Il servizio meteorologico libanese prevede forti piogge e temporali dall’alba di domenica 29 novembre, con il rischio di inondazioni rapide su alcune strade. La nebbia dovrebbe ridurre la visibilità a quota. Una seconda depressione è prevista martedì sera, con neve sui più alti rilievi.

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Le piogge potrebbero intensificarsi già domenica 29 novembre, in Libano. Nel suo bollettino di sabato 28, il Servizio Meteorologico dell’Aviazione Civile prevede docce pesanti, temporali e raffiche. Indica un rischio di inondazione rapida su alcune strade, senza nominarle, e non esclude cadute di grandine.

Domenica, scarsa visibilità in montagna

Il disturbo arriva dalla Grecia sudoccidentale ed è accompagnato da aria più fredda. Il bollettino prevede domenica tra 14 e 22 °C a Beirut, tra 11 e 21 °C a Tripoli e tra 9 e 16 °C a Qartaba. A quota, la nebbia può essere densa. Il tempo si aspetta che le piogge perdano intensità durante la notte da domenica a lunedì.

La consulenza meteorologica riguarda un rischio di rapido aumento dell’acqua, non un elenco di assi già chiusi. A Beirut, le restrizioni annunciate separatamente dalle Forze di Sicurezza Interna perdomenica maratonasono legati alla razza e non al tempo. La maratona è stata annunciata alle 6:30 in un momento in cui il bollettino già fornito per possibili docce.

Una seconda depressione martedì sera

Le cancellazioni sono possibili lunedì 30 novembre tra docce. Le piogge dovrebbero riprendere la notte, con temporali e un mare più agitato. Martedì 1 dicembre, una seconda depressione della Turchia occidentale dovrebbe aumentare il raffreddamento dalla sera in poi. Il Servizio Meteorologico sta progettando neve intorno a 2.300 metri, probabilmente scendendo circa 2.000 metri nella notte seguente.

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