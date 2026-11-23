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Il 4 dicembre, La Saggezza doveva ricevere Al Akhaa allo stadio Fouad-Chehab a Jounieh, secondo la biglietteria della Federazione calcistica libanese. I tifosi della sezione di basket maschile hanno una piattaforma per il club per incontrarsi a Ghazir. Le squadre hanno lo stesso nome, ma il pubblico non passa attraverso lo stesso circuito per comprare i loro posti.

Due circuiti, non due fatturato

La Federal Football Platform riunisce gli incontri di diversi club e stadi. Ha anche presentato la partita della Saggezza al Nejmeh di Beirut il 29 novembre. Nel basket, il fornitore OMT descrive un altro corso per le partite in Ghazir: la scelta sulla biglietteria del club, quindi il pagamento tramite la sua app o rete di vendita. La presenza di un servizio di biglietteria dedicato non indica il tasso di riempimento o la quota che va al club. Una data di calendario non è una ricetta in contanti.

Il calendario regionale impone spese aggiuntive

Finalista della West Asia Super League il 4 ottobre a Zouk Mikael, La Saggezza perse 75–67 contro Al Riyadi. FIBA prevede di lanciare la prossima edizione a dicembre con gruppi di club del Golfo e dell’Asia occidentale. Nel formato presentato, i partecipanti devono giocare cinque partite di gruppo e cinque al di fuori. Questo offre le date in vendita e richiede viaggi. Il formato non consente di crittografare il saldo finanziario per un club, e il programma specifico per La Saggezza rimane da confermare.

Ciò che i conti avrebbero comparato

Confrontare le due sezioni implica conoscere i ricavi effettivamente conservati dopo la divisione di biglietteria. Anche la sponsorizzazione, i possibili diritti di trasmissione e le spese di camera, stadio o viaggio devono essere misurate. Queste cifre non sono incluse nella documentazione del canale di vendita. Non c’è quindi nulla in questi documenti per stabilire che una sezione finanzia l’altra. Entrambi i percorsi di biglietteria sono verificabili; i profitti di ciascuno non sono da queste uniche monete.

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