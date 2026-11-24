Il Libano sta ancora negoziando con il Qatar sulle tariffe e le garanzie del suo progetto elettrico. Un media outlet fornisce all’emissario saudita un avvertimento relativo alle armi Hezbollah. Nessun documento ufficiale consultato stabilisce tale condizione. Il Consiglio dei ministri ha convalidato un piano, non un contratto.

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Il Libano non ha ancora approvato il contratto elettrico in discussione con il Qatar. Una storia multimediale pronta per l’emissario saudita Yazid bin Farhan un avvertimento che collega il programma di progetto con il file di armi Hezbollah. Non ci sono tali condizioni nelle decisioni pubbliche del governo libanese: si riferiscono alla questione ad una negoziazione sulle tariffe e sulle garanzie.

Un avvertimento segnalato, non una condizione scritta

In un episodio pubblicato il 20 novembre, i media libanesi Al Mahatta hanno riferito, sulla base di fonti politiche e diplomatiche non nominate libanesi, che il principe Yazid bin Farhan aveva chiesto a diversi funzionari di non dare la loro ultima luce verde alla proposta del Qatar troppo rapidamente. Secondo il racconto, il rappresentante di Riyadh aveva invocato la situazione interna e regionale e posto la questione delle armi di Hezbollah in prima linea delle difficoltà.

Nelle sue interviste, l’inviato riportò anche Hizbullah più vicino all’Houthis in Yemen presentando i due movimenti come gruppi armati che sfuggono all’autorità degli Stati interessati. Lo stesso motivo chiede una maggiore pressione politica. Ha anche attribuito a Nawaf Salam, dopo un’intervista al principe, un’agitazione di fronte a richieste che, secondo lui, non sarebbero state accompagnate da misure concrete da Riyadh. Né una dichiarazione pubblica di Salam né una relazione saudita consultata lo confermano. Non è stabilito che Riyadh ha messo un ultimatum, ha chiesto al Qatar di sospendere il suo progetto o ottenuto da Beirut che lo ritarda.

Il Consiglio dei Ministri ha convalidato un piano, non il contratto del Qatar

Il 13 novembre il Consiglio dei Ministri libanese ha approvato gli orientamenti presentati dal Ministro dell’Energia e dell’Acqua, Joe Saddi: approvvigionamento di gas, produzione, trasporto, distribuzione e raccolta di fatture. È stato informato dei progetti e delle capacità proposti dal Qatar, che coprono centrali elettriche, impianti per l’importazione e la rigassificazione di gas naturale liquefatto, energia rinnovabile e deposito batterie. Questi due atti non hanno lo stesso scopo: approvare una politica elettrica non è equivalente a firmare tutte le operazioni che potrebbero attuarla.

Il mandato dato a Joe Saddi stabilisce ciò che resta da negoziare: la tariffa, le garanzie per il Libano e la forma di un accordo governativo-governo. Il ministro deve ritornare al Consiglio dei ministri a seguito delle sue discussioni. Un approccio coinvolgerebbe gli operatori privati a progettare, costruire e gestire le strutture prima di trasferire la proprietà allo Stato. Fino a quando il contratto, la remunerazione dell’operatore e le garanzie non sono terminate, non è possibile dedurre una diminuzione della fattura o nuove ore di corrente ad una data determinata.

Ciò che Doha ha confermato

Il 15 novembre, Nawaf Salam si incontrò a Doha con la sua controparte del Qatar, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani. Il Ministero degli Affari Esteri del Qatar conferma che le discussioni si sono concentrate sull’energia e sulla cooperazione economica, nonché sugli sforzi diplomatici per de-escalare la regione. Ricorda il sostegno di Doha alla sovranità del Libano e alle sue istituzioni. Il comunicato non menziona alcun contratto firmato finale o condizione di disarmo.

La presidenza del Consiglio libanese ha presentato una serie di punti di discussione: l’accesso al gas e all’elettricità via la Siria, dalle centrali elettriche in Libano, un’unità di stoccaggio e di rigassificazione galleggianti, e un eventuale accordo di fornitura per il gas naturale liquefatto per oltre 20 anni. Il transito attraverso la Siria non deve essere confuso con l’arrivo del gas via mare. Le due soluzioni non dipendono dalla stessa infrastruttura o dagli accordi. A Deir Ammar, il governo sta pianificando a breve termine l’arrivo del gas tramite il gasdotto arabo per sostituire il diesel nella centrale elettrica esistente. Questo è un orientamento approvato, non l’annuncio di una consegna.

Il 21 novembre, il Serail ha ancora indicato che queste discussioni erano in corso. Ha ricordato che, secondo la sua diagnosi, le piante esistenti non possono coprire più di un terzo della domanda, anche quando il combustibile è disponibile. Il suo obiettivo di circa 3.500 megawatt riguarda l’intero piano nazionale, non l’unica proposta del Qatar. Lo stato del sistema di trasmissione e la raccolta delle fatture rimangono due condizioni distinte per trasformare la produzione in servizio.

Il file di armi segue già un percorso separato

Al Consiglio dei ministri del 22 ottobre, Nawaf Salam ha ribadito che il trasporto di armi da parte delle forze autorizzate e la decisione sulla guerra e la pace erano di responsabilità dello Stato. Nello stesso incontro, aveva annunciato i progressi nelle discussioni con il Qatar senza presentare questi due problemi come termini di uno scambio. L’avvertimento attribuito alle preoccupazioni emissario saudita, se la storia è confermata, il contesto temporale e politico di una decisione libanese. Non è una condizione pubblica del progetto elettrico.

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