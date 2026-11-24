Il filosofo e romanziere Catherine Clément morì a Parigi a 87 anni, suo fratello annunciò. Dal viaggio di Theo al suo ultimo romanzo di Sabbatai Tsevic, ha fatto la finzione un modo per esplorare le religioni. Ha anche programmato l’Università Popolare del Branly Pier Museum.

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Catherine Clément morì lunedì 23 novembre a Parigi, a 87 anni, annunciò suo fratello Jérôme Clément. Il filosofo e romanziere aveva fatto del romanzo un modo per avvicinare le religioni tanto quanto la storia. Nel mese di novembre, la soglia ha pubblicatoSabbath o il rivestimento di Dio, che ritorna ad un movimento messianico nato nell’Impero ottomano nel XVII secolo.

Dal saggio su Levi-Strauss al viaggio di Theo

Catherine Clément ha insegnato filosofia alla Sorbona prima di lavorare nella stampa e dirigere l’Associazione francese di azione artistica. Il Musée du quai Branly-Jacques Chirac, che lo ha ospitato come parte della sua Università Popolare, celebra anche i suoi anni in India, Austria e Senegal. Nel 1970 dedicò un saggio al lavoro di Claude Lévi-Strauss.

InIl viaggio di Theopubblicato al Seuil nel 1997, affida la scoperta delle religioni ad un adolescente che viaggia con sua zia. La storia si svolge a Gerusalemme, Istanbul o Benares. La scelta del romanzo gli permette di rivelare credenze attraverso incontri e luoghi, piuttosto che presentare dottrine uno dopo l’altro.

Leggi le storie, dall’opera alle credenze

Il suo lavoro non era limitato alla religione. InL’opera o la sconfitta delle donne, pubblicato da Grasset nel 1979, ha posto al pubblico una domanda: perché sono così tante eroine ammirate per la loro voce e la loro presenza condannata a disgrazia dal libretto? Ha così mosso l’attenzione dell’unica musica a ciò che la storia ha fatto soffrire i suoi personaggi femminili.

Ha anche portato queste questioni al dibattito pubblico. Al molo Branly, dove ha programmato l’Università del Popolo, le riunioni hanno riunito le parti interessate da diverse discipline. Nel 2015, ha partecipato con psichiatra Tobie Nathan in una sessione sul rapporto tra mitologie, sessualità e religioni. Nel suo ultimo romanzo, Rabbi Sabbatai Tsevi e Nathan di Gaza ancora una volta gli danno l’opportunità di raccontare la circolazione delle credenze, questa volta attraverso le comunità ebraiche del Mediterraneo e dell’Europa.

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