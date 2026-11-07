Prostate: Il Libano lancia una campagna di screening

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Il Ministero della Salute libanese sta lanciando una campagna di screening del cancro alla prostata per gli uomini libanesi dai 50 ai 70 anni. Annunciato il 7 novembre 2026 da Rakan Nassereddine alla Saint Joseph University, continuerà fino al 15 febbraio 2027. Il Ministro afferma che la forza di sangue del PSA sarà presa cura negli ospedali pubblici, così come una risonanza magnetica quando un risultato di preoccupazione lo giustifica.

L’annuncio è stato fatto all’apertura di una conferenza di sensibilizzazione organizzata dalla Facoltà di Medicina dell’USJ, sotto il tema « Insieme contro il cancro alla prostata, dall’innovazione all’impatto ». Medici, dirigenti ospedalieri e rappresentanti di organizzazioni professionali hanno discusso la diagnosi precoce, l’accesso agli esami e gli sviluppi del trattamento.

Due esami supportati secondo il percorso annunciato

La prima recensione descritta dal Ministro è la determinazione del PSA, l’antigene specifico della prostata. Questo marcatore è misurato nel sangue. La campagna comprende i finanziamenti del Ministero per gli uomini libanesi nel gruppo di età annunciato negli ospedali pubblici.

Rakan Nassereddine afferma che in caso di un indicatore di preoccupazione, la risonanza magnetica può anche essere eseguita a spese del dipartimento. Non presenta pertanto la risonanza magnetica come una revisione sistematica proposta a tutti i partecipanti. La continuazione del viaggio dipende dal risultato e dalla sua valutazione medica.

La relazione dell’annuncio non elenca le istituzioni partecipanti, le loro procedure di nomina o i documenti amministrativi da presentare. Inoltre non specifica le soglie biologiche utilizzate per dirigere la risonanza magnetica. Prima di una visita, le persone interessate possono controllare le condizioni pratiche con il loro ospedale pubblico e discutere l’interesse dell’esame con il loro medico.

PSA non è sufficiente per diagnosticare il cancro

I criteri di età per finanziare questa campagna non sostituiscono una decisione medica individualizzata. Un alto PSA non significa automaticamente che il cancro è presente. Altri disturbi della prostata possono influenzare questo tasso. Al contrario, un risultato normale non esclude tutti i tumori.

L’U.S. National Cancer Institute ricorda che lo screening può aiutare a identificare alcuni tumori prima, ma espone anche a falsi positivi e overdiagnosi: la scoperta di tumori che non avrebbero causato sintomi nella vita. Recensioni complementari e possibili trattamenti stessi hanno rischi. La decisione è quindi discussa con un professionista sanitario, a seconda della situazione e delle preferenze personali del paziente.

Dodici ospedali MRI, secondo il ministro

Rakan Nassereddine afferma che dodici ospedali pubblici sono ora dotati di risonanza magnetica e altri nove sono in fase di essere equipaggiati. Queste figure descrivono le capacità annunciate dal dipartimento. Essi non costituiscono la conferma delle slot disponibili in ogni stabilimento.

Il Ministro ha anche fatto riferimento a una nuova offerta di copertura ospedaliera che incorpora innovazioni. Una decisione sulla gestione della chirurgia della prostata robotica deve essere pubblicata presto, ha detto. Questa prospettiva rimane distinta dagli esami annunciati per la campagna: il discorso non permette di presentare questo intervento come già finanziato in questo quadro.

Consapevolezza al centro della riunione

Il presidente della Società libanese di Urologia, Khalil Ermesh, ha sottolineato il ritardo con cui alcuni uomini consultano, a volte dopo l’apparizione dei sintomi. Ha presentato il lavoro della società scientifica sulle informazioni pubbliche, protocolli diagnostici e di trattamento, così come l’accesso alle tecniche di imaging e nuove cure.

Il presidente dell’Ordine dei Medici, Elias Chellala, ha anche sottolineato l’importanza di non ritardare una consultazione dal disagio o dalla paura. La campagna annunciata apre un periodo di finanziamento per gli esami per una popolazione definita. Il suo accesso pratico dipenderà dalle informazioni pratiche fornite dagli ospedali pubblici e dal percorso medico offerto a ciascun paziente.

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