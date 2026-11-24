Il Canada ha lanciato il suo sistema nazionale di pagamento in tempo reale il 9 novembre 2026. La rete può compensare e risolvere le operazioni in corso, ma il suo accesso progrederà in fasi. Otto partecipanti compongono il gruppo iniziale. Wealthsimple prevede le nuove funzioni del cliente nel 2027, mentre la migrazione dei trasferimenti Interac è dovuta all’inizio del primo trimestre. I controlli comuni contro la frode della Banca del Canada e la supervisione stanno accompagnando questa apertura, che non significa disponibilità universale o nuovo corridoio internazionale.

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I pagamenti istantanei in Canada hanno avuto una nuova infrastruttura nazionale da lunedì 9 novembre 2026. Payments Canada ha implementato il suo sistema di pagamento in tempo reale chiamato Real-Time Rail in inglese. La rete consente alle istituzioni partecipanti di scambiare, compensare e risolvere transazioni in corso. Tuttavia, la sua apertura non rende immediatamente tutti i conti compatibili: connessioni e servizi per i clienti progrediscono in fasi.

Pagamenti istantanei in Canada: Si apre la rete

L’annuncio di Ottawa riguarda il funzionamento del circuito interistituzionale. Il sistema può elaborare le operazioni 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno. Esso combina la trasmissione di pagamento con la sua compensazione e insediamento. L’obiettivo è quello di rendere disponibili i fondi senza attendere un prossimo ciclo di elaborazione.

Pagamenti Canada possiede e gestisce questa infrastruttura. L’agenzia gestisce anche Lynx, destinato a pagamenti ad alto valore, e il sistema di compensazione lotti al dettaglio. La nuova rete aggiunge quindi un circuito a questo set. Il suo lancio non annuncia la cessazione immediata di altri sistemi o la migrazione di tutte le operazioni esistenti.

Otto partecipanti all’avvio

Il primo gruppo annunciato include Wealthsimple, Questbank, Peoples Trust Company, Paramount Commerce, KOHO, DoBusiness.com, Digital Commerce Bank e Bank of America. Questa lista riunisce attori con diverse attività. Non è confuso con quello di tutte le principali banche canadesi.

Istituzioni finanziarie, sindacati di credito e fornitori di servizi di pagamento sono le categorie per utilizzare la rete. Ogni partecipante deve preparare la sua connessione e i servizi che intende offrire. Per un individuo o un’impresa, l’istituzione che tiene conto rimane quindi il punto di contatto.

Questa distinzione evita frequenti confusioni: partecipare a un’infrastruttura non significa aprire immediatamente ogni funzionalità al pubblico. I prodotti, le interfacce e i tempi sono anche la responsabilità delle istituzioni. Il lancio nazionale non fornisce un’unica tariffa applicabile a tutti i propri clienti.

Wealthsimple progetta nuovi doveri nel 2027

Wealthsimple illustra questo divario tra apertura di rete e distribuzione commerciale. La società ha confermato la sua partecipazione al lancio iniziale il 9 novembre. Tuttavia, afferma che attualmente sta testando le caratteristiche pertinenti e si aspetta la loro distribuzione nel 2027.

Sarebbe quindi errato dedurre da questa partecipazione che tutti i suoi utenti hanno già i nuovi trasferimenti istantanei tra istituzioni. La società presenta la riduzione delle scadenze come un beneficio previsto per i privati e i professionisti. I suoi annunci devono specificare le specifiche condizioni di utilizzo.

Wealthsimple sostiene anche l’accesso diretto al regolamento dalla Banca del Canada, senza dover passare attraverso una banca intermedia. Questa organizzazione riguarda il modo in cui l’istituzione si unisce al sistema. Non esente da distinguere il collegamento tecnico dal calendario delle funzioni proposte nei conti.

La migrazione dei trasferimenti interac si diffonderà

Il programma di lancio comprende diversi passaggi. Nel quarto trimestre del 2026, i primi partecipanti si sono collegati direttamente al dispositivo di scambio. La migrazione della compensazione e dell’insediamento Interac sta per iniziare nel primo trimestre del 2027.

Altri partecipanti a questa migrazione dovrebbero seguire nel secondo trimestre. Il programma è per il terzo trimestre del 2027 per raggiungere i volumi completi dei partecipanti nelle prime fasi. Queste pietre miliari rimangono obiettivi di distribuzione. Non descrivono le operazioni già trasferite alla rete.

Matura prevista Stage annunciato Quarto trimestre 2026 Avvio e primi partecipanti diretti Primo trimestre 2027 Migrazione anticipata dei trasferimenti Interac Secondo trimestre 2027 Arrivo di partecipanti aggiuntivi Terzo trimestre 2027 Volume completo delle prime fasi

Il Canada sta mantenendo un graduale aumento del controllo del rischio. I test comprendono prestazioni, sicurezza e la capacità di resistere agli incidenti. L’organizzazione mira alla disponibilità per più di nove in dieci canadesi nel primo anno dopo l’apertura.

Quattro strumenti comuni contro le frodi

La velocità dei pagamenti è accompagnata da controlli centrali obbligatori. Essi completano le modalità specifiche per ogni partecipante. Il primo permette di verificare l’identità associata all’account del beneficiario prima dell’invio. La funzionalità annunciata al lancio è per account personali.

Un secondo strumento assegna un punteggio di rischio a ogni transazione. Deve aiutare a rilevare un’operazione sospetta prima della sua autorizzazione. Un terzo riunisce indicatori e conti già coinvolti nella frode confermata. Il quarto consolida gli avvisi e le informazioni sulle tendenze delle frodi.

Interac garantisce il funzionamento tecnico del sistema e fornisce questi servizi centralizzati. L’azienda ha anche progettato e costruito il dispositivo di scambio di rete. I controlli condivisi dovrebbero facilitare il coordinamento tra i partecipanti, senza sostituire le proprie procedure.

Questi meccanismi riducono i rischi; Non garantiscono la loro scomparsa. La conferma di un beneficiario, la valutazione di una transazione e il monitoraggio delle frodi svolgono funzioni diverse. Il lancio non costituisce una promessa di rimborso automatico in caso di frode.

Banca del Canada controlla le infrastrutture

Il governatore Tiff Macklem ha designato la rete come un importante sistema di pagamento. Questa decisione è stata annunciata il 9 novembre 2026. È regolato dalla legge di compensazione e regolamento di pagamento.

I pagamenti Canada devono rispettare gli standard di gestione dei rischi bancari centrali. I controlli devono supportare la sicurezza e la resilienza del sistema. La rete è anche parte del suo regime di risoluzione, progettato per preservare i servizi essenziali se l’infrastruttura diventa insostenibile.

La Banca del Canada distingue questa supervisione dalla protezione dei consumatori, che cade al di fuori di questo mandato. Invita le vittime di frodi a riferire i fatti alla loro istituzione finanziaria e al Centro Anti-Fraud del Canada. Il controllo regolamentare della rete non sostituisce quindi il trattamento delle singole controversie.

Informazioni piÃ1 precise con ogni pagamento

Real-Time Rail utilizza ISO 20022 per organizzare messaggi finanziari. Consente di associare informazioni più strutturate al trasferimento. Ciò rende più facile per una società riconciliare un pagamento con le fatture corrispondenti, con un minor numero di recupero manuale.

Il formato comune facilita gli scambi tra sistemi che lo utilizzano. Tuttavia, non crea un collegamento internazionale operativo da solo. Il 9 novembre il lancio canadese ha annunciato nessun servizio di trasferimento immediato tra Canada e Libano.

Per gli utenti, i prossimi annunci utili saranno quelli del loro stabilimento: data di apertura, conti ammissibili, massimali e tasse. Nel primo trimestre del 2027, il programma di migrazione prevede una nuova fase con i primi trasferimenti Interac compensati e risolti sulla rete.

Illustrazione del computer: codice di visualizzazione del computer portatile, foto degli archivi di Libnanews, data non stabilita. Lo schermo non mostra né Real-Time Rail né un servizio bancario canadese. Credito: Pixabay/Free-Photos.

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