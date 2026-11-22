Ain e Jura vanno su un orologio arancione pioggia-flood questa domenica alle ore 16 Parigi. Le forti piogge continueranno nella notte. In Pas-de-Calais, la Canche rimane arancione per inondazioni, secondo Vigicrues. Ecco le aree interessate e le precauzioni da prendere prima di muoversi.

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Météo-France ha posto l’Ain e la Jura nella vigilanza arancione per la pioggia-flooding nel suo bollettino delle 6 di domenica 22 novembre. Le piogge pesanti sono attesi dalle ore 16 di lunedì mattina. Nel Pas-de-Calais, la vigilanza arancione riguarda un altro rischio: le fuoriuscite della Canche.

In Ain e Jura, il rischio aumenta dalle ore 16.00

Ain si unisce alla Jura a livello arancione per la pioggia-flooding. L’episodio è previsto domenica dalle ore 16.00, ora di Parigi, e continuerà nella notte. Non è una vigilanza arancio-verglas, anche se parte delle precipitazioni può cadere sotto forma di neve sui rilievi di Haut-Jura.

Le piogge continue sono previste sul massiccio del Giura, con il rischio di depistaggio e di deflusso localizzato. Ain, il bollettino dipartimentale si rivolge alla parte orientale del dipartimento, tra cui la Jura indiana, Bugey e Revermont. Previsioni meteo-France da 70 a 90 mm di precipitazioni sul rilievo dell’Haut-Jura, fino a 100 mm in luoghi, e 60 a 80 mm sugli altipiani. Questi valori sono previsioni per l’episodio, non misurazioni già registrate. Prima di un viaggio programmato alla fine della giornata o di notte, controllare il bollettino del vostro comune e la condizione delle strade.

In Pas-de-Calais, la Canche rimane in arancione

La newsletter Vigicrues des Bassins du Nord trasmessa alle 5:59 di domenica mantiene l’arancia Canche. Il servizio segnala trabocchi significativi e livelli ancora elevati. A Brimeux, il bollettino indica un livello che si stabilizza intorno ai 2.06 metri, una misura locale che non descrive la situazione di tutti i comuni ripariani.

Cosa controllare prima di prendere la strada

Météo-France raccomanda di limitare il movimento nelle aree interessate, allontanandosi dai corsi d’acqua e dai punti bassi, e di non intraprendere mai una strada coperta d’acqua, anche se sembra poco profonda. Rispetta le chiusure e le deviazioni visualizzate. Per Ain e Jura, seguire gli aggiornamenti di vigilanza Météo-France; in Pas-de-Calais, controllare anche il bollettino Vigicrues locale e istruzioni di prefettura.

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