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L’Ufficio del Pubblico Procuratore di Lublino ha riunito in un’indagine le tre cadute del 20 novembre. Le sue prime scoperte si riferiscono ai missili da crociera russi. Varsavia convocò l’ambasciatore russo.

Tre siti e nessun infortunio segnalato

Il 20 novembre, l’ufficio del pubblico ministero ha confermato la caduta di un oggetto non identificato in Nowy Lipowiec, nella Polonia orientale. Il giorno seguente, ha anche riferito altri due siti vicino Rudnik e Mołodycz. Nel suo 23 novembre, indica che i tre veicoli caddero in terreno non costruito senza lesioni o danni materiali significativi riportati.

I primi risultati sui detriti si riferiscono, secondo l’accusa, a tre missili da crociera fatti in Russia. Le ispezioni sul campo sono state completate nei siti Nowy Lipowiec e Rudnik. L’Ufficio del Procuratore stava ancora progettando di riferire sulla conclusione dei risultati a Mołodycz.

Varsavia chiamato ambasciatore russo

Su richiesta della Polonia, il Consiglio Nord Atlantico ha tenuto una riunione straordinaria il 23 novembre. Il giorno seguente, il Ministero degli Affari Esteri polacco ha annunciato che aveva convocato l’ambasciatore russo. Varsavia incolpa la Russia per questa violazione del suo spazio aereo e chiede di porre fine alle azioni che considera pericoloso per gli abitanti e l’aviazione civile.

Il caso è ora sotto il servizio militare dell’Ufficio del Pubblico Procuratore di Lublino. I giudici devono ricevere le competenze sui documenti raccolti. Il loro rilascio non risolve la causa di ogni caduta e non fornisce un risultato giudiziario sulle circostanze del lancio.

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