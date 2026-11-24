Il 23 novembre l’Autorità Garante ha pubblicato un’indagine sui prezzi dei negozi duty-free Eurospin. Ha chiesto se questi operatori potrebbero concedere sconti sui prodotti forniti dal gruppo. L’avvio dell’indagine non costituisce una constatazione di infrazione o di punizione.
Il prezzo potrebbe essere abbassato in negozio?
L’autorità si rivolge a Eurospin Italia e a cinque società del gruppo. Sostiene che i loro franchisees non possono, nel sistema di cash management, vendere determinati prodotti più economici del prezzo fissato dal gruppo. Il comunicato stampa afferma che i prodotti forniti dal franchisor costituiscono quasi tutti gli assortimento di questi negozi.
La distinzione è importante: un prezzo consigliato dà al commerciante un benchmark, e un prezzo massimo in linea di principio gli permette di vendere più a buon mercato. Un divieto di abbassare il prezzo significherebbe imporre un minimo. L’indagine riguarda i punti vendita, legalmente separati dal gruppo, e i prodotti forniti dal gruppo. Non riguarda la centralizzazione dei prezzi nei negozi operati direttamente da Eurospin.
Ispezioni prima dell’annuncio pubblico
L’autorità ha deciso di aprire il caso il 10 novembre. I suoi agenti, accompagnati da specialisti della polizia finanziaria italiana, hanno effettuato ispezioni il 18 novembre presso diverse sedi del gruppo e in negozi affiliati. Le imprese interessate possono essere sentite. La decisione di apertura fissa il 31 dicembre 2027 come termine per la procedura.
Per i clienti, l’indagine non comporta cambiamenti di prezzo immediati o rimborsi. La questione è se i negozi in franchising abbiano la libertà di promuovere localmente i prodotti interessati. L’autorità non ha stabilito che una rimozione del dispositivo sospettato avrebbe effettivamente abbassare il prezzo delle razze. Nessuna risposta pubblica dal gruppo a questa indagine è stata trovata.
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