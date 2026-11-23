La directory di Janoubona si riferisce a aziende, artigiani e servizi nel sud del Libano, comprese le attività proseguite dopo un viaggio. Come visualizzare i record, registrare e trattare direttamente con un venditore.

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Una piccola impresa nel sud del Libano che continua a lavorare dopo un viaggio potrebbe aver mantenuto il suo know-how senza mantenere la sua clientela. Janoubona, una directory lanciata il 23 ottobre da volontari del Sud, le offre di presentare la sua attività online. Il sito permette anche ai libanesi di vivere all’estero di trovare e contattare produttori o professionisti.

A Directory per scambi, scambi e servizi

Il sito web pubblico non è limitato alle merci. Oltre ai prodotti e ai negozi sono intestazioni per servizi, profili professionali e offerte di lavoro. Tra le pagine disponibili il 23 novembre, una libreria presenta una selezione di libri, tra cui romanzi e titoli per bambini. A Nabatiyé, un altro foglio descrive un’attività di pasticceria a casa per le occasioni. Questi registri identificano un’attività. Essi non dicono se un articolo specifico è in magazzino o se un ordine può essere consegnato a un determinato indirizzo.

La mappa del sito ha identificato 202 indirizzi distinti per il foglio di attività il 23 novembre. Questo conteggio misura ciò che è elencato, non il numero di imprese attive o vendite. Né dovrebbero essere aggiunti fogli di fatto, pagine di prodotto e profili come se fossero così tante persone diverse.

Una finestra aperta anche a coloro che hanno dovuto lasciare

I funzionari di Janoubona spiegano che l’iniziativa è rivolta a persone che lavorano nel Sud, senza richiedere che siano registrate nel Registro Civile, così come a persone del Sud che continuano a lavorare in un’altra regione. Questo permette, ad esempio, un artigiano che si è mosso e prende gli ordini di rimanere riconoscibile con i clienti che non vede più nel negozio.

Secondo i funzionari, la registrazione di fornitori e fornitori è gratuita e il team controlla le informazioni prima di inviare. Descrivono anche una regola per dare priorità alla produzione locale: un prodotto importato non deve essere proposto se vi è un equivalente locale. La consultazione pubblica non consente di controllare come ogni foglio è controllato. Per i datori di lavoro, la directory viene utilizzata per identificare un profilo; l’applicazione e l’assunzione poi si stabiliscono direttamente tra le parti.

Prima di ordinare dal Libano o all’estero

Secondo i dirigenti, l’ordine organizza facendo il contatto diretto con il venditore. Non abbiamo provato il pagamento o la consegna. Prima di pagare, è meglio controllare che il foglio è aggiornato, chiedere il prezzo totale e concordare sulla consegna del prodotto o la consegna. Per un ordine dall’estero, è necessario distinguere un ritiro dal Libano da un parente stretto di una spedizione internazionale: i costi, le scadenze e le condizioni possono essere diverse, e il sito non dimostra che i venditori spediscono all’estero.

Per registrarsi, un commerciante o un fornitore può controllare il sito ufficiale e quali informazioni sono richieste prima di archiviare il modulo. La procedura non dà luogo a aiuti finanziari o ordini. Offre un modo per trovare il know-how e mettersi in contatto in un momento in cui un indirizzo aziendale o un luogo di produzione possono essere cambiati.

Sito pratico:Janoubona (janoubona.net), directory pubblica in arabo.

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