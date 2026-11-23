La Commissione europea propone un 22o pacchetto di sanzioni contro la Russia. Circa 60 banche, piattaforme di criptovaluta e la partecipazione della bandiera russa alle competizioni europee sono mirati. Il Consiglio deve ancora agire all’unanimità. Le nuove linee guida del visto sono piuttosto una procedura separata.

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La Commissione europea ha presentato lunedì 23 novembre a Strasburgo un 22o progetto di sanzioni contro la Russia. Circa 60 banche, piattaforme di criptovaluta e la partecipazione della bandiera russa alle competizioni nell’Unione sono in vista. I Ventisette devono ancora essere d’accordo all’unanimità.

Circa 60 banche mirate

Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha proposto di estendere il divieto di transazione a circa 60 banche russe e di escluderle dalla SWIFT, la rete di messaggistica utilizzata per i pagamenti tra banche. Il progetto mira anche a determinate reti di pagamento e piattaforme di criptovaluta, anche nei paesi terzi quando si facilita la circonferenza delle sanzioni, secondo la Commissione.

In energia, il progetto estenderebbe il divieto di fornitura di servizi europei alla costruzione, al funzionamento o alla riparazione di infrastrutture russe, comprese le raffinerie. La Commissione prevede di includere per la prima volta i servizi di elettricità. Esso propone inoltre di aggiungere più di 70 navi alla cosiddetta flotta fantasma.

Sport e visti: due procedure per distinguere

A livello sportivo, la Commissione propone di impedire a squadre e atleti di competere sotto la bandiera russa negli eventi organizzati nell’Unione. Il testo prevede inoltre di limitare il finanziamento degli sponsor russi alle associazioni sportive e culturali europee. L’annuncio non costituisce un divieto generale di partecipazione basato esclusivamente sulla nazionalità russa.

Parallelamente, la Commissione ha adottato gli orientamenti del visto il lunedì. Essi devono aiutare gli Stati membri a far rispettare un divieto di combattenti delle forze russe attuali ed ex. L’alto rappresentante dell’Unione, Kaja Kallas, ha proposto di attivare questo divieto, la cui data di entrata in vigore rimane da decidere dal Consiglio. La Commissione ricorda che i controlli migliorati devono salvaguardare l’accesso alla protezione, in particolare per i dissidenti e i giornalisti indipendenti.

La presentazione del 22o pacchetto non rende pertanto applicabili queste nuove misure: le sanzioni devono ancora essere adottate all’unanimità nel Consiglio dell’Unione europea.

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