Il Tesoro degli Stati Uniti elenca otto individui e 22 entità nella lista delle sanzioni in Iran. Lo scambio iraniano e il Gold Centre sono una delle novità. Le misure congelano i beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e si distinguono dalle sanzioni petrolifere annunciate separatamente il Venerdì.

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Lunedì 23 novembre, il Tesoro degli Stati Uniti ha elencato otto individui e 22 entità nella lista delle sanzioni in Iran. La misura comprende lo scambio iraniano e il Gold Centre e diverse società stabilite negli Emirati Arabi Uniti. È separato dalle sanzioni annunciate venerdì contro quattro intermediari petroliferi iraniani.

Washington si rivolge alle reti finanziarie in Iran

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), che amministra le sanzioni degli Stati Uniti, ha rilasciato i nuovi elenchi il lunedì. Le entità includono lo scambio iraniano e il Gold Centre, la Mellat Exchange Company e le società stabilite in Iran, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Hong Kong. La maggior parte delle iscrizioni sono sotto il Decreto 13902, che autorizza sanzioni contro alcuni settori dell’economia iraniana.

Il Tesoro presenta la misura come un’azione contro le reti bancarie parallele collegate all’Iran, nell’ambito del suo funzionamento Economic Outcast. La pubblicazione di OFAC conferma le singole voci. Non è una misura contro tutte le banche nei paesi in cui queste entità sono stabilite.

Un congelamento piuttosto che confiscare

L’iscrizione a questo elenco comporta il congelamento dei beni in questione quando si trovano negli Stati Uniti o sotto il controllo di una persona statunitense. Non vale la pena confiscare. Le transazioni con persone o entità bloccate sono in linea di principio vietate alle persone americane, salvo eccezioni o autorizzazioni.

Questa decisione segue quella di venerdì 20 novembre, quando Washington sanzionò quattro iraniani che il Tesoro presentò come intermediari responsabili della gestione delle entrate dalla vendita del petrolio. Il parere del 23 novembre corrisponde ad un nuovo insieme di voci, non ad una ristampa dell’elenco.

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