottobre descrive specificamente le pressioni separate. DDR5 soffre di capacità limitata nei processi avanzati. DDR4 subisce anche riorientamento da fornitori a server. Lo stesso meccanismo non è quindi sufficiente a spiegare tutti i modelli disponibili nel negozio.

Prima dell’acquisto, il confronto deve essere basato su un riferimento compatibile. La capacità totale, il numero di moduli, la generazione e il formato devono corrispondere. Una barra del computer non è automaticamente un’alternativa a un modulo desktop.

I contratti industriali e i prezzi dei negozi non dicono la stessa cosa

I principali produttori negoziano contratti di fornitura. Il mercato spot riguarda operazioni più immediate. Il prezzo al dettaglio aggiunge quindi le condizioni per la distribuzione.

Questi livelli possono evolversi a tassi diversi. Un distributore può ancora vendere uno stock precedentemente acquistato. Una nuova consegna può arrivare ad un costo diverso. Promozioni, garanzia, trasporto e tassazione modificano anche l’importo richiesto dal cliente.

Il 30 settembre, una stima settoriale prevedeva un aumento del 10-15% dei prezzi contrattuali DRAM convenzionali nel quarto trimestre. Questa previsione ha confrontato due trimestri successivi. Non significava che ogni bar sarebbe aumentato del 10 al 15% tra settembre e dicembre.

Né dovrebbe essere confrontato direttamente con il 180% pubblicato da Micron. Il primo indicatore riguarda i contratti DRAM convenzionali e un periodo trimestrale. Il secondo descrive un prezzo medio del produttore, oltre un esercizio annuale, con un assortimento diverso di prodotti.

Per misurare un aumento dei dettagli, lo stesso riferimento deve essere seguito da venditori comparabili in date definite. I prezzi devono includere le stesse tasse e tasse. Un’offerta non disponibile o il prezzo visualizzato senza consegna non vale necessariamente un acquisto fattibile.

Quale memoria cambia nel prezzo di un PC

La fattura finale dipende dal peso di ogni componente e dalla politica commerciale del venditore. Un significativo aumento della memoria non produce automaticamente un aumento identico del prezzo della macchina.

Un computer include anche un processore, scheda madre, storage e alimentazione. Un computer portatile include una batteria e uno schermo. I costi di assemblaggio, distribuzione e garanzia sono inclusi anche nel prezzo finale.

L’effetto meccanico è calcolato dal costo iniziale della memoria, la sua variazione e il costo totale della macchina. Ma questo calcolo richiede una vera nomenclatura. Senza questi dati, l’assegnazione di una specifica percentuale della fattura all’AMR equivale ad inventare una decomposizione.

Il venditore può assorbire parte dell’aumento del suo margine. Può aumentare il suo prezzo o modificare la configurazione. Due computer venduti allo stesso prezzo possono offrire diverse quantità di memoria. Confrontare le etichette da sole può mascherare questa evoluzione.

RAM e SSD dovrebbero rimanere due linee separate in questo confronto. Una configurazione di memoria da 16GB e una memoria da 512GB non sostituisce una macchina da 32GB e 1TB con caratteristiche costanti.

Le piante annunciate non consegnano immediatamente

Gli aumenti dei prezzi incoraggiano gli investimenti. Tuttavia, il loro effetto sulle quantità disponibili rimane schiacciato. Gli edifici, le attrezzature, i processi e le qualifiche industriali richiedono tempo.

Il calendario pubblicato da Micron il 30 settembre illustra questo divario. Il produttore anticipa le prime fette del suo nuovo impianto ID1 a Idaho a metà del 2027. Esso mira alla fine del 2028 per ID2 e 2030 per il suo primo impianto a New York. Queste scadenze descrivono la produzione iniziale, non piena capacità istantanea.

Da parte sua, SK hynix ha annunciato accordi a lungo termine con 14 grandi clienti. I volumi già coperti rappresentano più della metà della sua capacità produttiva per il 2027 e il 2028. Questo dà visibilità al produttore e assicura parte degli acquisti dei clienti interessati.

Questi contratti non portano alla conclusione che tutta la memoria mondiale sarebbe già venduta. Tuttavia, mostrano che le decisioni di capacità richiedono diversi anni prima che un individuo acquisti un bar.

Il riorientamento può anche influenzare i marchi di consumo. Il 3 dicembre 2025 Micron annunciò il suo ritiro dal business dei consumatori. Il suo programma includeva consegne fino al febbraio 2026, con supporto e garanzia mantenuto. Il gruppo ha spiegato che voleva servire meglio i suoi clienti strategici in segmenti in rapida crescita.

In Libano, misura prima di assegnare l’aumento

La tensione globale aiuta a comprendere l’evoluzione dei costi di approvvigionamento. Non è sufficiente stabilire un aumento medio dei prezzi RMA in Libano. I dati consultati non forniscono una serie locale omogenea nel corso di diversi anni con riferimento identico.

Per una famiglia, uno studente o una piccola impresa, il metodo utile rimane concreto. Va richiesta una stima dettagliata e deve essere mantenuto il riferimento esatto per il modulo. Il prezzo deve specificare le tasse, eventuali tasse e condizioni di garanzia. La disponibilità effettiva deve essere confermata al momento dell’acquisto.

Un confronto nazionale richiederebbe un’indagine ripetuta degli stessi prodotti in diversi venditori. Dovrebbe distinguere tra i riferimenti vecchi, le nuove generazioni e i cambiamenti di capacità. Senza questo lavoro, un divario tra due annunci può tradurre una differenza di prodotto piuttosto che l’inflazione.

L’evoluzione da seguire riguarda ora i contratti di fine anno e l’arrivo di nuove capacità. Un aumento più lento rimane un aumento. Per vedere un rilassamento al banco, sarà necessario osservare decrescite effettive su riferimenti identici, disponibili e comparabili.

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