L’Unione europea e l’Indonesia hanno firmato due accordi sulla protezione degli scambi e degli investimenti a Bruxelles sabato. Le riduzioni dei dazi non sono ancora applicabili. Le parti devono completare le loro procedure interne, mentre le attuali preferenze doganali europee cesseranno per l’Indonesia il 1° gennaio 2027.

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L’Unione europea e l’Indonesia hanno firmato due accordi a Bruxelles sabato 21 novembre 2026. Il primo prevede una graduale riduzione delle tariffe e un più ampio accesso al mercato. Il secondo prevede garanzie per gli investimenti. La firma non attiva queste garanzie o nuove tariffe. Arriva a poche settimane dall’uscita dell’Indonesia dallo schema preferenziale europeo, in programma per il 1° gennaio 2027.

UE e Indonesia: due testi separati

Il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič e il ministro del commercio indonesiano Budi Santoso hanno firmato l’accordo di partenariato economico globale, o CEPA. Airlangga Hartarto, ministro indonesiano per il coordinamento economico, ha firmato per il suo paese l’accordo di protezione degli investimenti, o IPA. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha partecipato alle due firme. I negoziati iniziarono nel 2016 e terminarono il 23 settembre 2025.

CEPA imposta le condizioni di accesso al mercato. IPA protegge gli investimenti coperti dalla discriminazione e dall’espropriazione senza compensazione. Conserva il diritto di entrambe le parti di regolamentare nell’interesse pubblico, in particolare per la salute o l’ambiente. Esso prevede la risoluzione delle controversie tra le parti e la mediazione volontaria degli investitori-State. Resta da negoziare un meccanismo separato di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati.

Tariffe da ridurre in fasi

Il Consiglio dell’Unione europea ritiene che la liberalizzazione possa coprire il 98,5% delle linee tariffarie una volta pienamente attuata la CEPA. Questa cifra si riferisce alle categorie doganali, non a una riduzione uniforme dei dazi o alla quota di merci zero-valutate il giorno dell’avvio. Per alcune esportazioni automobilistiche europee, le tariffe indonesiane possono raggiungere il 50%. Il calendario prevede una gran parte della loro cancellazione per cinque anni.

All’ingresso nel mercato europeo, Jakarta mette in evidenza i punti vendita per tessili e calzature. Le aziende beneficeranno solo di preferenze se i prodotti rispettano le norme di origine CEPA. L’Unione ha anche escluso dalla liberalizzazione di alcuni prodotti sensibili, tra cui riso, zucchero ed etanolo. Altri prodotti rimangono soggetti a contingenti tariffari.

Nel 2025 gli scambi di merci hanno raggiunto 28,9 miliardi di euro. L’Unione ha importato 18,7 miliardi di euro di merci indonesiane ed esportato 10,2 miliardi di euro. Gli scambi di servizi di 9,3 miliardi di euro pubblicati dalla Commissione riguardano un altro anno, 2024.

1 gennaio fissa la fine di uno schema, non l’inizio del prossimo

Il Consiglio UE ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria dei due accordi il 18 novembre. Questa luce verde non si applica. Bruxelles e Giacarta devono informarsi a vicenda del completamento delle procedure interne necessarie. Le decisioni del Consiglio prevedono un inizio provvisorio il primo giorno del mese successivo ad ogni testo. La data dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per la conclusione finale, entrambi i testi devono ancora essere approvati dal Parlamento europeo prima della decisione del Consiglio. L’Indonesia deve anche condurre la sua ratifica. La Commissione ritiene che l’accordo di protezione degli investimenti firmato rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, senza una fase separata di ratifica nazionale nei 27 Stati membri.

Il 1° gennaio 2027 è già stabilito da un regolamento europeo per il ritiro dell’Indonesia dal sistema di preferenze generalizzate. Questa scadenza si applica ai prodotti che beneficiano ancora di tariffe ridotte. Jakarta è destinata ad applicazione provvisoria a gennaio, ma la firma del 21 novembre non fissa la data. La prossima pietra miliare per gli importatori sarà la pubblicazione di questa data e il calendario per ogni prodotto.

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