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Sara Boustany interpreta Elise Zakaria, uno dei due capitani di una squadra di ballo nel cuore diIl corpoRilasciata l’11 novembre, la serie di Quinn Shephard è stata in cima alla classifica globale della serie inglese di Netflix per la settimana del 16-22 novembre, con 9,5 milioni di visualizzazioni secondo la piattaforma.

Elise Zakaria, uno dei due capitani del Leone

In una scuola cattolica americana all’inizio degli anni 2000, Elise guidò la squadra di danza Lion con Anya Butler, eseguita da Kristina Bogic. Quando un rituale di iniziazione organizzato per accogliere Grace Franklin, interpretato da Sofia Wylie, gira male, le visioni delle ragazze delle scuole superiori turbano la piccola città. Gli otto episodi seguono le conseguenze di quella notte sul gruppo e le sue relazioni con gli adulti.

Il personaggio di Elise non è limitato alla squadra di ballo. Il generico accredita anche Christine Solomon nel ruolo di sua madre, Salma. Le scene di famiglia danno a Elise una vita fuori dai Lions, in una serie in cui l’amicizia, il desiderio e la lealtà tra i ballerini occupano tanto posto quanto il soprannaturale.

Vedi il poster ufficialeIl corposu Netflix.

Un viaggio tra Libano e Stati Uniti

Boustany ha detto che era tornato in Libano durante i suoi anni di liceo, quando il movimento di protesta 2019 è scoppiato. Aveva già giocato in televisione americana, in particolare inPenna 15, prima di questo primo ruolo principale in una serie. Nelle interviste presentate in occasione del rilascio, racconta il rapporto tra Elise e Anya e il gruppo con gli altri interpreti dei Lions.

Dal terzo al primo posto in una settimana

Netflix ha contato 5,1 milioni di visualizzazioni dal 9 al 15 novembre, un periodo che include solo i primi cinque giorni di disponibilità, quindi 9,5 milioni dal 16 al 22 novembre. La piattaforma calcola le sue opinioni dividendo il numero di ore osservate dalla durata della stagione. Queste figure quindi non rappresentano un conteggio di persone diverse o il numero di spettatori che guardano gli otto episodi nella loro interezza.

Trailer ufficiale francese, pubblicato da Netflix France.

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