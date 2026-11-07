Bekaa West: Ferzli si prepara per un parziale

La prospettiva di un parziale nel West Bekaa ravviva le discussioni intorno all’assedio lasciato vacante da Ghassan Skaff. Elie Ferzli mostra la sua intenzione di correre e diversi altri nomi circolano, senza un calendario elettorale confermato negli elementi disponibili. La questione solleva anche una questione politica: come articolare un’elezione locale in una regione minacciata con gli argomenti proposti per le scadenze nazionali? Intenzioni di candidatura, sostegno partigiano e decisioni amministrative devono rimanere chiaramente distinte.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Elijah Ferzli si prepara a correre per il posto lasciato vacante da Ghassan Skaff nella Bekaa occidentale. L’ex Vicepresidente del Parlamento ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un’elezione. Vengono inoltre segnalati preparativi del Ministero degli Interni, mentre altri nomi circolano. Questi passi politici non sono validi per la convocazione ufficiale degli elettori o per la registrazione dei candidati.

Il problema va oltre la sostituzione di un deputato. Una consultazione nell’Ovest Bekaa, una regione esposta alle tensioni di sicurezza, farebbe rivivere il dibattito sugli argomenti utilizzati per rinviare le elezioni nazionali. Ma questa presunta contraddizione politica non permette di annunciare la cancellazione di un sondaggio che non ha ancora ricevuto un calendario confermato.

Bekaa West: Ferzli mostra la sua intenzione

L’ex vice-presidente della Camera, battuto nelle elezioni legislative del 2022, è andato ad Ain al-Tiné. Nabih Berri ha dichiarato di non opporsi alla detenzione di un parziale. Ferzli ha poi ribadito che stava pensando di correre, affermando che non aveva chiesto al Presidente del Parlamento di spingere per l’organizzazione delle elezioni.

Questo posizionamento distingue due approcci. Un politico può sostenere il principio di un’elezione. La decisione di convocare e gli atti amministrativi necessari seguono un altro processo. Il sostegno espresso ad Ain al-Tinah non dovrebbe essere presentato come un decreto elettorale.

Ferzli ha visibilità politica legata alla sua precedente presenza in Camera. Tuttavia, sarebbe prematuro dargli un vincitore o anche presentare la competizione come sicuramente costituita. Le intenzioni dichiarate non stabiliscono l’elenco dei partecipanti o delle alleanze che possono formare.

Diversi nomi, nessun risultato atteso

Maysam Skaff, vedova del deputato scomparso, è una delle personalità menzionate. Il suo viaggio a Baabda ha alimentato le discussioni su una possibile applicazione. Georges Abboud appare anche tra i nomi sostenuti negli scambi politici segnalati, sul lato delle Forze libanesi.

Thierry Sabounji, un uomo d’affari attivo tra Beirut e Riyadh, è citato come un’altra possibilità proposta da Waël Abu Faour. Questi nomi descrivono un dibattito politico. Non costituiscono un elenco ufficiale dei candidati che hanno depositato i loro file.

Le relazioni stampa indicano anche che le Forze libanesi e il Partito Socialista Progressista sono riluttanti a continuare la discussione sulla parzialità. Lo stesso livello di prudenza deve essere mantenuto: gli scambi tra le parti, anche se coerenti, non sostituiscono una decisione pubblica sulla partecipazione del voto.

Il calendario nazionale torna al dibattito

Il ragionamento politico avanzato è semplice: se un’elezione locale può essere tenuta in una zona minacciata, l’argomento di sicurezza usato per rinviare una scadenza nazionale merita di essere riconsiderato. Questa questione riguarda la coerenza delle posizioni dei partiti, non l’equivalenza automatica tra le due operazioni.

Un parziale in una circoscrizione e le elezioni generali non mobilitano gli stessi mezzi. La loro portata, l’organizzazione di uffici e il coordinamento amministrativo differiscono. È quindi necessario esaminare i vincoli specifici per ogni elezione prima di concludere che la fattibilità di uno dimostra quello dell’altro.

Né la sicurezza è l’unica dimensione del calendario. I preparativi per la votazione all’estero si riflettono nelle discussioni sulle scadenze nazionali. I bisogni tecnici citati devono essere distinti dalle scelte politiche durante la durata di un mandato o al momento opportuno per consultare gli elettori.

Nessuna data può essere determinata da estrapolazione da dichiarazioni sui limiti di tempo per la preparazione. Occorre conoscere gli atti, le istruzioni dei ministeri e le misure effettivamente adottate. I dibattiti sul voto espatriato da solo non permettono di concludere che il voto parziale è impossibile.

Gli atti amministrativi faranno la differenza

Il monitoraggio del dossier deve ora coprire elementi verificabili: una decisione di convocare, un calendario formale e le procedure di presentazione delle domande. La loro pubblicazione darà un altro significato alle intenzioni annunciate dalle personalità interessate.

In loro assenza, i disordini politici rimangono distinti dall’inizio effettivo di una campagna. I elettori del West Bekaa aspettano chiarimenti sulla rappresentazione del loro distretto elettorale. Il prossimo passo sarà un atto istituzionale specifico, piuttosto che un nuovo elenco di candidati potenziali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews