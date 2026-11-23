La polizia federale belga ha annunciato lunedì la morte di Johnny Gilliard, gravemente ferito il 18 marzo 2024 durante una sparatoria a Lodelinsart, Charleroi. Il 36enne morì il 23 novembre delle sue ferite. Un altro poliziotto aveva perso la vita nella stessa operazione.

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La polizia federale belga ha annunciato lunedì 23 novembre la morte di Johnny Gilliard, gravemente ferito durante la sparatoria il 18 marzo 2024 a Lodelinsart, Charleroi. Aveva 36 anni. Un altro poliziotto, Jonathan Savel, era morto nella stessa operazione nel 2024.

Le riprese di Lodelinsart risalgono al 2024

Johnny Gilliard apparteneva alla Direzione Speciale della Polizia Federale. Nella sua dichiarazione del 23 novembre 2026, la polizia attribuisce la sua morte alle ferite subite il 18 marzo 2024. L’annuncio riguarda quindi l’aftermath di questo evento, non una nuova sparatoria a Charleroi.

Nel suo rapporto annuale per il 2024, la polizia federale ha identificato Jonathan Savel come agente di polizia ucciso durante questo intervento. La polizia di Tournaisis gli ha reso omaggio il 21 marzo 2024 con un minuto di silenzio. La morte annunciata il lunedì porta a due il numero di agenti di polizia uccisi a seguito della sparatoria.

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