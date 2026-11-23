Uno sciopero russo ha ucciso tre persone a Zaporijjia, secondo il capo intermedio della regione. L’edificio interessato ospitava una clinica privata che non funzionava. Il salvataggio ha tirato fuori un uomo ferito e conteneva il fuoco. Questa valutazione è diversa da quella degli attacchi di domenica vicino a Kiev.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tre persone sono state uccise lunedì 23 novembre a Zaporijjia dopo uno sciopero russo su un edificio che ospitava una clinica privata all’arresto, secondo il capo intermedio dell’amministrazione regionale, Mykhailo Semikin. Un uomo ferito è stato rimosso dall’edificio e curato dal salvataggio.

Una clinica che non era in servizio

Semikine ha annunciato in un primo messaggio che uno sciopero aveva colpito l’edificio. Poi riportò tre morti e riportò che il salvataggio aveva limitato il fuoco. Il rapporto non specifica l’identità delle vittime o quello che stavano facendo nell’edificio. Non c’è modo di descriverli come pazienti.

Un soccorritore sulla scena ha riferito che i suoi colleghi avevano evacuato un uomo che era stato bruciato e lo aveva affidato a caregiver. La ricerca è proseguita al momento delle prime relazioni. Il rapporto copre questo sciopero e non include vittime di altri attacchi segnalati in città.

Una valutazione separata dalla regione di Kiev

Zaporijjia si trova in Ucraina sudorientale. Questo sciopero è diverso da quelli che hanno colpito l’area di Kiev la domenica, dove l’amministrazione regionale ha registrato quattordici morti, undici di loro in Dymer. Entrambe le recensioni sono state preparate separatamente dalle autorità locali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews