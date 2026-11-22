Il 22 novembre 1943, Becharah al-Khury e Riad al-Solh uscirono dalla cittadella di Rashaya. A Beirut, i deputati stanno già proponendo di commemorare quella data. I telegrammi americani ci permettono di seguire le ore che separano la liberazione dei leader, il ritiro delle autorità francesi e il ritorno del governo libanese.

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Il 22 novembre 1943, Becharah al-Khury, Riad al-Solh e i loro compagni tornarono alla libertà dopo la loro detenzione a Rashaya. La stessa mattina, gli eurodeputati hanno proposto che la data dovesse diventare Giorno dell’Indipendenza se le istituzioni libanesi fossero state ripristinate. I dispacci diplomatici del tempo mostrano perché il rilascio da prigione e il ritorno del governo a affari non sono confusi.

A Beirut, una decisione presa prima del ritorno dei detenuti

Lunedì 22 novembre, i leader arrestati dalle autorità francesi non sono ancora tornati a casa quando la folla si sta riformando a Beirut. Secondo il telegramma inviato a Washington quel giorno dal console generale americano George Wadsworth, i parlamentari riuniti al capo della casa del governo hanno vinto il Parlamento, accompagnato da diverse migliaia di persone. Le truppe francesi li lasciano passare e la gendarmeria libanese li accoglie.

I deputati prendono una decisione provvisoria: se la loro causa prevale, il 22 novembre sarà commemorato come Giorno dell’Indipendenza. Il telegramma non fa né una legge emanata quella mattina né l’annuncio di un accordo con le autorità francesi. D’altra parte, mostra che la data è scelta a Beirut, mentre le istituzioni libanesi stanno ancora sfidando le condizioni per il loro restauro.

La notte prima, le stazioni radio trasmesse in arabo avevano annunciato che Algiers si stava preparando a rilasciare i detenuti. La notizia aveva portato la folla in strada. L’entusiasmo si era poi ritirato: le prime informazioni destinate a restaurare solo il presidente, mentre la mobilitazione esigeva anche il ritorno del governo di Riad al-Solh. La continuazione dello sciopero riflette poi una domanda concreta: aprire le porte di Rachaya non è sufficiente se il capo del governo e dei ministri rimangono esclusi.

Un decreto francese che non chiude la controversia

Secondo il telegramma americano, la folla accoglie gli ex detenuti alla residenza del presidente intorno a mezzogiorno. Il generale Georges Catroux poi ha incontrato Béchara el-Khoury. Nella relazione inviata al console dalla presidenza, Catroux ha attribuito le misure di sospensione e di arresto a Jean Helleu e ha annunciato un decreto inversione delle sue decisioni.

Il giorno successivo, Wadsworth ha detto che il delegato generale, Yves Chataigneau, aveva firmato questo decreto la sera di 22. Esso abroga la maggior parte delle misure di Helleu, ma lascia l’articolo dichiarando il voto costituzionale dell’8 novembre non valido. In altre parole, la Francia si ritira dall’evizione dei leader pur mantenendo, su carta, la sua obiezione al diritto del Parlamento libanese di modificare la Costituzione senza di essa. El-Khoury e i suoi ministri non considerano questa riserva una concessione da parte loro.

Il Governo riprende le sue funzioni dopo il rilascio

Il 23 novembre, Catroux ha nuovamente trasmesso al Presidente il parere di Algeri che il ritorno immediato di Riad al-Solh e dei suoi ministri non era possibile. Becharah al-Khury rifiuta di escluderli. Il gabinetto è andato a Serail, dove il Primo Ministro ha annunciato che aveva ripreso i suoi doveri e ha chiesto un ritorno alla vita normale. Il seguente telegramma si riferisce ad una nuova decisione degli Algeri che accetta l’immediata ripresa del potere da parte di questo governo.

Il 26 novembre, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha accolto con favore la liberazione dei leader e la loro guarigione. Tuttavia, ritiene che i negoziati sull’indipendenza degli Stati beneficiari rimangano necessari. Il 22 novembre segna il ritorno di Rachaya e la data che i deputati hanno scelto di commemorare. Il restauro dell’azienda ha avuto luogo entro le seguenti ore; La partenza delle ultime truppe straniere gli apparteneva nel 1946.

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