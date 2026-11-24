A Washington, Qatar e Stati Uniti hanno firmato due testi di cooperazione il 23 novembre, riguardando minerali critici e intelligenza artificiale. Il dialogo strategico si è concentrato anche sulla regione e Ormuz. Non viene annunciato alcun nuovo finanziamento industriale o ripresa dei negoziati con l’Iran.

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Il Qatar e gli Stati Uniti hanno firmato lunedì 23 novembre a Washington, D.C., due testi di cooperazione, uno sul trattamento dei minerali critici, l’altro sull’intelligenza artificiale. Il primo mira a diversificare le catene di approvvigionamento. Entrambi i governi non hanno annunciato né la fabbrica, la quantità di finanziamento, o il calendario per l’attuazione.

Minerali critici, dalla lavorazione alla fornitura di catene

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Primo Ministro Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani hanno presieduto l’ottava sessione del dialogo strategico tra i due paesi. Secondo il record ufficiale del Qatar, entrambe le parti hanno firmato un memorandum sul trattamento dei minerali critici. Il comunicato congiunto presenta questa firma come un mezzo per avvicinare le loro strategie e rendere le loro forniture meno dipendenti da un numero limitato di fornitori.

Il trattamento avviene dopo l’estrazione. In particolare, consente la separazione e la purificazione dei materiali prima dell’uso nell’industria. Il testo annunciato riguarda questa cooperazione, ma la relazione non precisa i temi in questione, la localizzazione di eventuali strutture o la divisione delle responsabilità tra i due paesi. La firma non è quindi sufficiente a stabilire che è stato deciso un progetto industriale.

Un secondo testo sull’intelligenza artificiale

Qatar ha anche annunciato la firma di una partnership per accelerare la cooperazione in intelligenza artificiale. La dichiarazione comune cita l’informatica ad alte prestazioni e l’infrastruttura digitale tra le aree in cui i due paesi intendono lavorare insieme.

Washington ha ricordato che Doha aveva firmato la Dichiarazione di Pax Silica, un’iniziativa tecnologica e di cooperazione industriale. Questo quadro politico non consente di quantificare gli investimenti che potrebbero derivare dal partenariato annunciato lunedì. Nessun importo specifico di questo testo, né scadenze di distribuzione, è incluso nel record del Qatar.

In Iran, nessuna ripresa annunciata dei colloqui

Il dialogo si è concentrato anche sulla situazione regionale. Entrambi i governi hanno riaffermato il loro impegno per la libertà di navigazione nello Stretto di Ormuz. Washington ha accolto favorevolmente gli sforzi di mediazione del Qatar, ma il comunicato non fissa una data o un formato per una ripresa dei negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran.

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