L’Iran ha iniziato a razionare l’elettricità il 22 novembre, a causa della mancanza di carburante sufficiente per le sue centrali elettriche, secondo Tavanir. Ma il paese stava già soffrendo tagli ricorrenti molto prima del conflitto del 2026. I bilanci dell’Agenzia per l’Energia degli Stati Uniti e della Banca Mondiale mostrano perché l’abbondanza di gas non è sufficiente per garantire l’alimentazione a tutto l’anno.

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L’Iran ha iniziato a razionare l’elettricità il 22 novembre, a causa della mancanza di carburante sufficiente per le sue centrali elettriche, secondo Tavanir. Ma il paese stava già soffrendo tagli ricorrenti molto prima del conflitto del 2026. I bilanci dell’Agenzia per l’Energia degli Stati Uniti e della Banca Mondiale mostrano perché l’abbondanza di gas non è sufficiente per garantire l’alimentazione a tutto l’anno.

Vacanza estiva molto prima delle difficoltà invernali

Nel 2022, il gas naturale ha fornito l’85% della generazione di elettricità dell’Iran, secondo il bilancio pubblicato nell’ottobre 2024 dall’Agenzia per l’Energia degli Stati Uniti. Si tratta di una quota di energia elettrica prodotta quell’anno, non una misura della capacità attuale o della disponibilità di gas nel novembre 2026.

Lo stesso bilancio ha riportato tagli di tornitura che interessano le famiglie e le industrie quasi ogni estate dal 2020. Entro il picco estivo del 2023, la domanda aveva superato 12 gigawatt di offerta disponibile. È un gap di potenza in un momento di alto consumo, non una quantità annuale di elettricità mancante o una cifra per l’inverno corrente.

L’invecchiamento di alcune attrezzature e sottoinvestimenti hanno già ridotto la capacità effettivamente disponibile. Nell’aprile del 2025, la Banca Mondiale descrisse anche frequenti interruzioni nel gas e nell’elettricità e le loro conseguenze per la produzione non petrolifera. Queste diagnosi precedono i danni invocati oggi dalle autorità.

In inverno, il riscaldamento e le centrali elettriche richiedono la stessa risorsa

L’elettricità manca in estate quando la griglia deve assorbire un’elevata domanda. In inverno viene aggiunta un’altra pressione: le famiglie e le imprese usano più gas per riscaldarsi. La capacità di stoccaggio era insufficiente per rispondere alle variazioni stagionali del bilancio 2024. Pertanto, tenere le riserve nel seminterrato non garantisce che le piante ricevano tutto il combustibile di cui hanno bisogno al momento opportuno.

Il presidente Massoud Pezeshkian ha attribuito una parte delle difficoltà dell’inverno al danno alle infrastrutture del gas. La Banca Mondiale osservò nell’ottobre del 2026 che la guerra aveva ridotto la capacità produttiva, compresi i danni alle infrastrutture energetiche. Né questa constatazione né l’annuncio di Tavanir possono quantificare la quota dei tagli di novembre attribuibili a questo danno piuttosto che agli squilibri precedenti.

Ciò renderebbe possibile giudicare l’effetto del razionamento

Il programma di taglio annunciato fornisce informazioni su un regime pianificato, non sull’elettricità effettivamente distribuito. Al fine di determinare se la situazione è migliorata, i dati dovrebbero essere disponibili nello stesso periodo sulla produzione disponibile, sulla fornitura totale degli impianti e sulla durata effettiva delle interruzioni. Le dichiarazioni consultate non forniscono ancora questa valutazione. Le cifre del 2022 e del 2023 spiegano la fragilità del sistema prebellico; non sostituiscono le misure invernali del 2026.

Archivio: Edifici teran visti dalla Milad Tower nel settembre 2011, non correlati ai tagli annunciati nel novembre 2026. Simisa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Composizione Libnanews.

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