Valérie Pécresse annuncia borse di studio per 3.000 studenti provenienti da otto scuole del sud del Libano. Sindaci francesi e libanesi hanno discusso gemellaggio a Kawkaba.

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Valérie Pécresse ha annunciato venerdì 27 novembre a Baabda borse di studio per 3.000 studenti di otto scuole nel sud del Libano. Ha anche indicato che le quattordici città francesi rappresentate all’incontro stavano preparando gemellaggi con villaggi del sud. Sabato, una delegazione di sindaci francesi ha incontrato funzionari eletti a Kawkaba. In questa fase non sono stati annunciati piani di pagamento o accordi firmati.

L’annuncio è stato fatto in un’intervista con il presidente Joseph Aoun. Il Presidente della Regione Île-de-France ha guidato una delegazione locale. Ha presentato due impegni: aiutare gli studenti a continuare la loro formazione in diverse scuole del Sud e costruire partnership tra i comuni. La presidenza del Consiglio dei Ministri libanese conferma che Nawaf Salam ha ricevuto la stessa delegazione al Grand Sérail in presenza dell’ambasciatore francese Patrick Durel, per discutere, tra l’altro, la cooperazione locale.

Fellowships: un annuncio, non un’apertura delle domande

Per le famiglie, le informazioni necessarie rimangono l’elenco delle istituzioni interessate, la quota dei costi coperti, i criteri di aggiudicazione e la persona di contatto che riceverà le domande. I documenti pubblici della visita consultata non contengono una procedura di registrazione. Né possono dire che le borse di studio saranno pagate direttamente alle famiglie: la Regione può anche passare attraverso un’istituzione o un’agenzia responsabile della distribuzione dell’assistenza.

Un precedente viene utilizzato per misurare la differenza tra pubblicità e finanziamento. Nel marzo 2024, un dibattito del Comitato permanente, dettagliato dalla Regione, aveva assegnato 100.000 euro alla Saint Joseph University per le tasse universitarie di 20 studenti nel 2023-2024. Questa sovvenzione ha nominato l’operatore, l’importo, il pubblico e l’anno interessato. Era un sostegno per l’istruzione superiore, distinta dalle borse di studio della scuola ha annunciato Venerdì per il Sud.

A Kawkaba, funzionari eletti discutono progetti concreti

Sabato 28 novembre, una delegazione di sedici sindaci francesi si è riunita con il presidente del comune di Kawkaba, Elijah Abu Nakul, e rappresentanti eletti del settore Marjayoun, secondo la relazione trasmessa dall’agenzia pubblica libanese. Le discussioni si sono concentrate su gemellaggi, iniziative scolastiche e sociali. I sedici sindaci riportati in questa fase non corrispondono al conte delle quattordici città rappresentate il giorno prima a Baabda. La relazione non specifica quali comuni saranno gemellati o il calendario di attuazione.

Twinning: il contenuto degli accordi è deciso di comune accordo

L’ambasciata libanese in Francia aveva presentato la visita all’inizio di novembre come missione di cooperazione decentrata preparata con l’East Work. Gli impegni dei comuni saranno letti nelle convenzioni stesse: quali partner, quale progetto e con quali risorse. Un comune può condividere competenze tecniche o organizzare scambi senza che venga finanziato automaticamente un investimento. L’annuncio della visita non fornisce tutti gli accordi firmati o i rispettivi bilanci.

Il rinnovo della cooperazione tra la Regione e il Comune di Beirut, menzionato anche dall’ambasciata durante la preparazione della missione, è un altro accordo. Include la pianificazione urbana, le aree verdi e la mobilità sostenibile. Essa non stabilisce l’assegnazione di una borsa valori nel sud o gli obblighi dei comuni da combinare.

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