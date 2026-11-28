Il Tribunale Internazionale per la Legge del Mare ha respinto la richiesta argentina di bloccare la perforazione di 18 voti a 3. Non ha deciso la sovranità sull’arcipelago o la legalità del progetto.

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Il Tribunale Internazionale per la Legge del Mare ha respinto la richiesta argentina di bloccare la perforazione di 18 voti a 3. Non ha deciso la sovranità sull’arcipelago o la legalità del progetto.

Il Tribunale Internazionale per la Legge del Mare ha rifiutato sabato 28 novembre ad Amburgo di ordinare al Regno Unito di sospendere la nuova perforazione e l’installazione di attrezzature di produzione relative a Sea Lion, un deposito di petrolio a nord delle isole Falkland. Argentina aveva chiesto tali misure il 13 ottobre, in attesa della creazione di un tribunale arbitrale. Ha anche voluto prevenire nuovi permessi operativi nell’area contestata.

Giurisdizione esaminata prima dell’emergenza

Per intervenire provvisoriamente, il Tribunale ha dovuto prima accertare se le disposizioni invocate da Buenos Aires potrebbero, prima facie, dare giurisdizione ai futuri arbitri. La maggioranza riteneva che questo non fosse il caso. Non ha quindi considerato la condizione di emergenza o decidere quale Stato detiene i diritti di deposito. Tre giudici hanno votato contro il rifiuto.

L’Argentina afferma che autorizzando il progetto, Londra viola i diritti che rivendica sullo scaffale continentale. Esso sostenne non chiedendo agli arbitri di risolvere la sovranità sull’arcipelago. Il Regno Unito ha sostenuto che le domande dell’Argentina richiedevano che questo problema venisse risolto. Secondo il Tribunale, diverse rivendicazioni, tra cui la capacità dell’Argentina di proteggere l’ambiente marino nelle acque contestate, hanno richiesto in primo luogo l’identificazione dello Stato costiero competente. Ciò avrebbe costretto gli arbitri a governare sulla sovranità territoriale, un problema che la Convenzione sulla legge del mare non si rivolge.

Nessuna perforazione fino al 21 marzo 2027, secondo Londra

Il Tribunale ha registrato le assicurazioni fornite dal Regno Unito: nessuna perforazione fino al 21 marzo 2027, nessuna estrazione fino al 20 marzo 2028 e nessuna nuova licenza fino a quando il regime di concessione rimane sospeso. Queste date fissano i limiti dell’impegno britannico; non sono date di inizio confermate.

La compagnia britannica Rockhopper Exploration e la compagnia israeliana Navitas Petroleum hanno annunciato nel dicembre 2025 la loro decisione di investire in Sea Lion. Nell’agosto del 2026, hanno detto che miravano ad un primo olio nel primo trimestre del 2028. L’ordine non sospende i lavori preparatori e non costituisce un’autorizzazione aggiuntiva. Il Tribunale ha incoraggiato entrambi gli Stati a stabilire rapidamente giurisdizione arbitrale e ha ricordato loro che la Convenzione si applica agli spazi marittimi contestati.

Archivi di Stanley Bay, 2007:Ben Tubby / Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Boxe e vestire Libnanews.

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