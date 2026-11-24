Il Parlamento libanese ha ricevuto una delegazione francese e ha ripreso la considerazione dell’assistenza domiciliare. A Beirut, una strada a Badaro chiuse fino alle 16:00 Doha e Washington firmarono due testi di cooperazione.

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Martedì 24 novembre 2026, 8:00 a Beirut.Due comitati del Parlamento libanese si riuniscono questa mattina: uno deve ricevere una delegazione francese, l’altro riprende l’esame delle norme applicabili alle strutture di assistenza domiciliare. A Beirut, una strada a Badaro è chiusa fino alle 4. A Washington, Qatar e Stati Uniti firmarono due testi sui minerali critici e sull’intelligenza artificiale.

Due riunioni alle 11 del Parlamento libanese

La commissione per gli affari esteri e i migranti riceverà membri della commissione per gli affari esteri dell’Assemblea nazionale francese. L’agenda libanese annuncia uno scambio sugli ultimi sviluppi politici e diplomatici e sui modi per rafforzare la cooperazione tra i due parlamenti. Il Parlamento libanese ha presentato la riunione come consultazione, senza voto all’ordine del giorno.

Allo stesso tempo, la Commissione per l’Amministrazione e la Giustizia deve continuare a studiare un disegno di legge per regolare il funzionamento delle strutture di assistenza domestica. Un altro testo del suo ordine del giorno darebbe ai membri in piedi e interesse a chiedere al Consiglio di Stato di annullare gli atti amministrativi. Queste sono due proposte separate, e la loro considerazione da sola non cambia le regole in vigore. Se manca un quorum alle 11, una seconda riunione del comitato è prevista alle 11.30.

A Beirut, una chiusura mirata a Badaro

Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato la chiusura di Bani Kenaan Street nella zona di Badaro questo martedì dalle 4 alle 4 per una sparatoria. Le auto devono prendere le strade adiacenti. La vista è su questa strada, non l’intero quartiere. Per i viaggi di mezza giornata, la deviazione è prevista fino alle 4.

Doha e Washington firmano minerali e AI

Il Primo Ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno presieduto l’ottavo Dialogo Strategico tra i due Paesi lunedì 23 novembre a Washington. Doha ha annunciato un memorandum sul trattamento dei minerali critici e, separatamente, una partnership per accelerare la cooperazione nell’intelligenza artificiale.

Il primo testo tratta un passo industriale successivo all’estrazione: il trattamento dei materiali prima del loro utilizzo. Questo non è l’annuncio dell’apertura di una miniera o di una fabbrica. Il rapporto non fissa un finanziamento o un programma per progetti che possono risultare. Gli scambi si sono concentrati anche sulla situazione regionale e sulla libertà di navigazione, senza annunciare una data per la ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran.

All’ONU un dibattito sulle tecnologie e sulla risoluzione dei conflitti

Questo martedì, alle ore 17 a Beirut, il Consiglio di sicurezza ha tenuto un dibattito aperto sulla risoluzione dei conflitti in un contesto di rapido cambiamento tecnologico. Il presidente lettone Edgars RinkČvičs presiede la riunione proposta dal suo paese, che detiene la presidenza mensile del Consiglio. Questa riunione è distinto dalle consultazioni della telecamera sulla relazione sulla risoluzione 1701, che erano all’ordine del giorno del 19 novembre. L’ordine del giorno non prevede una decisione sul post-FINAL.

In Francia, il bilancio del Senato e la morte di Catherine Clément

Il Senato francese si è incontrato dalle 14.30 a Parigi, o alle 15.30 a Beirut. I senatori devono prima rivedere i risultati della commissione mista per le finanze di fine gestione per il 2026, poi riprendere in considerazione gli articoli della parte I del progetto di bilancio per il 2027. Il primo testo regola l’esercizio corrente; il secondo si prepara il prossimo anno. Il disegno di legge per il 2027, considerato respinto nell’Assemblea Nazionale, rimane in discussione nel Senato.

Il filosofo e romanziere Catherine Clément morì lunedì a Parigi, a 87 anni, annunciò suo fratello Jérôme. InIl viaggio di Theo, pubblicata nel 1997, ha raccontato la scoperta delle religioni attraverso gli incontri di un adolescente che viaggia con sua zia. Ha anche diretto la programmazione dell’Università Popolare del Museo Branly Quai, dove ha esteso questo lavoro attraverso incontri tra ricercatori, scrittori e il pubblico.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, archivio fotografico. François El Bacha / Libnanews.

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